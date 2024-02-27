Нестандартная баронесса Сидония де Барси

Мужу Сидонии, барону Антонио де Барси, очень нравилась кустистая борода жены. Он гордился уникальной внешностью бородатой супруги и радовался известности и славе. Барон знал, что на этом можно заработать, и активно развивал карьеру Сидонии и своего сына. В погоне за богатством и славой мужчина перевёз семью в Западную Европу в 1890-х годах, и «Труппа де Барси» начала активно гастролировать с большим успехом.

Труппа была, безусловно, уникальной, поскольку полностью состояла из членов одной аристократической семьи и была вполне самодостаточной. Её формировали бородатая дама голубых кровей и лилипут, а также сам барон. При весе почти в 180 килограммов он был весьма респектабельным толстяком и демонстрировал себя таковым.

В 1903 году труппа отправилась в Штаты и обрела ещё большую славу в цирках Ringling Bros. и Campbell Bros.