Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы

Компания, выпускающая кофе, считается "произраильской" и бойкотируется в Турции. На ТВ появление телеведущей в кадре с презираемым напитком посчитали абсолютно неуместным.
По всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, которые поддерживают эту страну в конфликте с сектором Газа. Активисты регулярно громят McDonald's и кофейни Starbucks, а в некоторых случаях даже нападают на эти заведения с оружием. Правда, до закрытия этих точек пока не доходило.
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А недавно в прямом эфире ведущая новостей неосторожно засветилась со стаканчиком Starbucks, что стоило ей работы.
"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - сообщил телеканал в соцсети Х.
Тем самым, турецкие СМИ продолжают показывать, на чьей они стороне в конфликте с Израилем.
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