В Антарктиде пробурили лед и нашли там предостережение планете

Ответ был таким: на планете должно было быть очень много углекислого газа. В два, а то и в четыре раза больше, чем сейчас. За счет этого температура воздуха даже полярными ночами не опускалась бы ниже +12. Интересно было представить жизнь в тот период.

Двуокись углерода вполне себе вписывается в главную версию развития событий мелового периода. Есть данные науки, что примерно в то время, которым датируются корешки и споры, вулканы в Индийском океана устроили такой парниковый эффект, которого так и не смогла добиться человеческая цивилизация.