Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Брянской области

Город, который многие недооценивают. А зря

Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

"Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в...

На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8

На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся

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