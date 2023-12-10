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Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции

Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции

Автор:
10 декабря 2023 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россельхознадзор   Россия   Турция   очереди   яйца   
1746
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Ну а теперь перейдем к одной из главных новостей этой неделе - к яйцам. О том, что они внезапно стали стоить как сбитый Боинг, узнали все, даже те, кто принципиально дома не готовит.

Еще бы, шумиху подняли в сети такую, что мало не показалось. Мемов понаделали. В магазинах цены стали писать за одну штуку, а продавать по прежнему не менее 5 штук.

Народ вспомнил старые добрые времена и оперативно выстраивался в очереди, если цена на десяток яиц была хоть немного ниже 80 рублей за десяток. Вот так, к примеру, в Белгороде, люди на морозе стояли в огромной очереди за самым драгоценным.


Но как мы знаем безвыходных ситуаций не бывает. И на помощь пришел Россельхознадзор.

С 8 декабря был разрешен ввоз на территорию России яиц из Турции. Разрешение получили 17 турецких предприятий. Яйца в обязательном порядке будут проверять на содержание всякого вредного.


Ну а почему наши отечественные яйца за год вдруг стали дороже более чем на 40%, сейчас разбирается Генпрокуратура.

А народ тем временем с грустью листает старенькие каталоги продуктовых магазинов за 2014 год. Предупреждаем сразу, информация не для слабонервных!

Эх, с нынешними зарплатами да в 2014 год бы...

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Метки: Видео   Россельхознадзор   Россия   Турция   очереди   яйца   
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38  комментариев
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140
ivandike 54 минуты назад
У меня своё хозяйство, около 30 кур, да подорожал комбикорм, зерно тоже поднялось в цене ,но это было год назад, в остальном не напрягает, вывод напрашивается что повышение цен сделан намеренно
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238
Андрей Федоров Минуту назад
если цена за 10 лет изменилась вдвое, значит инфляция около 7% в год. Что в этом страшного?
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8k
rutt 7 минут назад
Перестал ненавидеть петуха который меня будит. Он теперь важный перец, за кормилицами смотрит)
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18k
Александр 16 минут назад
У меня вопрос, а почему на всех ресурсах я вижу десять новостей про истерию и истеричек и ноль про какие то реальные события?

Наберите в поиске "птичий грипп" или например, "падеж птиц на птицефабрике" и вы увидите, что России в этом году сильно досталось, было несколько вспышек и когда читаешь новость, что какая то фабрика попала под раздачу и сократила поголовье курей до 40%, есть подозрение, что это скажется не только на цене мяса(если речь про бройлеры) но и, собственно, на яйца.

Сколько таких вспышек было в этом году по другим регионам? Ну лять, смиритесь, этот год выдался "неурожайным" на птиц....Печально, но никакого заговора тут нет.

P.S. Вот карта неблагополучных регионов этого года, найдите свой, увидите красную звезду, можете себя поздравить...
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67
Sergei 16 минут назад
Яица уже стоили за 120 рублей года 3-4 назад,в аккурат в те времена,когда бешенные бабки скупали гречку и она стоила 200 рублей.Память у народа коротка...
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−12
19 минут назад
В стране подонков и бл...й
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
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3k
portroy 19 минут назад
Вот теперь ты видишь, это яйца
Вот теперь ты знаешь, это яйца
Вот теперь ты любишь, это яйца
Вот теперь ты понял, что к чему, о том что
И студеною зимой и зеленою весной
И с тобой и со мной - это яйца
Ты проснёшься на рассвете
Слышишь, как смеются дети
Лишь бы только бы были эти это яйца"
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−12
Полчаса назад
Пугая внешними врагами
Нас -убивают изнутри
Но не меняется с годами,
Девиз царя - воруй и ври ...
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−12
Полчаса назад
до чего пуй ло первый страну довёл ! ...
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67
Sergei 15 минут назад
Хо хлобараны булькают из выгребной ямы,как символично ..
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5k
Ал Ди Полчаса назад
Все подорожало, почему то шум только из за яиц. Видимо это красная линия для многих.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
а что не так с нашими птицефермами? откатов мало дают?
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3k
Saplus Полчаса назад
Это они где сфоткали такие цены, в Азбуке вкуса? Вон залез в доставку пятерки...
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67k
Андрей Полчаса назад
Вопрос маленький: сколько эти туркояйки будут до нас ехать? Ведь высылать самолётом - это сделать их золотыми, везти автомобилем - это тоже накладно, да и дорого. Осталось что? Поезд, пароход. По объёмам вроде ничего, но по времени это не день и не два - они доедут в лучшем случае двухнедельной давности. И как тогда насчёт свежести?
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1k
Zлобная Vатка Полчаса назад
Кому на Руси жить х@ёво,приезжайте к нам в Молдову. Яйца уже давно 175-220 рублей,куриная грудка 500,свинина 500-700.
Да и коммуналка копеечная. Газ всего 90 рублёв за куб,отопление в районе 18 тыс.
Приезжайте,не пожалеете.
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57k
zloykoyot 38 минут назад
"Эх, с нынешними зарплатами да в 2014 год бы..." Ну да. А ещё лучше в 1974. Или 1904, там вообще сказочно.
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−12
zloykoyot Полчаса назад
соси х у й
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92k
Дед Степан 38 минут назад
Всё это сделано не случайно
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−12
Дед Степан 24 минуты назад
Мальчик копается в пищевых отходах. путин ему - мальчик ты в каком классе? Мальчик отвечает-в среднем )))
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4k
iovan2011 38 минут назад
Это же сколько турки проплатили, за этот хайп, беру яйца на рынке много лет, ничего не поменялось, как стоили, так и стоят, вчера брал. Это сетевики опять мутят, ну а как по другому, если все магазины принадлежат иностранцам
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16k
sos1960sos 39 минут назад
Прошлым летом случайно, мимоходом прочёл статью на просторах Тырнета, где бодрый чиновник из мудрого правительства говорил, что чего-чего, а уж яиц в нашей стране навалом, как у дурака фантиков. Уже тогда мне стоило бы насторожиться, а я опять поверил...
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10k
Борис Карабанов 45 минут назад
Надеюсь, правительство уже высказало озабоченность "неоправданно завышенными" свободными ценами в условиях рыночной экономики? А жадных "продаванов' уже обвинили? А глупых бабок, которые скупают яйца тележками, уже заклеймили? Не забываем, господа, не забываем. Всё по порядку.
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194
Николай Максимов 46 минут назад
Это где такие цены на яица? У нас в Томске, 110 рублей за десяток. Цена на данный момент. Час назад в магаз ходил.
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2k
Жирный бот 50 минут назад
Конкуренция это хорошо, если турецкие яйца, хотя бы не позволят выше цены задирать, уже будет неплохо
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