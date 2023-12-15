В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

Парни использовали девушку, которая заманивала "лиц неславянской внешности" на встречи, после чего мигрантов жестоко избивали.
Около 10 подростков из Калуги сколотили банду, целью которой назначили "устранение лиц неславянской внешности". Главари и идейные вдохновители ОПГ - 16-летний ученик местной школы и 16-летний студент многопрофильного техникума - привлекли к этому делу еще семерых парней и одну 14-летнюю девушку.
Последняя ловила иноверцев "на живца". Она писала им в социальных сетях, выманивая на фейковые свидания, после чего за дело брались пацаны. Они приезжали на место назначенной встречи, жестоко избивали мигрантов, все свои "подвиги" снимая на видео.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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По данным следствия за полгода было совершено не менее 8 нападений. Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.
В издании "Подъем" утверждают, что лидер банды избивал и обычных школьников, не имеющих никакого отношения к педофилии.
«Он отмороженный, очень агрессивный. Мог и ударить, избить, причём очень сильно. Он спортсмен, давно борьбой занимается и боксом», - рассказывали очевидцы драк.
Кстати, учителя в школе о драках тоже слышали - да и как утаить подобное, если на ученики приходят на урок в синяках. По свидетельствам детей, преподаватели «пытались что-то выяснить, спрашивали, что там у вас происходит, но успокаивались, когда дети говорили: «Мы шутим, шутим», и дальше в это не влезали».
Сейчас,, по словам губернатора Калужской области, все члены банды задержаны.
«Всё, что связано с насилием против личности, тем более в такой вызывающе форме, — это, конечно, вызов всему обществу. И никакие мотивы не могут оправдать такого поведения. Это ещё раз подчёркивает, с насколько важной и тонкой материей мы имеем дело, когда речь идёт о межнациональных отношениях. Следствие должно разобраться: и мотивы выяснить, и что на самом деле происходило, и почему. Очень важно разобраться в этом»., - цитирует Владислава Шапшу издание "Подъем".
Во время обысков, как сообщают другие СМИ, у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора*»
Однако официальных заявлений от МВД, СК в СМИ нет. Администрация школы также не дает комментариев. В региональном главке МВД, как пишет издание "Подъем", "сослались на то, что «в пресс-службу информация не поступала», а сами они запросить информацию не могут".
*признан террористическим и запрещен в России.
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Интересно, тут я правду прочитал или там?
Пацанов пожурить да и поблагодарить надо и по домам отпустить
Как сильно защищают в РФ свяких чуркобесов. И после этого кричат о том что русским размножаться надо.
Прамакашки хорошо за чернилами подтирают.
а) чурбаньё перестанет подкатывать к нашим барышням.
б) чернильницы т.ж. останутся без трахарей.
ps сколько было роликов летом, когда эти ослоёбы к девкам пристают на пляжах?
Одинокие, как ты выразился, мигранты ехали на сладенькое к несовершеннолетней, а получали по щам. Можешь начинать рыдать над их нелегкой судьбой.