Аварийная посадка военного транспортника ВВС Турции попала на видео

Самолёт удалось посадить на аэродроме вылета. Правда, на "брюхо" и не на ВПП, а на грунт. В ролике, демонстрирующим посадку, видно, что самолёт при приземлении сильно развернуло.





Согласно данным турецкого Минобороны, экипаж воздушного судна не пострадал. Причины технической неисправности не называются. В военном ведомстве не сказали ничего конкретного о характере полученных самолётом повреждений. Есть мнение, что он больше не взлетит.