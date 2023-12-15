В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

В издании "Подъем" утверждают, что лидер банды избивал и обычных школьников, не имеющих никакого отношения к педофилии.

«Он отмороженный, очень агрессивный. Мог и ударить, избить, причём очень сильно. Он спортсмен, давно борьбой занимается и боксом», - рассказывали очевидцы драк.

Кстати, учителя в школе о драках тоже слышали - да и как утаить подобное, если на ученики приходят на урок в синяках. По свидетельствам детей, преподаватели «пытались что-то выяснить, спрашивали, что там у вас происходит, но успокаивались, когда дети говорили: «Мы шутим, шутим», и дальше в это не влезали».

Сейчас,, по словам губернатора Калужской области, все члены банды задержаны.

«Всё, что связано с насилием против личности, тем более в такой вызывающе форме, — это, конечно, вызов всему обществу. И никакие мотивы не могут оправдать такого поведения. Это ещё раз подчёркивает, с насколько важной и тонкой материей мы имеем дело, когда речь идёт о межнациональных отношениях. Следствие должно разобраться: и мотивы выяснить, и что на самом деле происходило, и почему. Очень важно разобраться в этом»., - цитирует Владислава Шапшу издание "Подъем".

Во время обысков, как сообщают другие СМИ, у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора*»