«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по подъезду мигранта

Вчера был пост о детях мигрантов из Азербайджана. На тот момент сообщали, что они повздорили с соседом по дому, потом набросились на него и один из пацанов пырнул его ножом. Так и было.

Но есть нюанс.

Мальчишки действительно сцепились с 37-летним мужчиной перед подъездом и продолжили разборки в лифте. Два 12-летних пацана стали хамить почти что 40-летнему мужику. Другие источники указывали ещё более фантастичную цифру - что мальчикам всего по 10 лет.