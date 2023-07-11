В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы

Возможно, теперь им предстоит ампутация рук.
Экоактивисты любят привлекать внимание к «борьбе за сохранение окружающей среды». Борются они публично и с максимальной оглаской. Например, обливают краской произведения искусства.
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Или приклеивают себя к асфальту. Как этот гражданин Германии, который так «влип», что его пришлось вырезать вместе с дорожным полотном.
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А теперь его «достижение» повторили две немецких девушки. Дамы взяли кусок асфальта и приклеили к нему руки смесью бетона и эпоксидки. Как их теперь будут освобождать - решительно непонятно. Пошли даже разговоры о том, что им придётся ампутировать руки. Ну, до этого вряд ли дойдёт. Но вот как они будут жить, пока их не «расклеят», да хотя бы справлять естественные потребности… Тут вопросов больше, чем ответов.
Вероятно, девушки ещё не поняли своего положения, поэтому улыбаются.
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У них совсем другая задача.
PS Есть и растворители специальные.
Хорошо бы...
Лучше сразу голов. Всё равно бесполезные.
с обратной стороны асфальт отстучат за час при желании, ну а там руки пропарить и отвалится