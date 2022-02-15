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В Антарктиде пробурили лед и нашли там предостережение планете

В Антарктиде пробурили лед и нашли там предостережение планете (9 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2022 18:56
Сообщество : RealFishki
Метки: антарктида   древний мир   интересное   исследования   наука   природа   
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Ученые нашли просто нечто просто удивительное в обледенелых глыбах - древовидный папоротник.
Вот так выглядят дождевые леса Новой Зеландии. Природа этой страны невероятная и многообразная - ведь в таких субтропиках обитает, пожалуй, половина всей фауны и флоры земного шара.

Однако, есть проблема

По мнению исследователей с тех древних пор континентальный дрейф не сильно изменил расположение этих земель. Ученые предполагают, что 90 млн лет назад то место, которое они бурили, было на несколько сотен километров ближе к Южному полюсу. Это, по сути, то же Заполярье, земля все равно на долгие месяцы погружена в темноту. И как же, в таких условиях, мог цвести дождевой субтропический лес? Вопрос адресовали компьютеру.

Источник:

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Метки: антарктида   древний мир   интересное   исследования   наука   природа   
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13k
ss Час назад
Только интеллектуальный minimalism допускает сочинение подобных заголовков и размещение на русскоязычном ресурсе видео в котором нет ни одного слова по-русски.

По содержанию видео: Очередное нытьё зелёных идиотов.
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9k
Домашние хитрости 13 минут назад
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132
kluvik Полчаса назад
Ну вот все факты, как говорится, на лице...
Ан нет, упорно цепляемся за миллиарды лет. А счёт идёт на тысячи и возможно не сотни или десятки, а единицы. И почему бы не предположить, что ось вращения планеты была в то время вертикальная? Это легко объясняет наличие буйной растительности в нынешнем заполярье. И три кратера в Карибском районе легко объясняют последующий наклон оси а также и Всемирный потоп... Но нет, подавай нам марксистко-ленинскую жидо-атеизднутую трактовку развития мира, выдуманную далеко не лучшими учёными умами 19 века.
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2k
Алексей Полчаса назад
---В Антарктиде пробурили лед и нашли там нечто просто удивительное в обледенелых глыбах - древовидный папоротник. Биологи считают, что Отец Леса (как его назвали местные жители, которые давали имена всем старым и мудрым деревьям) - ветеран и ровесник христианской эры.----
___________________________
Местные жители Антарктиды, дающие имена мудрым деревьям, это, надо понимать, никто иные как пингвины? Или какие там ещё есть местные жители?
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69k
parallax 48 минут назад
Существует карта Антарктиды без ледяного покрытия. Возраст карты 508 лет.
А вы говорите миллионы лет.

Сохранившийся фрагмент карты Пири Рейса. 1513 год.

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112
Dmitry parallax 2 минуты назад
Поправочка. Это не возраст карты 500 лет, это у Пири Рейса она появилась 500 лет назад. Сколько этой карте, и откуда она взялась, не знает никто.
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21k
Альберт 51 минуту назад
"...пробурили лед и нашли там предостережение планете..."

Мне ещё покойный дедушка рассказывал, как накануне войны, весной, разлившаяся река принесла старинный гроб.
Когда его вскрыли, то обнаружили там три предмета:
Корка хлеба, нож и мужской член.
Старики сразу сообразили, что нож это - к войне, а корка хлеба - к голоду.
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69k
parallax 54 минуты назад
Просто чудесно. Переселимся в Антарктиду, там ещё поля целинные и рудники некопаные.
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757
Serg Dex 54 минуты назад
Где фото высверленного папоротника? Даже окаменелости в Антарктиде это не аборигены тамошние а приехали с других материков в следствии расползания оных, холодно всегда там было, сказки о цветущем когда-то материке давно ползают, особо продвинутые даже карты какие-то со слонами печатают.
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23k
koleos72 56 минут назад
Может, за столько лет, географический полюс переместился, да и материки изменились!
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1k
Helimen Час назад
Ну все, открытие века! Они набурили, что в Антарктиде росли леса?
Есть у меня кусок окаменелого дерева из Антарктиды.
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2k
Natural Selection Час назад
Ученые, а можно вас попросить - не трогайте ниче больше, А??
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