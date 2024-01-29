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41-летняя женщина заявила, что никогда не была замужем и не планирует детей - и столкнулась с осуждением

41-летняя женщина заявила, что никогда не была замужем и не планирует детей - и столкнулась с осуждением

Автор:
29 января 2024 08:06
Сообщество : Истории
Метки: блогер   мнение   не была замужем   негативные комментарии   осуждение   соцсети   
821
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В соцсетях люди часто делятся своим жизненным опытом. Кого-то он триггерит, других - восхищает. Сегодня расскажем про 41-летнюю фитнес-блогерку, которая рассказал о своём подходе.

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Как вам такой осознанный выбор женщины?

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Метки: блогер   мнение   не была замужем   негативные комментарии   осуждение   соцсети   
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10  комментариев
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34k
Юрий Полчаса назад
Всё ясно - Самодурова.
Ну хоть гены не распространит.
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12k
Том Сойер 2 минуты назад
"Угадайте кто жил полной счастливой жизнью?" - знавал я одну такую мадам, днём она жила той самой жизнью, а ночами ревела белугой в подушку от одиночества, тоски и бездетности....
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1k
Злодей 8 минут назад
Иногда смотрю на бехдетных коллег. и немного им завидую. Их спокойной жизни, отпускам каждый год, количеству денег,которые они тратят на себя..мне кажется,что бездетные живут дольше. Так что плюс в этом какой то есть.
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7k
Бу 9 минут назад
ТП
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12k
Артем 10 минут назад
Ссылка vk.com
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107
Quantimus 10 минут назад
Насколько я понял, она говорила исключительно про себя - что не планирует детей и не была замужем, а не говорит, что это правильно и все делайте так же. Что тут осуждать-то? Ну так вот человек живёт, его устраивает. Я тоже никогда не был женат и у меня нет детей (и вряд ли будут ибо возраст уже), я не говорю, что это хорошо или правильно и никакого стыда за это не испытываю.
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4k
Еркен 24 минуты назад
Вся правда в том, что время от времени, она сама задумывается над тем "А если бы меня взяли замуж и я родила от любимого мужчины детей". Она периодически отгоняет эти мысли, и живет своей счастливой жизнью, это ее право.
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3k
Илья 46 минут назад
Это личное дело каждого.
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