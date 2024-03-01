Эл и Дженни Томаини: странная, но счастливая пара

Её звали Дженни (Бернисе Эвелин Смит), и она родилась 23 августа 1916 года в Блюфтоне, штат Индиана, с искривлёнными руками и без ног. Рост девушки составлял чуть более 60 сантиметров, но по характеру Дженни была гигантом в своем уникальном роде. Девушка принимала участие в шоу с трёх лет и была известна своей акробатической ловкостью и проворством, с которым она бегала на своих деформированных руках. С 1931 года Дженни находилась под жёсткой опекой приёмной матери.

Симпатичная, но стойкая 19-летняя девушка терпела психологическое насилие, почти не надеясь на спасение, но когда между ней и Элом Томаини вспыхнул роман, она обрела в буквальном смысле гигантского защитника, который навсегда избавил её от любых опасностей.

Необычная пара сбежала с ярмарки в Кливленде, штат Огайо, 8 сентября 1936 года и в тот же день была обвенчана мировым судьёй. Медовый месяц пара провела на Ниагарском водопаде и продолжала гастролировать вместе в течение многих десятилетий как «Самая странная супружеская пара в мире». В межсезонье они поселились в Гибсонтоне, штат Флорида. Именно там эти два замечательных человека построили дом и совместную жизнь.