Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам

Компания Eurowings ("дочка" Lufthansa) посчитала, что убытки от многочисленных акций, которые привели к задержкам и изменениям маршрутов рейсов в трёх немецких аэропортах, составляют 740 тысяч евро.

Ущерб от акций экоактивистов 13 июля в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа составил 400 тысяч и 220 тысяч евро, ноябрьская акция в аэропорте Берлина обошлась компании в 120 тысяч евро.