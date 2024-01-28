FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2103 поста • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде

"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде

Автор:
28 января 2024 20:38
Сообщество : Наука
Метки: Антарктида   Путин   восток   зимовочный комплекс   исследования   наука   
2113
5
3

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Это первое современное здание, построенное на полюсе холода.

Станция «Восток» находится в суровых условиях Южного полюса Антарктики. Она была основана в 1957 году во время второй советской антарктической экспедиции, находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров и названа в честь парусного шлюпа «Восток», который был одним из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов.

Объект является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 метров, а ложе ледника находится примерно на 200 метров ниже уровня моря, - пишет URA.ru.

С момента открытия станция «Восток» прошла две реконструкции и три консервации. За более чем 60 лет она износилась примерно на 90% и ушла под снег…

В связи с необходимостью полной замены инфраструктуры станции, в 2019 году на заседании Попечительского совета Русского географического общества был представлен проект создания нового зимовочного комплекса «Восток», рассчитанный на экстремальные климатические условия и обеспечивающий полную безопасность полярников.

Температуры на станции "Восток" могут достигать минус 89 градусов. Сочетание низкого содержания кислорода, сухости воздуха и сильного ультрафиолетового излучения делает условия работы там чрезвычайно экстремальными. Тем не менее, полярники, ученые и другие специалисты живут и работают здесь, проводя важные исследования. Это действительно подвиг, учитывая трудности, с которыми им приходится сталкиваться, - отметил президент в своем выступлении на открытии станции.

По словам Владимира Путина, до недавнего времени на станции условия были скромными и далекими от современного комфорта. Последний капитальный ремонт был проведен более 40 лет назад.

Некоторые более старые строения уже полностью погребены под снегом, а более новые — частично или полностью погружены на глубину до пяти метров, отметил глава государства.

Изначальный проект станции, предложенный немецкой компанией Ramboll, пришлось переработать. При пересмотре документации выяснилось, что архитектурно-планировочное решение противоречит нормам РФ и не устраивает людей, которые будут жить и эксплуатировать станцию.

В частности, в иностранном проекте были применены горючие материалы для отделки стен и потолков, не учтено огромное выделение статического электричества, что влечет за собой выход из строя всей электронной техники. В связи с этим, конструкции стен, полов и потолков были полностью переделаны. Организованы выходы на кровлю для обслуживания оборудования, а также предусмотрены механизмы для подъема грузов на станцию

, – уточняет Елена Фокина, главный архитектор проекта станции «Восток», на чьи слова ссылается издание Роквул.

Новый проект разработал авторский коллектив компании «Запсибгазпром». В результате от первоначальной идеи осталась только модульная система из пяти блоков.

Модульность конструкции обусловлена необходимостью автономной работы каждого из блоков в случае непредвиденной ситуации. Для этих же целей было разнесено расположение резервных дизель-генераторов для обеспечения жизнедеятельности. Был учтен печальный опыт, связанный с заносом уже существующей станции. Новый зимовочный комплекс “Восток” представляет собой цепочку мобильных блоков на гидравлических опорах, которые дают возможность поднимать и опускать модули в зависимости от количества выпавшего снега. По аналогичной схеме, например, выполнена станция Halley VI

, – говорит Елена Фокина.

Итак, новый комплекс состоит из пяти модульных блоков общей площадью более 3000 квадратных метров. В нем предусмотрено комфортное размещение до 15 человек в зимний период и до 35 человек в сезонный.

В двух жилых блоках находятся лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна и медицинский центр с операционной. В двух инженерных блоках расположены котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке находятся гараж, мастерская и снеготаялка. Комплекс имеет минералловатный утеплитель толщиной до 95 сантиметров, а фасад выполнен из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование, включая отопление, энерго- и водоснабжение, произведено в России.

Несмотря на экстремальные климатические условия, в которых предстоит работать зимовочному комплексу, внутри станции поддерживается комфортная для проживающих температура – в помещениях можно ходить в футболках. Все инженерные системы станции автономны и компьютеризированы.

Строительство объекта эксперты называют «флагманским проектом» российской науки в Антарктике. Это пример государственно-частного партнерства. Комплекс был создан на частные средства, контрольную сборку провели на заводе в Гатчине, а затем его передали в собственность государства.

Полярники на станции ведут важнейшие исследования — мониторят солнечную активность, изучают космические явления, которые влияют и на людей, и на технику. Отслеживают изменения климата. Российский лидер отметил: крайне важно было создать все условия для эффективной работы ученых в Антарктике.

Новый комплекс РФ в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых разных стран. Также она укрепит научные программы союзного государства, заявил Путин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Антарктида   Путин   восток   зимовочный комплекс   исследования   наука   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
136k
parallax 59 минут назад
Интересно, куда деваются отходы жизнедеятельности и мусор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
evenSeven 23 минуты назад
Мне всегда казалось, то зарыться в снег для станции это хорошо. В определенных пределах, конечно. И что в идеале станция должна быть или подснежная, а может даже и подземная. Меньше перепады температуры, меньше ветровая нагрузка. А тут наоборот - дома на ножках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 24 минуты назад
Проделана огромная работа, молодцы ребята
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Отлично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
рулон обоев 48 минут назад
все расходы на нас а а между тем это площадка для ученых всех стран))рубаха парень а потом ноги вытирают,хотите работать там платите взнос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
hhwost 54 минуты назад
ага, "открыли". по видеосвязи.
а я-то думал, что "открытие" чего-либо требует таки личного присутствия?
ладно бы "поздравили по видеосвязи", или хотя бы "приняли участие в открытии", но нет, "открыли"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Lesha86 59 минут назад
Хороший рассказ врача Аркадия Максимова , как зимовали на старой станции "Восток" ещё и после пожара на ДЭС, которая обеспечивала станцию теплом и электричеством.
Ссылка www.youtube.com

Вообще есть несколько выпуском про то, как жили и работали на "Востоке"
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_8xXS9VcXHzR6N01BraKlpQX-P-cp5_ihttps://www.youtube.com/playlist?list=PL_8xXS9VcXHzR6N01BraKlpQX-P-cp5_i
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
651
Olldd Час назад
А как туда горючку доставлять будут, как раньше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
18k
Вася Час назад
А нафиг тогда немецкий проект нужен был, раз всё равно всё переделывали ? Или без немцев всё-таки никак ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске...
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из...
Набирающие популярность в сообществах
На 98% территории Монголии никто не живет
На 98% территории Монголии никто не живет
Часы времен СССР, настоящая шайба!
Часы времен СССР, настоящая шайба!
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#люди#Жизнь
#животные#забавно#полиция#шоу бизнес#Россия
#история#милота#факты#Юмор#конфликт
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Учёные нашли самую чёрную реку на планете Учёные нашли самую чёрную реку на планете Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе Растения, когда испытывают стресс, "кричат" Растения, когда испытывают стресс, "кричат"

На что жалуетесь?

Вернуться