Живой скелет Джон Коффи

Когда одни тратят время, силы и деньги на то, чтобы привести свою фигуру в форму или в соответствие некому идеалу, другие могут есть всё что угодно и когда угодно, оставаясь при этом дико худыми. Приносит ли удовлетворение такая худоба?
Если говорить о фриках, то так называемый Живой скелет всегда был классическим участником шоу и циркового представления. Живые скелеты, которых в этом бизнесе иногда называли тенями, обычно представляли собой взрослых мужчин, страдающих от какой-либо болезни. И их истощённое тело было практически стандартом в каждом цирке, выставке или шоу на протяжении более 100 лет.
Джон Коффи родился абсолютно здоровым в Пике, штат Огайо, в 1852 году. К 1881 году Коффи стал прекрасным востребованным парикмахером в Сидар-Рапидс, женился на школьной учительнице по имени Мэри и содержал семерых детей. Но в том же году Джон Коффи начал худеть и не переставал сохнуть, пока его вес при росте в 175 см не стал составлять не более 30 килограммов.
Коффи начал выступать в шоу под сценическим именем «Скелет из Огайо». Он представал перед публикой без рубашки, вызывая возгласы удивления и ужаса.
Его ребра можно было пересчитать с другого конца комнаты. Его представление было стандартным для того времени и состояло не более чем из групп зевак, проходящих мимо, и Коффи, стоящего в углу. В этом не было никакого актёрства, никакого блеска или мастерства и очень мало достоинства. И Джон Коффи решил, что с этим надо что-то делать.
Джон начал носить изысканные костюмы, сшитые на заказ. Ему нравились элегантные костюмы-тройки в полоску. Такой рисунок ещё больше подчеркивал его худощавую фигуру, и мужчина не жалел денег на кепки, шляпы, часы и монокли. Джон предстал в образе уверенного в себе джентльмена. Коффи изображал из себя разборчивого холостяка, карикатуру на самоуверенность в сочетании с болезненной и хрупкой фигурой. Джон Коффи из печального задохлика превратился в уверенного денди.
Несмотря на худобу, богатство, которым обладал Коффи, в сочетании с его острым умом и обаянием, вскоре стало привлекать внимание женщин в каждом городе, который он посещал. Коффи объявил конкурс невест, и вскоре на него посыпались сотни предложений. Коффи тщательно просматривал все заявки, прежде чем выбрать себе свою же законную жену Мэри, которая присоединялась к нему в любом городе, где он оказывался. Затем Живой скелет переезжал в следующий город и повторял весь рекламный трюк заново. В некоторых городах он добавлял драматизма, заставляя семью невесты возражать против союза и устраивая беспорядки на свадьбе в угоду зрителям.
Известно, что в некоторых случаях Коффи «женился» на других девушках в целях привлечения внимания прессы. Джон женился на коллеге-скелете мисс Эмме Шаллер не менее 20 раз и как минимум один раз – на профессиональной толстушке мисс Герти Платт весом более 200 килограммов.
В сентябре 1889 года Джон Коффи получил контракт с цирком Барнума и Бейли на участие в их первом европейском турне. По общему мнению, Джон Коффи стал звездой шоу и очаровал всех в Лондоне. Чтобы подчеркнуть тщеславие изображаемого им персонажа, сувенирные фотографии Джона Коффи, продававшиеся в то время, фокусировались на его привлекательной внешности и закрученных усах, полностью игнорируя уникальное телосложение. Фотографии разлетались как горячие пирожки.
В 1905 году Коффи был вынужден уйти из бизнеса после падения, которое привело к ограничению подвижности. Он попытался стать гадателем по ладони, а также лектором по теме своей жизни. К сожалению, смена образа жизни привела к увеличению веса, и Джон Коффи перестал быть скелетом, а значит, и привлекать внимание. В том же году пожар уничтожил большую часть его имущества, и от него ушла жена Мэри.
Джон Коффи умер нищим. Точное время его кончины и место захоронения неизвестны. Но его влияние на индустрию было неоспоримым, так как за Живым скелетом последовало несколько артистов аналогичного амплуа, каждый из которых старался быть таким же ярким и убедительным, как один из основоположников жанра блистательный Джон Коффи.
Источник:
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- при чем тут этот чувак? У него болезнь, такая же как и ожирение. Причём ожирение и анорексия часто носят психологический характер. Анорексички маниакально уверены что они жирные, а жиробасины готовы молиться на хавку.