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Аварийная посадка военного транспортника ВВС Турции попала на видео

Аварийная посадка военного транспортника ВВС Турции попала на видео

Автор:
25 января 2024 19:37
Сообщество : Военное
Метки: Transall C-160   Видео   Турция   аварийная посадка   военно-транспортный самолёт   экипаж   
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Говорят, это последний в мире C-160 Transall, который используется для военных целей. Вполне может оказаться, что это был и его последний полёт. При посадке самолёт получил повреждения.

Военно-транспортный самолёт C-160 Transall ВВС Турции оказался на волосок от большой катастрофы во время тренировочного полёта. Из-за технической неисправности практически сразу после взлёта с авиатранспортной базы в городе Кайсери борт был вынужден развернуться и совершить аварийную посадку. Пилоты вели самолёт на сверхмалой высоте над кварталами города и изумлёнными очевидцами.

Самолёт удалось посадить на аэродроме вылета. Правда, на "брюхо" и не на ВПП, а на грунт. В ролике, демонстрирующим посадку, видно, что самолёт при приземлении сильно развернуло.


Согласно данным турецкого Минобороны, экипаж воздушного судна не пострадал. Причины технической неисправности не называются. В военном ведомстве не сказали ничего конкретного о характере полученных самолётом повреждений. Есть мнение, что он больше не взлетит.

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Метки: Transall C-160   Видео   Турция   аварийная посадка   военно-транспортный самолёт   экипаж   
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4  комментария
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hhwost Час назад
ну посадили же?
жертв нет, разрушений нет, красавчики!
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289
Alex Час назад
Думаю водитель автобуса слегка прифигел. Шутка ли, ведешь себе спокойно автобус, никого не трогаешь, правила не нарушаешь, обычная рабочая смена водителя автобуса, и тут прямо на тебя самолет несется. Я бы на его месте точно кирпичей наложил...
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