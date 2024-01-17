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Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Брянской области

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Брянской области

Автор:
17 января 2024 17:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Брянская область   ВКС России   Видео   Ми-8   аварийная посадка   трасса М-3   
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К счастью, никто из членов экипажа не пострадал.

Вертолёт Ми-8 ВКС России совершил аварийную посадку на трассе М-3 "Украина" в Брянской области. Как сообщили в Минобороны военный борт совершал плановый полёт и причиной вынужденной посадки стала неисправность. Какая именно, не уточняется. В вертолёте находились четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Отмечается, что при посадке вертолёт рулевым винтом задел высоковольтную линию, оставив без света четыре близлежащих района — Севский, Суземский, Брасовский, Комаричский. Но примерно через час жителям населённых пунктов восстановило подачу электроэнергии за счёт дописточников.

Добавим, что сегодня утром в Бишкеке во время учебного полёта потерпел крушение ещё один военный Ми-8, принадлежащий военному институту Вооруженных сил Киргизии. В результате крушения погиб командир экипажа, ещё деять человек доставлены в больницу. Четверо из них находятся в реанимации. Причины ЧП пока неизвестны, Минобороны Киргизии на время расследования инцидента отстранило от работы ряд должностных лиц сил воздушной обороны.

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Метки: Брянская область   ВКС России   Видео   Ми-8   аварийная посадка   трасса М-3   
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