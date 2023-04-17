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45-летний мужчина пришел к успеху в соцсетях, изображая девочку-подростка

45-летний мужчина пришел к успеху в соцсетях, изображая девочку-подростка

Автор:
17 апреля 2023 15:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Япония   блогер   истории людей   косплей   переодевание   соцсети   японские девушки   
1629
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Блогер Нанами Кана (Nanami か な) на фотографиях в Твиттере выглядит как типичная японская девочка-подросток. Но недавно она потрясла своих подписчиков своими снимками 12-летней давности, на которых предстала полным мужчиной средних лет.

Трудно поверить, что на этих трёх фотографиях изображён один и тот же человек.


Но это так. Популярный блогер с внешностью юной девочки на самом деле 45-летний мужчина, который сбросил лишний вес и создал виртуальное альтер-эго.

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12 лет назад Нанами Кана весил на 60 кг больше, чем сегодня, а 8 лет назад ситуация с весом стала ещё печальнее (115 кг). Врачи предупредили мужчину, что если он не похудеет, у него возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.

В результате он сел на жёсткую диету, питался в основном тофу и за несколько лет сбросил более половины массы тела. Теперь он весит всего 54 кг, носит одежду размера M (раньше был XXL), и даже размер обуви уменьшился (длина стопы была 29 см, стала 27 см).


После экстремального похудения Нанами смог осуществить свою мечту о моделировании одежды для девушек и молодых женщин, сам выступает в качестве модели придуманных нарядов и уже успел завоевать довольно большую аудиторию в интернете.

Кстати, выдавать себя за молоденьких девушек для японских мужчин вовсе не редкость. Можно привести в пример «королеву косплея» Рей Дюнуа, которую с большим успехом изображает парень, или Такуму Тани, 40-летнего женатого мужчину, который также перевоплощается в японских школьниц.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   блогер   истории людей   косплей   переодевание   соцсети   японские девушки   
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23  комментария
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8k
Том Сойер Час назад
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15k
Элитный тигр 3 минуты назад
А титьки у мужика откуда???
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882
Kra 12 минут назад
вот это перевоплощение!... Умеют азиаты "мужчины" подать себя "с другой стороны"
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956
Rom Полчаса назад
гомосеки сраные просто, и все
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34k
russger Полчаса назад
Ну начнём с того, что это не мужчина -_-
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Комментарий удален
56k
27k
Serg2001 Час назад
"даже размер обуви уменьшился (длина стопы была 29 см, стала 27 см)"

Это что ж получается, что у него даже на стопе был сантиметровый слой жира?!! А как похудел, так тапочки спадать начали...Бедолага!... )
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32k
Юр21 Час назад
От лишнего веса избавился, теперь бы голову ему вылечить.
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9k
Copycat Час назад
Именно по этому я не люблю Витуберов - людей которые ведут какие то блоги и прямые трансляции и скрывают при этом свою внешность за анимированным аватаром
- там может быть кто угодно, любая на выбор неприятная личность, но вот скрыть за аватаром лицо, изменить голос войсМорфером и люди думают что ты "Няшная тян" и ты можешь их разводить на "донаты"
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429
Damvrot Hohlam Час назад
45-летний мужчина пришел к успеху в соцсетях, изображая девочку-подросткаПосмотреть
45-летний мужчина пришел к успеху в соцсетях, изображая девочку-подростка
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10k
ron Час назад
Европейским пид.о.рам до японских пид.о.р.ов еще долбиться и долбиться в очко! ))
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74k
Доктор Джонс Час назад
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