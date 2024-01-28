"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде

Станция «Восток» находится в суровых условиях Южного полюса Антарктики. Она была основана в 1957 году во время второй советской антарктической экспедиции, находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров и названа в честь парусного шлюпа «Восток», который был одним из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов.

Объект является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 метров, а ложе ледника находится примерно на 200 метров ниже уровня моря, - пишет URA.ru.

С момента открытия станция «Восток» прошла две реконструкции и три консервации. За более чем 60 лет она износилась примерно на 90% и ушла под снег…

В связи с необходимостью полной замены инфраструктуры станции, в 2019 году на заседании Попечительского совета Русского географического общества был представлен проект создания нового зимовочного комплекса «Восток», рассчитанный на экстремальные климатические условия и обеспечивающий полную безопасность полярников.