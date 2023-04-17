45-летний мужчина пришел к успеху в соцсетях, изображая девочку-подростка

Блогер Нанами Кана (Nanami か な) на фотографиях в Твиттере выглядит как типичная японская девочка-подросток. Но недавно она потрясла своих подписчиков своими снимками 12-летней давности, на которых предстала полным мужчиной средних лет.
Трудно поверить, что на этих трёх фотографиях изображён один и тот же человек.
Но это так. Популярный блогер с внешностью юной девочки на самом деле 45-летний мужчина, который сбросил лишний вес и создал виртуальное альтер-эго.
12 лет назад Нанами Кана весил на 60 кг больше, чем сегодня, а 8 лет назад ситуация с весом стала ещё печальнее (115 кг). Врачи предупредили мужчину, что если он не похудеет, у него возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.
В результате он сел на жёсткую диету, питался в основном тофу и за несколько лет сбросил более половины массы тела. Теперь он весит всего 54 кг, носит одежду размера M (раньше был XXL), и даже размер обуви уменьшился (длина стопы была 29 см, стала 27 см).
После экстремального похудения Нанами смог осуществить свою мечту о моделировании одежды для девушек и молодых женщин, сам выступает в качестве модели придуманных нарядов и уже успел завоевать довольно большую аудиторию в интернете.
Кстати, выдавать себя за молоденьких девушек для японских мужчин вовсе не редкость. Можно привести в пример «королеву косплея» Рей Дюнуа, которую с большим успехом изображает парень, или Такуму Тани, 40-летнего женатого мужчину, который также перевоплощается в японских школьниц.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это что ж получается, что у него даже на стопе был сантиметровый слой жира?!! А как похудел, так тапочки спадать начали...Бедолага!... )
Когти-с мадам!
Одна дама пригласила поручика Ржевского на ужин. Вместо восьми часов поручик пришел к двенадцати.
Быстрее, говорит дама, разувайся и в постель.
Сама пошла в спальню. Слышит, по паркету что-то скребется.
Поручик! Я же просила вас снять сапоги!
А я их снял.
Тогда что же так скребет по паркету?
Когти-с!
- там может быть кто угодно, любая на выбор неприятная личность, но вот скрыть за аватаром лицо, изменить голос войсМорфером и люди думают что ты "Няшная тян" и ты можешь их разводить на "донаты"