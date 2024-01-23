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В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду

В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду

Автор:
23 января 2024 14:28
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   бутово   мальчишки   мужчина   нож   парни   ранение   
2726
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Пострадавший мужик в реанимации, он потерял много крови. А несовершеннолетних парней отпустили домой.

В столичном Бутово 12-летний подросток и его брат порезали соседа. Они повздорили с 37-летним мужиком у входа в подъезд, затем продолжили разборки в лифте. Один из мальчишек достал нож и полоснул оппонента.

Тот залил кровью лестничную клетку и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Мужчина в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.

Конфликт получился интернациональным: подростки приехали с родителями из Азербайджана, а потерпевший - уроженец Ирана. Следком возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Произошёл конфликт между группой этнических азербайджанцев с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанёс один удар ножом мужчине, - сообщили в СК.

Однако ребят отпустили домой. Как заявила жена раненого мужика:

Пугает то, что они безнаказанные и на свободе. Чувства вины - ноль. Ни капли сожаления.

Остальные соседи агрессивных мальчишек говорят, что пацаны прописаны в своей квартире и живут там с 2021 года. С того же времени «кошмарят» весь подъезд и двор - дерутся и портят общедомовое имущество. Дошло до того, что взрослые боятся отпускать детей гулять, те могут повстречаться с буйными братьями и ничем хорошим это не закончится.

Местные также утверждают, что уже жаловались участковому, но тот якобы не среагировал. Пробовали разговаривать с родителями парней - бесполезно. В этом уже будут разбираться товарищи из органов. Как и в том, почему 12-летний мальчишка разгуливал по столице с ножом.

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Метки: Москва   бутово   мальчишки   мужчина   нож   парни   ранение   
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13k
Rus77 Час назад
Нарожали ублюдков!
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4k
SmartCat101 Минуту назад
лишить гражданства всю семейку!
не умеют себя вести, не надо валите откуда приперлись, вам там рады!
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6k
Трям 2 минуты назад
все азерботы должны рождаться сразу в промышленный шредер!
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365
ruslan d 3 минуты назад
Законопатить в спецшколу а в 14 на малолетку , а потом и на взрослую...
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7k
alex 4 минуты назад
Совсем твари охренели, Надеюсь, Бастрыкин уже возбудился?
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23k
BiZ 5 минут назад
где там главный из диаспоры?
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18k
banzai7 9 минут назад
Скоро народ озвереет от выходок мигрантов и прокатится волна судов Линча. Власть этого хочет?
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20k
Luc72 10 минут назад
То, что пострадавший не русский, просто соыпадение, видимо, из за того, что концентрация в доме высока чу... мигрантов. Мог быть и русский, но то, что с ножом разгуливали именно дети выходцев, кое откуда - закономерность.
Участкового наказать, ПУБЛИЧНО, с широким освещением в медиа, 99.99% - приплачивали, после неоднократных обращений соседей.
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1k
Александр 10 минут назад
Домой отпустили? Не родивших это в отдел привезли, а это домой отпустили?
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47
Ya 11 минут назад
и опять всё спустят на тормозах, так как выясницца, что их папаша-ешлёпок какой-нибудь приближенный к власти. Всё как всегда. Изнеоткуда такие твари не выползают.
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4k
Aleks 15 минут назад
Нет ответственности по несовершеннолетию, родителей посадить , пусть лес валят десять лет, без обжалования, кто недоволен - следом.
Если долбоклюи в думе не выполняют своих прямых обязанностей, то тоже сажать вместе с аборигенами в один барак. Иначе народу не останется выбора как самим вершить правосудие, если власть не может, тогда и власти справедливо прилетит, ведь их долг по конституции это делать все для улучшения жизни народа.
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4k
Руслан 15 минут назад
Ну этих малолетних высерков надо бы утилизировать, если по совести. Но у нас ведь очень гуманные законы к зверью понаехавшему. Ничего путного из этих азерботов не выйдет. Если вырастут, то 100% криминал и страдания многим другим людям причинят. Родителей-тварей чурбановских забить бы металлическими прутами. В общем, всё чурбановское семейство - в топку.
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35k
Fat Lynx 18 минут назад
Вые*уется?
Чемодан - вокзал - аул!
Тут никто не держит!
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5k
Serj81 20 минут назад
Айзерботы, армяне и остальные кавказцы рождаются вместе с ножом
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4k
Призрак Сталина Полчаса назад
Совершил поступок ответь за него, не смотря на возраст . Нас так учили и воспитали. И это правильно.
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8k
Влад Полчаса назад
азеров домой. родителей. мелких ублюдков посадить в малолетку до 18-потом на взрослую зону. а папка с мамкой ещё нарожают. у себя дома. а эти как отсидят-депортировать домой тоже-пускай местных кошмарят. и мамку с папкой.
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4k
Призрак Сталина Полчаса назад
Все очень просто ,нужно бить, если хотите пиз...ть. И не делать скидок на молодость , сейчас это модно.
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3k
RaiJu Полчаса назад
Так надо убить этих ублюдков покормив пахлавой со стрихнином
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14k
кот базилий Полчаса назад
З ноги и об угол...башкой.
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53k
Андрей Полчаса назад
Азеры, вы думаете, что амеры вам просто так отдали вам Карабах - территорию, на которой 3 тысячи лет жили армяне? Амеры работают грамотно. Они сначала поставили главным в Армении Пашиняна, а потом заставили его отдать Карабах азерам. 30 лет вы этого ждали. Какой подарок Азербайджану от Америки. Алиев прошёлся ногами по флагу армянского Карабаха. Но пройдет время и амеры потребуют от вас отдать долг. А соскочить не получится, потому что к России вы уже обратиться не сможете, а Эрдоган включит заднюю и скажет, что для меня Турция превыше всего и сами разбирайтесь с амерами. На востоке сейчас назревает очень большая война и амеры погонят азеров на войну с Ираном. Иран же не друг америки, а азербайджан друг америки и получил такой подарок от америки. Да, и Алиеву придётся начать войну с Ираном. Да, хочу сказать, что война Азербайджана с Ираном это будет не самый главный и единственный случай войны в регионе. На ближнем востоке война будет похлеще, но воина между Аз и Ир будет как частный случай, но она будет. В угоду амерам. Так вот когда начнётся война между Азербайджаном (союзником Турции, а на деле союзником США) и Ираном (союзником России), то гражданам Азербайджана на территории России придется не просто. А когда азербайджанские детёныши усугубляют это дело ещё и ножами, то будет ещё не проще. Подрезать русского и не получить пестюлей и думать, что ты победил - это признак тупорылости. Русские свалили монголо-татар, поляков, шведов, немцев, французов. Азера, неужели вы думаете, что если ваш ребёнок подрезал русского, то вы победили?Всё ещё впереди. Когда всё начнётся тут вариантов будет два - или уехать или ...
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32k
Владимир Полчаса назад
Опять иностранные специалисты..
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August

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