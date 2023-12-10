Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции

Но как мы знаем безвыходных ситуаций не бывает. И на помощь пришел Россельхознадзор.

С 8 декабря был разрешен ввоз на территорию России яиц из Турции. Разрешение получили 17 турецких предприятий. Яйца в обязательном порядке будут проверять на содержание всякого вредного.



Ну а почему наши отечественные яйца за год вдруг стали дороже более чем на 40%, сейчас разбирается Генпрокуратура.