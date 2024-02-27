Нестандартная баронесса Сидония де Барси

Обычно аристократизм ассоциируется с красотой где-то на подсознательном уровне. Но эта женщина, хотя и была урождённой аристократкой, относилась легко и к титулу, к своей необычной особенности.
В отличие от многих своих бородатых коллег, баронесса Сидония де Барси была в действительности представительницей знатного рода. Сидония родилась 1 мая 1866 года в Венгрии. Росла вполне обычной девочкой, потом превратилась в милую молодую даму.
Она оставалась такой ровно до тех пор, пока в возрасте 19 лет не родила сына. Её сын, Нику, родился лилипутом. А у молодой матери через пару недель после родов на лице появился пушок. Волоски быстро грубели и удлинялись, и спустя несколько месяцев Сидония обзавелась полноценной бородой длиной почти 25 сантиметров.
Мужу Сидонии, барону Антонио де Барси, очень нравилась кустистая борода жены. Он гордился уникальной внешностью бородатой супруги и радовался известности и славе. Барон знал, что на этом можно заработать, и активно развивал карьеру Сидонии и своего сына. В погоне за богатством и славой мужчина перевёз семью в Западную Европу в 1890-х годах, и «Труппа де Барси» начала активно гастролировать с большим успехом.
Труппа была, безусловно, уникальной, поскольку полностью состояла из членов одной аристократической семьи и была вполне самодостаточной. Её формировали бородатая дама голубых кровей и лилипут, а также сам барон. При весе почти в 180 килограммов он был весьма респектабельным толстяком и демонстрировал себя таковым.
В 1903 году труппа отправилась в Штаты и обрела ещё большую славу в цирках Ringling Bros. и Campbell Bros.
В 1912 году, во время зимовки в Оклахоме, барон заболел и скончался. Сидония продолжала гастролировать по стране, пока не умерла 19 октября 1925 года от осложнений, связанных с диабетом. Несмотря на то, что она снова вышла замуж, бородатая леди баронесса Сидония де Барси попросила, чтобы её прах был захоронен рядом с бароном.
Последний член семьи, Нику, продолжал выступать в Америке. После смерти отца он получил титул барона. Нику был, пожалуй, наиболее известен тем, что выступал на Кони-Айленде в качестве фокусника. По иронии судьбы, потеряв при пожаре родовое поместье, Нику так и не смог вернуться в Венгрию, чтобы официально заявить о своем титуле.
В конце концов, в 1932 году маленький барон уехал в Энид, штат Оклахома. Там его хорошо знали и любили местные жители за его карточные фокусы, голубей и верного дрессированного пса. Нику скончался в августе 1976 года в возрасте 91 года, став последним членом удивительной семьи.
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