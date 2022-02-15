В Антарктиде пробурили лед и нашли там предостережение планете

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Ученые нашли просто нечто просто удивительное в обледенелых глыбах - древовидный папоротник.
Похожий, своими раскидистыми лапищами на пальмы, 20-метровый папоротник. Это особенная разновидность этого растения.
Биологи считают, что Отец Леса (как его назвали местные жители, которые давали имена всем старым и мудрым деревьям) - ветеран и ровесник христианской эры. Ну то есть ему что-то около двух тысяч лет.
А вот этот цветок - эпифит. В переводе это означает, что он считает выше своего достоинства расти на земле и предпочитает жить на ветвях и стволах деревьев. Просто потому что удобно. К солнцу поближе, а то эти древесные громадины кругом лишают всяческого фотосинтеза.
Вот так выглядят дождевые леса Новой Зеландии. Природа этой страны невероятная и многообразная - ведь в таких субтропиках обитает, пожалуй, половина всей фауны и флоры земного шара.
Антарктида
Как-то раз, зимой, в 2017 году, ученые из Великобритании и Германии отправились на море Амундсена. Их конечной целью был ледник Пайн-Айленд, что на западе Антарктиды. Он, кстати, один из самых быстротающих.
Ученых интересовало - что же хранит в себе ледник, какие воспоминания? Они спустились на морское дно и пробурили его на глубину 30 метров. Они рассчитали, что в самом низу находятся отложения, которым порядка 90 миллионов лет. Ученые извлекли обраты оледенелой породы и провели разные анализы. Сначала они смогли определить, что самые древние и глубокие отложения сформировались не в океане, а на суше.
А вот компьютерная томография их по-настоящему поразила!
А вот компьютерная томография их по-настоящему поразила!
Вот такая сеть окаменелых корней. Видно, как корни между собой тесно переплетены и как они сохранились, будто бы им не миллионы лет, а мы их увидели в настоящему лесу.
Также вечная мерзлота скрывала цветочную пыльцу и споры папоротника.
Также вечная мерзлота скрывала цветочную пыльцу и споры папоротника.
Остатки растений многочисленны, что указывает, что в те времена побережье Западной Антарктиды было болотистым, густым и лес был умеренно-болотистый, наподобие того, что встречается сегодня в северо-западной части Новой Зеландии.
Однако, есть проблема
По мнению исследователей с тех древних пор континентальный дрейф не сильно изменил расположение этих земель. Ученые предполагают, что 90 млн лет назад то место, которое они бурили, было на несколько сотен километров ближе к Южному полюсу. Это, по сути, то же Заполярье, земля все равно на долгие месяцы погружена в темноту. И как же, в таких условиях, мог цвести дождевой субтропический лес? Вопрос адресовали компьютеру.
Ответ был таким: на планете должно было быть очень много углекислого газа. В два, а то и в четыре раза больше, чем сейчас. За счет этого температура воздуха даже полярными ночами не опускалась бы ниже +12. Интересно было представить жизнь в тот период.
Двуокись углерода вполне себе вписывается в главную версию развития событий мелового периода. Есть данные науки, что примерно в то время, которым датируются корешки и споры, вулканы в Индийском океана устроили такой парниковый эффект, которого так и не смогла добиться человеческая цивилизация.
Двуокись углерода вполне себе вписывается в главную версию развития событий мелового периода. Есть данные науки, что примерно в то время, которым датируются корешки и споры, вулканы в Индийском океана устроили такой парниковый эффект, которого так и не смогла добиться человеческая цивилизация.
Тогда получается, что пока мы рассуждаем, и что планета буквально задыхается от диоксида углерода, но без полярных шапок в глобальном парнике все в общем-то цвело и кипела жизнь.
Но не совсем так. Для растений CO₂ - это не проблема, а вот животных пришлось худо. Убавилось стегозавров, злобных мегалозавров и полностью вымерли водоплавающие ихтиозавры и плиозавры. Всё это назвали аноксидной катастрофой (бескислородной).
Но не совсем так. Для растений CO₂ - это не проблема, а вот животных пришлось худо. Убавилось стегозавров, злобных мегалозавров и полностью вымерли водоплавающие ихтиозавры и плиозавры. Всё это назвали аноксидной катастрофой (бескислородной).
И когда через 20 млн лет лес наконец-то переработал весь излишек углекислого газа, снова наполнив мир кислородом, тепличные условия окончились. Затем охлаждение. И вот тогда Антарктида и начала свое становление в тот вид, который мы знаем сейчас.
Тропики вместо льда - это, вроде бы, неплохо. Но последовать за ихтиозаврами как-то не хочется...
Тропики вместо льда - это, вроде бы, неплохо. Но последовать за ихтиозаврами как-то не хочется...
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Местные жители Антарктиды, дающие имена мудрым деревьям, это, надо понимать, никто иные как пингвины? Или какие там ещё есть местные жители?
А вы говорите миллионы лет.
Сохранившийся фрагмент карты Пири Рейса. 1513 год.
Мне ещё покойный дедушка рассказывал, как накануне войны, весной, разлившаяся река принесла старинный гроб.
Когда его вскрыли, то обнаружили там три предмета:
Корка хлеба, нож и мужской член.
Старики сразу сообразили, что нож это - к войне, а корка хлеба - к голоду.
Хер бабам что ли отдали или на зелье перетерли?
Есть у меня кусок окаменелого дерева из Антарктиды.