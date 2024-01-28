"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Это первое современное здание, построенное на полюсе холода.
Станция «Восток» находится в суровых условиях Южного полюса Антарктики. Она была основана в 1957 году во время второй советской антарктической экспедиции, находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров и названа в честь парусного шлюпа «Восток», который был одним из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов.
Объект является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 метров, а ложе ледника находится примерно на 200 метров ниже уровня моря, - пишет URA.ru.
С момента открытия станция «Восток» прошла две реконструкции и три консервации. За более чем 60 лет она износилась примерно на 90% и ушла под снег…
В связи с необходимостью полной замены инфраструктуры станции, в 2019 году на заседании Попечительского совета Русского географического общества был представлен проект создания нового зимовочного комплекса «Восток», рассчитанный на экстремальные климатические условия и обеспечивающий полную безопасность полярников.
Температуры на станции "Восток" могут достигать минус 89 градусов. Сочетание низкого содержания кислорода, сухости воздуха и сильного ультрафиолетового излучения делает условия работы там чрезвычайно экстремальными. Тем не менее, полярники, ученые и другие специалисты живут и работают здесь, проводя важные исследования. Это действительно подвиг, учитывая трудности, с которыми им приходится сталкиваться, - отметил президент в своем выступлении на открытии станции.
По словам Владимира Путина, до недавнего времени на станции условия были скромными и далекими от современного комфорта. Последний капитальный ремонт был проведен более 40 лет назад.
Некоторые более старые строения уже полностью погребены под снегом, а более новые — частично или полностью погружены на глубину до пяти метров, отметил глава государства.
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Изначальный проект станции, предложенный немецкой компанией Ramboll, пришлось переработать. При пересмотре документации выяснилось, что архитектурно-планировочное решение противоречит нормам РФ и не устраивает людей, которые будут жить и эксплуатировать станцию.
В частности, в иностранном проекте были применены горючие материалы для отделки стен и потолков, не учтено огромное выделение статического электричества, что влечет за собой выход из строя всей электронной техники. В связи с этим, конструкции стен, полов и потолков были полностью переделаны. Организованы выходы на кровлю для обслуживания оборудования, а также предусмотрены механизмы для подъема грузов на станцию
, – уточняет Елена Фокина, главный архитектор проекта станции «Восток», на чьи слова ссылается издание Роквул.
Новый проект разработал авторский коллектив компании «Запсибгазпром». В результате от первоначальной идеи осталась только модульная система из пяти блоков.
Модульность конструкции обусловлена необходимостью автономной работы каждого из блоков в случае непредвиденной ситуации. Для этих же целей было разнесено расположение резервных дизель-генераторов для обеспечения жизнедеятельности. Был учтен печальный опыт, связанный с заносом уже существующей станции. Новый зимовочный комплекс “Восток” представляет собой цепочку мобильных блоков на гидравлических опорах, которые дают возможность поднимать и опускать модули в зависимости от количества выпавшего снега. По аналогичной схеме, например, выполнена станция Halley VI
, – говорит Елена Фокина.
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Итак, новый комплекс состоит из пяти модульных блоков общей площадью более 3000 квадратных метров. В нем предусмотрено комфортное размещение до 15 человек в зимний период и до 35 человек в сезонный.
В двух жилых блоках находятся лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна и медицинский центр с операционной. В двух инженерных блоках расположены котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке находятся гараж, мастерская и снеготаялка. Комплекс имеет минералловатный утеплитель толщиной до 95 сантиметров, а фасад выполнен из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование, включая отопление, энерго- и водоснабжение, произведено в России.
Несмотря на экстремальные климатические условия, в которых предстоит работать зимовочному комплексу, внутри станции поддерживается комфортная для проживающих температура – в помещениях можно ходить в футболках. Все инженерные системы станции автономны и компьютеризированы.
Строительство объекта эксперты называют «флагманским проектом» российской науки в Антарктике. Это пример государственно-частного партнерства. Комплекс был создан на частные средства, контрольную сборку провели на заводе в Гатчине, а затем его передали в собственность государства.
Полярники на станции ведут важнейшие исследования — мониторят солнечную активность, изучают космические явления, которые влияют и на людей, и на технику. Отслеживают изменения климата. Российский лидер отметил: крайне важно было создать все условия для эффективной работы ученых в Антарктике.
Новый комплекс РФ в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых разных стран. Также она укрепит научные программы союзного государства, заявил Путин.
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а я-то думал, что "открытие" чего-либо требует таки личного присутствия?
ладно бы "поздравили по видеосвязи", или хотя бы "приняли участие в открытии", но нет, "открыли"!
Вообще есть несколько выпуском про то, как жили и работали на "Востоке"
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_8xXS9VcXHzR6N01BraKlpQX-P-cp5_ihttps://www.youtube.com/playlist?list=PL_8xXS9VcXHzR6N01BraKlpQX-P-cp5_i
Но при этом взять за рабочую основу то,что пригодно из теории-почему бы и нет?