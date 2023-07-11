В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы

А теперь его «достижение» повторили две немецких девушки. Дамы взяли кусок асфальта и приклеили к нему руки смесью бетона и эпоксидки. Как их теперь будут освобождать - решительно непонятно. Пошли даже разговоры о том, что им придётся ампутировать руки. Ну, до этого вряд ли дойдёт. Но вот как они будут жить, пока их не «расклеят», да хотя бы справлять естественные потребности… Тут вопросов больше, чем ответов.

Вероятно, девушки ещё не поняли своего положения, поэтому улыбаются.