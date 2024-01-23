В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду

В столичном Бутово 12-летний подросток и его брат порезали соседа. Они повздорили с 37-летним мужиком у входа в подъезд, затем продолжили разборки в лифте. Один из мальчишек достал нож и полоснул оппонента.

Тот залил кровью лестничную клетку и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Мужчина в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.