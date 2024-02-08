В Казани вспомнили «лихие 90-е» и устроили на дороге массовую драку со стрельбой

Вчера на улице Кул Гали десяток автомобилей заблокировали «Киа Оптиму». Из машин выбежали вооружённые парни: у одного был пистолет, второй размахивал ракетницей, остальные с арматурой или с голыми кулаками.

Они набросились на «Оптиму» и попытались вытащить из неё водителя. Тот вдавил газ в пол и протаранил несколько машин. А его оппоненты бегали вокруг авто и пытались достать мужика. Но дали дёру, увидев проезжающих невдалеке полицейских.