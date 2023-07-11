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В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы

В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы

Автор:
11 июля 2023 15:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Германия   асфалт   бетон   экоактивисты   экология   эпоксижная смола   
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Возможно, теперь им предстоит ампутация рук.

Экоактивисты любят привлекать внимание к «борьбе за сохранение окружающей среды». Борются они публично и с максимальной оглаской. Например, обливают краской произведения искусства.

Или приклеивают себя к асфальту. Как этот гражданин Германии, который так «влип», что его пришлось вырезать вместе с дорожным полотном.

А теперь его «достижение» повторили две немецких девушки. Дамы взяли кусок асфальта и приклеили к нему руки смесью бетона и эпоксидки. Как их теперь будут освобождать - решительно непонятно. Пошли даже разговоры о том, что им придётся ампутировать руки. Ну, до этого вряд ли дойдёт. Но вот как они будут жить, пока их не «расклеят», да хотя бы справлять естественные потребности… Тут вопросов больше, чем ответов.

Вероятно, девушки ещё не поняли своего положения, поэтому улыбаются.

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Метки: Видео   Германия   асфалт   бетон   экоактивисты   экология   эпоксижная смола   
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43  комментария
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846k
А.Берестенко Час назад
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2k
mikhanych 18 секунд назад
в германии сейчас беженцев много, пригласите бородачей, они девченкам помогут - отдерут качественно, но есть нюанс...
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93
Виктория Минуту назад
Как они будут теперь ноготочки делать?
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59k
Александр 2 минуты назад
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11k
Андрей Ма-С 4 минуты назад
о боже!!! надеюсь их "отодрали"
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389k
Алексей 10 минут назад
да отрубите им сразу головы,все равно они пустые
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3k
cnob7 13 минут назад
да и оставить их так. пусть стоят, ссут и срут под себя у всех на глазах. через дня 3 начнут выть, чтобы их отколупали.и еще.. метрах в двух посадить пару человек, которые будут вкусно есть и пить
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113
Julia Sepp 16 минут назад
Чем фигней заниматься, лучше деревья сажали, мусор убирали, короче занялись бы хорошими и полезными делами! Видать у дураков много свободного времени.
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13k
Ivan 19 минут назад
Добровольно же приклеились? Не надо освобождать. Или за денежку, оплата вперёд.
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8k
Maxim 21 минуту назад
отрубить им клешни.
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Достойные претендентки на премию Дарвина. Какую-нибудь инфекцию занесут, и усё.
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350
Sadik-mardik Полчаса назад
Так оставить будут орать что им не оказали помощь! Но жизнь их реклама безопасного секса
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214
iskra Полчаса назад
Технически вообще не вижу проблем - стукнуть со стороны асфальта,и "сиамские близнецы" разделятся. Потом обстукивать потихоньку пальцы. Это могут и сами сделать.
PS Есть и растворители специальные.
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25k
Сталкер Полчаса назад
"Возможно, теперь им предстоит ампутация рук".

Хорошо бы...
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С) Возможно, теперь им предстоит ампутация рук. (/С)

Лучше сразу голов. Всё равно бесполезные.
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14k
Shtoppi 37 минут назад
ипанутым нет покоя.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 38 минут назад
Хорошие вести из вражеских краёв.
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3k
poбт 42 минуты назад
хе*рня

с обратной стороны асфальт отстучат за час при желании, ну а там руки пропарить и отвалится
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2k
RaiJu Час назад
Был такой случай, тоже угрожали ампутацией кисти, но все обошлось.
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4k
vfrcbvec Час назад
Действительно пусть так и ходят в чем проблема
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2k
Василий Афиногенов Час назад
два дЭбила=это сила
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August

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