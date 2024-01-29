41-летняя женщина заявила, что никогда не была замужем и не планирует детей - и столкнулась с осуждением

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В соцсетях люди часто делятся своим жизненным опытом. Кого-то он триггерит, других - восхищает. Сегодня расскажем про 41-летнюю фитнес-блогерку, которая рассказал о своём подходе.
1. Алла Самодурова - фитнес-тренер. Она помогает скорректировать осанку, избавиться от отёков и боли в теле с помощью специально разработанных умных тренировок
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4. Недавно она опубликовала ролик, в котором раскрыла свои жизненные ценности: она никогда не была замужем и не планировала детей
8. Ролик собрал почти 3 млн просмотров и более 4 тыс. комментариев - захотели высказаться все
Как вам такой осознанный выбор женщины?
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