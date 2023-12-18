Ход конём: Эрдоган подарил Орбану электрокар, а в ответ получил жеребца по кличке Аристократ

Отмечается, что визит Эрдогана в Венгрию совпадает со 100-летием начала дипломатических отношений между Стамбулом и Будапештом. В ходе заседаний высокого уровня стороны планируют подписать 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях, которые в перспективе увеличат двусторонний товарооборот на 6-10 млрд долларов в год.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, во время визита Эржогана в Венгрию будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнёрства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между двумя странами.