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Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам

Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам

Автор:
16 декабря 2023 18:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: lufthansa   Германия   аэропорт   протесты   ущерб   экоактивисты   
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Приклеивавшие себя к ВПП борцы за экологию нанесли компании ущерб в 740 тысяч евро.

Немецкая авиакомпания Lufthansa и её дочерние компании предъявили крупный счёт экоактивистам из движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), приклеивавшим себя к взлётно-посадочным полосам в аэропортах германии.


"Lufthansa предъявляет экоактивистам-хулиганам «окончательный счет» за отмену, задержку и изменение маршрутов рейсов из-за их действий и захватов взлетно-посадочной полосы в трех немецких аэропортах", — пишет немецкое издание Bild am Sonntag.

Компания Eurowings ("дочка" Lufthansa) посчитала, что убытки от многочисленных акций, которые привели к задержкам и изменениям маршрутов рейсов в трёх немецких аэропортах, составляют 740 тысяч евро.


Ущерб от акций экоактивистов 13 июля в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа составил 400 тысяч и 220 тысяч евро, ноябрьская акция в аэропорте Берлина обошлась компании в 120 тысяч евро.

Сообщается, что шесть членов движения Letzte Generation уже уведомлены о необходимости возместить ущерб. Пятеро из них наняли себе адвокатов, а один из них обратился в суд со встречным иском.


Bild am Sonntag пишет, что авиакомпания обошлась с нарушителями деликатно, там не стали разглашать имена экоактивистов и попросили выплатить сумму во внесудебном порядке.

Тем временем в правительстве Германии уже обсуждается вопрос об ужесточении наказания за подобные выходки на территории аэропортов. Министр транспорта Фолькер Виссанг заявил, что такие акции "выходят далеко за рамки легитимного протеста".

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Метки: lufthansa   Германия   аэропорт   протесты   ущерб   экоактивисты   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA 5 минут назад
Не люблю экоактивистов, более того, считаю их идиотами.
Но данный случай показывает четко и ясно, что все на Западе крутится вокруг бабла.
Все лицемерные песни о свободе и демократии всего лишь миф.
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2k
Игорь Меншиков 2 минуты назад
Ну ниче, на органы разберут оплатят, да и поменьше этих придурков будет
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55k
Мойша 9 минут назад
Наконец то. А то все с рук сходило. Правда, одного борзого экоактивиста пристрелили, но это мелочи - БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ.
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49k
Максим Т. Полчаса назад
П-ф-ф. И чо? Попи...ят и успокоятся. Соросята денег подкинут, так правительство пойдет "кофе пить". Там, вроде, так модно сейчас
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351
iskra Полчаса назад
Насколько знаю , проникновение на взлетную полосу - уже тяжкое преступление..
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