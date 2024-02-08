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В Казани вспомнили «лихие 90-е» и устроили на дороге массовую драку со стрельбой

В Казани вспомнили «лихие 90-е» и устроили на дороге массовую драку со стрельбой

Автор:
08 февраля 2024 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казань   бандиты   драка   опг   полиция   
4064
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После этого в городе объявили план-перехват.

Вчера на улице Кул Гали десяток автомобилей заблокировали «Киа Оптиму». Из машин выбежали вооружённые парни: у одного был пистолет, второй размахивал ракетницей, остальные с арматурой или с голыми кулаками.

Они набросились на «Оптиму» и попытались вытащить из неё водителя. Тот вдавил газ в пол и протаранил несколько машин. А его оппоненты бегали вокруг авто и пытались достать мужика. Но дали дёру, увидев проезжающих невдалеке полицейских.

Мужик не пострадал - нападавшим просто не хватило времени. И на них уже завели уголовное дело о хулиганстве, «парням из 90-х» светит до 7 лет тюрьмы. Чтобы поймать нарушителей, в городе ввели план-перехват, но пока о каких-то результатах не слышно.

Ну а в сети строят предположения - кто же это устроил такой замес. И сообщают о том, что это могли быть ОПГ «Новотатарские» и «Вторые Горки», но это всё пальцем в небо. И уже по традиции вспоминают сериал «Слово пацана», в котором дело было как раз в Казани.

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Метки: Видео   Казань   бандиты   драка   опг   полиция   
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18  комментариев
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9k
Pravednik84 8 часов назад
7 лет?
По этому инциденту столько должен получить тот член организации, что дома сидел.
Так то надо скорее уточнить у пострадавшего - что это могло бы быть? Может он сам такой же, а может он жертва рэкета...
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586
Максим Эсфельд Час назад
Нихуа не понятно,но капец как интересно.
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5k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
" Знаток" писал. В Казани нет и не было конторы 2ые Горки. На 2ых Горках исторически много контор и между собой они зачастую враждебны. )))
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166
ilya 5 часов назад
Ставлю на черное
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297
ivandike 5 часов назад
Таких нужно срочно избавляться от общества
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4k
Pill 7 часов назад
Ставлю на чёрное
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1k
Василич 7 часов назад
план-перехват как всегда результатов не дал
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10k
Дмитрий 7 часов назад
И ещё! К человеку с ракетницей! Ты чего, с...ка, с ней! Старт всей этой вакханалии бежал давать что ли?
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10k
Дмитрий 7 часов назад
ОПГ «Новотатарские» и «Вторые Горки»..... Эээээ! Опять столько народу местной полиции придётся "раком ставить"! ...А вообще не понятно по видео -за кого "болеть"! Пусть переснимут. Покажут где "хорошие", где "плохие"! Что бы народ не сомневался, а сразу знал кто не прав!
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12k
Krapiv 7 часов назад
стандартный рецепт:
- запретить сериал
- ужесточить выдачу охотничьего оружия
- увеличить число форм отчетности для полиции
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639
Дмитрий Базурин 7 часов назад
Наверное сериал пересмотрели и делят асфальт
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17k
Элитный тигр 7 часов назад
Ахахахаха, народ реально думает, что у них в городе ОПГ нет?????? Наивные. Да, это сейчас не так ярко выражено как в 90-е годы прошлого века, но есть ОПГ, есть, только работают по другому и другие методы.
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15k
Vital Idol 8 часов назад
а где пост про лихие 90-е?! найди отличия...а что там бесменный президент Татарстана с советником-экспрезидентом Шаймиевым, т.е теперь глава! вручает медальки адамчику?!
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26k
ЦСКА 8 часов назад
Это сериал виноват!
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August

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