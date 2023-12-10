Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции

Ну а теперь перейдем к одной из главных новостей этой неделе - к яйцам. О том, что они внезапно стали стоить как сбитый Боинг, узнали все, даже те, кто принципиально дома не готовит.
Еще бы, шумиху подняли в сети такую, что мало не показалось. Мемов понаделали. В магазинах цены стали писать за одну штуку, а продавать по прежнему не менее 5 штук.
Народ вспомнил старые добрые времена и оперативно выстраивался в очереди, если цена на десяток яиц была хоть немного ниже 80 рублей за десяток. Вот так, к примеру, в Белгороде, люди на морозе стояли в огромной очереди за самым драгоценным.
Но как мы знаем безвыходных ситуаций не бывает. И на помощь пришел Россельхознадзор.
С 8 декабря был разрешен ввоз на территорию России яиц из Турции. Разрешение получили 17 турецких предприятий. Яйца в обязательном порядке будут проверять на содержание всякого вредного.
Ну а почему наши отечественные яйца за год вдруг стали дороже более чем на 40%, сейчас разбирается Генпрокуратура.
А народ тем временем с грустью листает старенькие каталоги продуктовых магазинов за 2014 год. Предупреждаем сразу, информация не для слабонервных!
Эх, с нынешними зарплатами да в 2014 год бы...
Источник:
- В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины
- Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции
- Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды
- Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера
- Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт
Наберите в поиске "птичий грипп" или например, "падеж птиц на птицефабрике" и вы увидите, что России в этом году сильно досталось, было несколько вспышек и когда читаешь новость, что какая то фабрика попала под раздачу и сократила поголовье курей до 40%, есть подозрение, что это скажется не только на цене мяса(если речь про бройлеры) но и, собственно, на яйца.
Сколько таких вспышек было в этом году по другим регионам? Ну лять, смиритесь, этот год выдался "неурожайным" на птиц....Печально, но никакого заговора тут нет.
P.S. Вот карта неблагополучных регионов этого года, найдите свой, увидите красную звезду, можете себя поздравить...
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
Вот теперь ты знаешь, это яйца
Вот теперь ты любишь, это яйца
Вот теперь ты понял, что к чему, о том что
И студеною зимой и зеленою весной
И с тобой и со мной - это яйца
Ты проснёшься на рассвете
Слышишь, как смеются дети
Лишь бы только бы были эти это яйца"
Нас -убивают изнутри
Но не меняется с годами,
Девиз царя - воруй и ври ...
Да и коммуналка копеечная. Газ всего 90 рублёв за куб,отопление в районе 18 тыс.
Приезжайте,не пожалеете.
@модератор
Иностранный буржуй или отечественный - ждать от него стоит лишь одного.