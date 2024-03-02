Живой скелет Джон Коффи

Коффи начал выступать в шоу под сценическим именем «Скелет из Огайо». Он представал перед публикой без рубашки, вызывая возгласы удивления и ужаса.

Его ребра можно было пересчитать с другого конца комнаты. Его представление было стандартным для того времени и состояло не более чем из групп зевак, проходящих мимо, и Коффи, стоящего в углу. В этом не было никакого актёрства, никакого блеска или мастерства и очень мало достоинства. И Джон Коффи решил, что с этим надо что-то делать.

Джон начал носить изысканные костюмы, сшитые на заказ. Ему нравились элегантные костюмы-тройки в полоску. Такой рисунок ещё больше подчеркивал его худощавую фигуру, и мужчина не жалел денег на кепки, шляпы, часы и монокли. Джон предстал в образе уверенного в себе джентльмена. Коффи изображал из себя разборчивого холостяка, карикатуру на самоуверенность в сочетании с болезненной и хрупкой фигурой. Джон Коффи из печального задохлика превратился в уверенного денди.

Несмотря на худобу, богатство, которым обладал Коффи, в сочетании с его острым умом и обаянием, вскоре стало привлекать внимание женщин в каждом городе, который он посещал. Коффи объявил конкурс невест, и вскоре на него посыпались сотни предложений. Коффи тщательно просматривал все заявки, прежде чем выбрать себе свою же законную жену Мэри, которая присоединялась к нему в любом городе, где он оказывался. Затем Живой скелет переезжал в следующий город и повторял весь рекламный трюк заново. В некоторых городах он добавлял драматизма, заставляя семью невесты возражать против союза и устраивая беспорядки на свадьбе в угоду зрителям.