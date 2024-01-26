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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
26 января 2024 10:24
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1938
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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31  комментарий
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14k
ron 3 часа назад
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glasses - glass, очки - очко )))
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1k
vadimbar 16 минут назад
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ЖенЕ дали уже вторую за последние полгода грамоту как лучшему сотруднику месяца, но на следующий день она планировала и в итоге написала заявление по собственному )
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19k
Карлсончек 21 минуту назад
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Вроде живой, но хочу в психушку.
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2k
Дмитрий 23 минуты назад
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Двоечник!
Если силу умножить на расстояние, получится вектор, а работа - скаляр.
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34k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
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февраль - спаситель
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4k
Владимир 48 минут назад
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жизнь пошла по наклонной вниз
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4k
Владимир 50 минут назад
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Замкадышева...
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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нытики скоро свою библию напишут похоже
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3k
hammog 2 часа назад
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Мог бы есть лук и перчик с шашлычков, нет ему прям блюдо веганское подайте... Ска, из лучка и перчика.
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12k
Krapiv 2 часа назад
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глаз и glass из индоевропейского - прозрачный округлый камушек
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62k
pynh 3 часа назад
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Прям флайрадар на снегу =)
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19k
Роберт Шекли 3 часа назад
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Когда устроился работать не по специальности
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16k
куджо 3 часа назад
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написано - стекло, если честно
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2k
Victor 3 часа назад
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А потом мама удивится, что взрослые дети её послали на...
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21k
alexis 3 часа назад
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Ссылка m.youtube.com
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