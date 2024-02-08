В Казани вспомнили «лихие 90-е» и устроили на дороге массовую драку со стрельбой

После этого в городе объявили план-перехват.
Вчера на улице Кул Гали десяток автомобилей заблокировали «Киа Оптиму». Из машин выбежали вооружённые парни: у одного был пистолет, второй размахивал ракетницей, остальные с арматурой или с голыми кулаками.
Они набросились на «Оптиму» и попытались вытащить из неё водителя. Тот вдавил газ в пол и протаранил несколько машин. А его оппоненты бегали вокруг авто и пытались достать мужика. Но дали дёру, увидев проезжающих невдалеке полицейских.
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Мужик не пострадал - нападавшим просто не хватило времени. И на них уже завели уголовное дело о хулиганстве, «парням из 90-х» светит до 7 лет тюрьмы. Чтобы поймать нарушителей, в городе ввели план-перехват, но пока о каких-то результатах не слышно.
Ну а в сети строят предположения - кто же это устроил такой замес. И сообщают о том, что это могли быть ОПГ «Новотатарские» и «Вторые Горки», но это всё пальцем в небо. И уже по традиции вспоминают сериал «Слово пацана», в котором дело было как раз в Казани.
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По этому инциденту столько должен получить тот член организации, что дома сидел.
Так то надо скорее уточнить у пострадавшего - что это могло бы быть? Может он сам такой же, а может он жертва рэкета...
- запретить сериал
- ужесточить выдачу охотничьего оружия
- увеличить число форм отчетности для полиции