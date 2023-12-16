Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам

Приклеивавшие себя к ВПП борцы за экологию нанесли компании ущерб в 740 тысяч евро.
Немецкая авиакомпания Lufthansa и её дочерние компании предъявили крупный счёт экоактивистам из движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), приклеивавшим себя к взлётно-посадочным полосам в аэропортах германии.
"Lufthansa предъявляет экоактивистам-хулиганам «окончательный счет» за отмену, задержку и изменение маршрутов рейсов из-за их действий и захватов взлетно-посадочной полосы в трех немецких аэропортах", — пишет немецкое издание Bild am Sonntag.
Компания Eurowings ("дочка" Lufthansa) посчитала, что убытки от многочисленных акций, которые привели к задержкам и изменениям маршрутов рейсов в трёх немецких аэропортах, составляют 740 тысяч евро.
Ущерб от акций экоактивистов 13 июля в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа составил 400 тысяч и 220 тысяч евро, ноябрьская акция в аэропорте Берлина обошлась компании в 120 тысяч евро.
Сообщается, что шесть членов движения Letzte Generation уже уведомлены о необходимости возместить ущерб. Пятеро из них наняли себе адвокатов, а один из них обратился в суд со встречным иском.
Bild am Sonntag пишет, что авиакомпания обошлась с нарушителями деликатно, там не стали разглашать имена экоактивистов и попросили выплатить сумму во внесудебном порядке.
Тем временем в правительстве Германии уже обсуждается вопрос об ужесточении наказания за подобные выходки на территории аэропортов. Министр транспорта Фолькер Виссанг заявил, что такие акции "выходят далеко за рамки легитимного протеста".
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Но данный случай показывает четко и ясно, что все на Западе крутится вокруг бабла.
Все лицемерные песни о свободе и демократии всего лишь миф.