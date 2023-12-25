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Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы

Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы

Автор:
25 декабря 2023 14:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Starbucks   Видео   Турция   ведущая новостей   кофе   увольнение   
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Компания, выпускающая кофе, считается "произраильской" и бойкотируется в Турции. На ТВ появление телеведущей в кадре с презираемым напитком посчитали абсолютно неуместным.

По всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, которые поддерживают эту страну в конфликте с сектором Газа. Активисты регулярно громят McDonald's и кофейни Starbucks, а в некоторых случаях даже нападают на эти заведения с оружием. Правда, до закрытия этих точек пока не доходило.


А недавно в прямом эфире ведущая новостей неосторожно засветилась со стаканчиком Starbucks, что стоило ей работы.


"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - сообщил телеканал в соцсети Х.


Тем самым, турецкие СМИ продолжают показывать, на чьей они стороне в конфликте с Израилем.



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Метки: Starbucks   Видео   Турция   ведущая новостей   кофе   увольнение   
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8  комментариев
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9k
Бритва 18 минут назад
если бы турция решила показать, на чьей она стороне, старбакса бы в ней давно не было
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20k
Bill Минуту назад
Старбакс - это, прежде всего, пропаганда ЛБГТ. В мусульманских странах это не приветствуется.
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34k
Teodor 50 минут назад
А нехрен тут! Так откровенно и нагло решила поздаработать... В прямом эфире с любой узнаваемой хренью появиться - это миллионы, вообще-то...
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8k
Колорад 58 минут назад
Лицемеры. Торговлю с Израилем что-то турки не спешат отменять.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
там еще и какая то русалка нарисована..у мусульман эти штуки не приветствуются)
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