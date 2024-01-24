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«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по подъезду мигранта

«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по подъезду мигранта

Автор:
24 января 2024 23:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   азербайджанцы   братья   бутово   мужчина   нападение   нож   ранение   соседи   
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История почти как в кино про начинающих бандитов. Только всё по-настоящему и более трагично.

Вчера был пост о детях мигрантов из Азербайджана. На тот момент сообщали, что они повздорили с соседом по дому, потом набросились на него и один из пацанов пырнул его ножом. Так и было.

Но есть нюанс.

Мальчишки действительно сцепились с 37-летним мужчиной перед подъездом и продолжили разборки в лифте. Два 12-летних пацана стали хамить почти что 40-летнему мужику. Другие источники указывали ещё более фантастичную цифру - что мальчикам всего по 10 лет.

Потом мужчина отправился в свою квартиру, парни тоже пошли к себе. Там они рассказали о конфликте 24-летнему родственнику Анвару Мамедову и тот вызвался «решалой». Они втроём поднялись к тому мужику на этаж и позвонили в квартиру.

Когда тот вышел - набросились на него с кулаками. Вот уже тогда, один из 10-летних братьев и пырнул оппонента ножом. Из-за ранения, у мужчины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Его отправили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Заведено уголовное дело и вспыльчивого Анвара задержали. Он то ли делает вид, то ли действительно не сильно понимает по-русски.

Его отправили в камеру на 2 месяца. С малолетними братьями будут разбираться отдельно. Ну а жильцы дома хотят писать на них коллективную жалобу в органы. По словам соседей, пацаны регулярно кошмарили весь подъезд, хамили окружающим и колотили других детей. Теперь выяснилось, что один из братьев ещё и таскал с собой нож.

Почему стали решать проблему только сейчас, когда уже случилось нападение с оружием, и почему в дело ранее не вмешался участковый (соседи якобы неоднократно жаловались на буйных мальчишек) - тоже будут выяснять. Глава СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования этого уголовного дела.

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Метки: Видео   Москва   азербайджанцы   братья   бутово   мужчина   нападение   нож   ранение   соседи   
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Максим Макашев 40 минут назад
Вот так. Пока Бастрыкин не подключится ЛИЧНО, местные мусора "на подсосе" у диаспор сидят
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35k
Teodor 13 минут назад
Совершенно понятно, почему местные менты не реагировали - тут даже не ЗП от диаспор, тут их легендарное "вот когда убьют - тогда и приходите..."
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53k
Прораб 16 минут назад
Он то ли делает вид, то ли действительно не сильно понимает по-русски."

Ага. Видел я таких не понимающих во время срочки в 1985. Как сейчас помню, в карантине, собрали первый раз взвод, сержант спрашивает - кто не понимает по русски, встать! Встают с десяток мастурбеков. Сержант объявляет - внимание, сейчас состоится урок русского языка. Вставшим - все идут чистить сортиры! Мастурбеки синхронно садятся. Сержант - урок русского языка закончен!
Справедливости ради, за время службы видел я совсем никаких призывников из Средней Азии. В халатах, тюбетейках и перекидными полосатыми мешками.
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