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Ход конём: Эрдоган подарил Орбану электрокар, а в ответ получил жеребца по кличке Аристократ

Ход конём: Эрдоган подарил Орбану электрокар, а в ответ получил жеребца по кличке Аристократ

Автор:
18 декабря 2023 20:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Венгрия   Видео   Виктор Орбан   Реджеп Тайип Эрдоган   Турция   визит   жеребец   подарки   электрокар   
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Обменялись, так сказать, экологичными видами транспорта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган обменялись щедрыми "новогодними" подарками. В понедельник в ходе рабочего визита в Будапешт Эрдоган подарил Орбану электромобиль Togg турецкого производства. В ответ, как ни странно, он получил вороного жеребца породы нониус по кличке Аристократ. Позднее Орбан объяснил, что это был подарок "подарок от одной конной нации другой конной нации"



"Это была хорошая сделка. 435 лошадиных сил за одну. Добро пожаловать в Венгрию, президент Эрдоган", — пошутил Орбан в соцсетях.

Отмечается, что визит Эрдогана в Венгрию совпадает со 100-летием начала дипломатических отношений между Стамбулом и Будапештом. В ходе заседаний высокого уровня стороны планируют подписать 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях, которые в перспективе увеличат двусторонний товарооборот на 6-10 млрд долларов в год.


Как ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, во время визита Эржогана в Венгрию будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнёрства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между двумя странами.

Имеет смысл добавить, что ранее министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак назвал Орбана троянским конём, который разрушает европейское единство и защищает интересы России.

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Метки: Венгрия   Видео   Виктор Орбан   Реджеп Тайип Эрдоган   Турция   визит   жеребец   подарки   электрокар   
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1  комментарий
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GROMOZEKA 48 минут назад
ИМХО жеребец покруче электрокара будет
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