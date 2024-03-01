Эл и Дженни Томаини: странная, но счастливая пара

Считается, что противоположности притягиваются. Но у пары должны быть и общие точки соприкосновения для гармоничных отношений. Эти люди были очень разными, что совершенно им не мешало, несмотря на косые взгляды и пересуды.
Эл (Аурелио) Томаини родился в 1912 году в Нью-Джерси и был одним из семи детей в семье. К двенадцати годам он перерос отца, который был крепким мужчиной, и его рост превышал 185 сантиметров. У Эла были повышены функции гипофиза, и в итоге рост юноши превысил 2,10 метра. Чтобы сделать карьеру, Эл немного приврал, прибавив себе ещё сантиметров, и назвал себя «Самым высоким человеком в мире».
Никто, казалось, не возражал против приукрашивания Эла, в основном из-за того, что он был невероятно искренним и милым парнем. Он был застенчивым, нежным и милым внутри и снаружи – от макушки его огромной головы до подошвы его гигантских ботинок. Во время одного из представлений в 1936 году одна особенная девушка проявила особый же интерес к нежному гиганту с застенчивой улыбкой.
Её звали Дженни (Бернисе Эвелин Смит), и она родилась 23 августа 1916 года в Блюфтоне, штат Индиана, с искривлёнными руками и без ног. Рост девушки составлял чуть более 60 сантиметров, но по характеру Дженни была гигантом в своем уникальном роде. Девушка принимала участие в шоу с трёх лет и была известна своей акробатической ловкостью и проворством, с которым она бегала на своих деформированных руках. С 1931 года Дженни находилась под жёсткой опекой приёмной матери.
Симпатичная, но стойкая 19-летняя девушка терпела психологическое насилие, почти не надеясь на спасение, но когда между ней и Элом Томаини вспыхнул роман, она обрела в буквальном смысле гигантского защитника, который навсегда избавил её от любых опасностей.
Необычная пара сбежала с ярмарки в Кливленде, штат Огайо, 8 сентября 1936 года и в тот же день была обвенчана мировым судьёй. Медовый месяц пара провела на Ниагарском водопаде и продолжала гастролировать вместе в течение многих десятилетий как «Самая странная супружеская пара в мире». В межсезонье они поселились в Гибсонтоне, штат Флорида. Именно там эти два замечательных человека построили дом и совместную жизнь.
Гибсонтон был известен тем, что в нём жили необычные люди. Многие циркачи уходили на пенсию или зимовали там, а некоторые живут и до сих пор. Эл и Дженни купили участок земли на берегу реки и построили там домик и рыбацкий лагерь, известный как «Лагерь великана», о чём свидетельствует один из огромных ковбойских сапог Эла, прибитый к ближайшему дорожному знаку.
В Гибсонтоне Эл с супругой вырастили двух приёмных дочерей. На свои сбережения и доходы от лагеря они купили и подарили городу машину скорой помощи. Эл был самым высоким в мире поваром пожарной службы и президентом Торговой палаты. Бывший артист даже помог построить общественное здание. Всё это время пара была неразлучна. Эла часто можно было увидеть с его красивой полудевушкой-полуженщиной, которую он держал на плече или носил на руках.
Воодушевлённый этой любовью, Эл прожил дольше, чем большинство гипофизарных гигантов. Вероятно, он перенёс много физической боли, но не показывал этого. Однако, в конце концов, его время тоже пришло, и он покинул свою любимую в 1962 году в возрасте 50 лет.
Дженни продолжала жить без своего мужа-гиганта. Она так и не вышла замуж и продолжала управлять лагерем до самой своей кончины 10 августа 1999 года. Была похоронена в годовщину смерти Эла.
Семья Томаини по-прежнему проживает в Гибсонтоне. Их правнук, Алекс Зандер Марроу, продолжает наследие циркачей, профессионально выступая в цирке. В прошлом он был самым молодым глотателем шпаг в мире, а его бабушка, приёмная дочь Томаини Джуди, соорудила ему первую кровать из гвоздей.
Настоящая любовь не знает границ, преград или препятствий. Или просто их не замечает...
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