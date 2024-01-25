Аварийная посадка военного транспортника ВВС Турции попала на видео

Говорят, это последний в мире C-160 Transall, который используется для военных целей. Вполне может оказаться, что это был и его последний полёт. При посадке самолёт получил повреждения.
Военно-транспортный самолёт C-160 Transall ВВС Турции оказался на волосок от большой катастрофы во время тренировочного полёта. Из-за технической неисправности практически сразу после взлёта с авиатранспортной базы в городе Кайсери борт был вынужден развернуться и совершить аварийную посадку. Пилоты вели самолёт на сверхмалой высоте над кварталами города и изумлёнными очевидцами.
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Самолёт удалось посадить на аэродроме вылета. Правда, на "брюхо" и не на ВПП, а на грунт. В ролике, демонстрирующим посадку, видно, что самолёт при приземлении сильно развернуло.
Согласно данным турецкого Минобороны, экипаж воздушного судна не пострадал. Причины технической неисправности не называются. В военном ведомстве не сказали ничего конкретного о характере полученных самолётом повреждений. Есть мнение, что он больше не взлетит.
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жертв нет, разрушений нет, красавчики!