Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Брянской области

К счастью, никто из членов экипажа не пострадал.
Вертолёт Ми-8 ВКС России совершил аварийную посадку на трассе М-3 "Украина" в Брянской области. Как сообщили в Минобороны военный борт совершал плановый полёт и причиной вынужденной посадки стала неисправность. Какая именно, не уточняется. В вертолёте находились четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
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Отмечается, что при посадке вертолёт рулевым винтом задел высоковольтную линию, оставив без света четыре близлежащих района — Севский, Суземский, Брасовский, Комаричский. Но примерно через час жителям населённых пунктов восстановило подачу электроэнергии за счёт дописточников.
Добавим, что сегодня утром в Бишкеке во время учебного полёта потерпел крушение ещё один военный Ми-8, принадлежащий военному институту Вооруженных сил Киргизии. В результате крушения погиб командир экипажа, ещё деять человек доставлены в больницу. Четверо из них находятся в реанимации. Причины ЧП пока неизвестны, Минобороны Киргизии на время расследования инцидента отстранило от работы ряд должностных лиц сил воздушной обороны.
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