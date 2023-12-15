FISHKINET
Сообщество Криминал 2495 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

Автор:
15 декабря 2023 16:47
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Калуга   драки   задержание   мигранты   опг   полиция   
2216
5
2
Открыть все картинки 18+

Парни использовали девушку, которая заманивала "лиц неславянской внешности" на встречи, после чего мигрантов жестоко избивали.

Около 10 подростков из Калуги сколотили банду, целью которой назначили "устранение лиц неславянской внешности". Главари и идейные вдохновители ОПГ - 16-летний ученик местной школы и 16-летний студент многопрофильного техникума - привлекли к этому делу еще семерых парней и одну 14-летнюю девушку.


Последняя ловила иноверцев "на живца". Она писала им в социальных сетях, выманивая на фейковые свидания, после чего за дело брались пацаны. Они приезжали на место назначенной встречи, жестоко избивали мигрантов, все свои "подвиги" снимая на видео.


По данным следствия за полгода было совершено не менее 8 нападений. Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.


В издании "Подъем" утверждают, что лидер банды избивал и обычных школьников, не имеющих никакого отношения к педофилии.

«Он отмороженный, очень агрессивный. Мог и ударить, избить, причём очень сильно. Он спортсмен, давно борьбой занимается и боксом», - рассказывали очевидцы драк.

Кстати, учителя в школе о драках тоже слышали - да и как утаить подобное, если на ученики приходят на урок в синяках. По свидетельствам детей, преподаватели «пытались что-то выяснить, спрашивали, что там у вас происходит, но успокаивались, когда дети говорили: «Мы шутим, шутим», и дальше в это не влезали».


Сейчас,, по словам губернатора Калужской области, все члены банды задержаны.

«Всё, что связано с насилием против личности, тем более в такой вызывающе форме, — это, конечно, вызов всему обществу. И никакие мотивы не могут оправдать такого поведения. Это ещё раз подчёркивает, с насколько важной и тонкой материей мы имеем дело, когда речь идёт о межнациональных отношениях. Следствие должно разобраться: и мотивы выяснить, и что на самом деле происходило, и почему. Очень важно разобраться в этом»., - цитирует Владислава Шапшу издание "Подъем".

Во время обысков, как сообщают другие СМИ, у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора*»


Однако официальных заявлений от МВД, СК в СМИ нет. Администрация школы также не дает комментариев. В региональном главке МВД, как пишет издание "Подъем", "сослались на то, что «в пресс-службу информация не поступала», а сами они запросить информацию не могут".


*признан террористическим и запрещен в России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   Калуга   драки   задержание   мигранты   опг   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Kucher 59 минут назад
А я несколько иначе слышал эту новость. К сестрёнке одного из русских парней начал подкатывать "ценный специалист", несмотря на то, что она ему несколько раз повторила, что ей 14. И только после этого русские ребята СПРАВЕДЛИВО, но глупо (такие вещи надо делать тихо, без лишней огласки), отоварили азиата. А потом немного увлеклись наведением справедливости.
Интересно, тут я правду прочитал или там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16
Dr. Killjoy Z 2 минуты назад
Мда, там писали что якобы менты у них листовки "правого сектора" нашли. Ну мы то понимаем что это всё хуцпа для быдла. Отчитаются что поймали "жутких нацыстоф". А по факту это санитары леса. Жаль конечно, что теперь сидеть придётся, по сути ни за что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 6 минут назад
Как по мне, парни (я про Русских) все правильно сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 6 минут назад
Жалко пацанов, из-за чурки в тюрьму садиться. А там тоже одни чурки уже сидят.
Пацанов пожурить да и поблагодарить надо и по домам отпустить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Могвай 10 минут назад
Ну если они мудохали только чебуреков, то вообще не вижу проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Сергей 16 минут назад
По ходу с нынешним правосудием нашим пацанам сроки намотают а чуркобесов обьявят терпилами и отпустят . - в российских судах одни чушпаны сидят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alexbux1 20 минут назад
а про правый сектор это на основании чего, сонцеворот использовали и прочие свастичные славянские символы???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina Полчаса назад
А в соседней теме джигитам дали месяц домашнего ареста, а сдесь судя по "подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора*» терроризм как минимум приплести хотят.
Как сильно защищают в РФ свяких чуркобесов. И после этого кричат о том что русским размножаться надо.
Прамакашки хорошо за чернилами подтирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Полчаса назад
видимо не на пустом месте такие настроения у местных возникают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
samis 42 минуты назад
Эта толпа и есть чурки национальность не важна, важно то что толпой бьют одного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina samis 22 минуты назад
ну да, Ты одын прыхады ми тож адын прыдом. Мы же "нетакие" и "ненадоуподобляца"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
789
Лёха Лёха 44 минуты назад
Где-то не далеко в ленте есть пост о том, что группа отпрысков иностранных специалистов кошмарили школьников и просто одиноких прохожих. Тоже снимали на видео. Выложили. Были пойманы... Из-за возраста их посадили... на домашний арест. Интересно, этой группе какое будет наказание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina Лёха Лёха 20 минут назад
как за терроризм. Там же правосеков вспомнили. Русским низя так себя вести, надо уважать и всё такое. Терпи и подставь вторую...чё там подставлять надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 47 минут назад
Прекраснолицые эльфы завелись в Калуге? Мы 78 лет назад давили арийцев только в путь, хорошо, что и этих нациков уконтропупили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina Григорий 19 минут назад
Класно вы нациков видите, а чурок и хачей с ОПГ не видите. Русофоб чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий Час назад
попытка расшатать национальный вопрос в России мол будет гражданская война внутри страны и правосекам станет проще на войне с русскими . да хер там плавал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
вот хоть убейте, но польза есть от таких отморозков.
а) чурбаньё перестанет подкатывать к нашим барышням.
б) чернильницы т.ж. останутся без трахарей.
ps сколько было роликов летом, когда эти ослоёбы к девкам пристают на пляжах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina workmen77 16 минут назад
У чеченов заступники в ФСБ и Кремле сидят. Дагов отмазали после захвата аэропорта. Против системы трудно выступать. А прамокашки хорошо работают. Везде отмазывают проделки чернил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 2 часа назад
то одних ловят, то других ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
iskra 2 часа назад
Мдяя.. Что-то в пропаганде сломалось.. 16-ти летние сторонники "правого сектора" ловят на живца и избивают армян\таджиков\узбеков. И всё это в Калужской области..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 2 часа назад
Тесак номер 2 чтоль?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Плюс 16 причин завести котика
Плюс 16 причин завести котика
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
Набирающие популярность в сообществах
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Фронтовик, писатель, художник
Фронтовик, писатель, художник
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кольцо с дополнительным пальцем

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Юмор#позитив#кино#Автовсячина#истории#новый год#люди
#интересно#автомир#интересное#аварии#авто аварии#факты#Россия#милота#Разное#Москва
#машина#в мире#Прикол#ДТП#история#улыбнуло#фильм#Ynews#подборка#полиция
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан" В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан" Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

На что жалуетесь?

Вернуться