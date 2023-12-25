Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы

"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - сообщил телеканал в соцсети Х.

Тем самым, турецкие СМИ продолжают показывать, на чьей они стороне в конфликте с Израилем.