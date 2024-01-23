В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду

Пострадавший мужик в реанимации, он потерял много крови. А несовершеннолетних парней отпустили домой.
В столичном Бутово 12-летний подросток и его брат порезали соседа. Они повздорили с 37-летним мужиком у входа в подъезд, затем продолжили разборки в лифте. Один из мальчишек достал нож и полоснул оппонента.
Тот залил кровью лестничную клетку и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Мужчина в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.
Конфликт получился интернациональным: подростки приехали с родителями из Азербайджана, а потерпевший - уроженец Ирана. Следком возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Произошёл конфликт между группой этнических азербайджанцев с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанёс один удар ножом мужчине, - сообщили в СК.
Однако ребят отпустили домой. Как заявила жена раненого мужика:
Пугает то, что они безнаказанные и на свободе. Чувства вины - ноль. Ни капли сожаления.
Остальные соседи агрессивных мальчишек говорят, что пацаны прописаны в своей квартире и живут там с 2021 года. С того же времени «кошмарят» весь подъезд и двор - дерутся и портят общедомовое имущество. Дошло до того, что взрослые боятся отпускать детей гулять, те могут повстречаться с буйными братьями и ничем хорошим это не закончится.
Местные также утверждают, что уже жаловались участковому, но тот якобы не среагировал. Пробовали разговаривать с родителями парней - бесполезно. В этом уже будут разбираться товарищи из органов. Как и в том, почему 12-летний мальчишка разгуливал по столице с ножом.
Источник:
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не умеют себя вести, не надо валите откуда приперлись, вам там рады!
Участкового наказать, ПУБЛИЧНО, с широким освещением в медиа, 99.99% - приплачивали, после неоднократных обращений соседей.
Если долбоклюи в думе не выполняют своих прямых обязанностей, то тоже сажать вместе с аборигенами в один барак. Иначе народу не останется выбора как самим вершить правосудие, если власть не может, тогда и власти справедливо прилетит, ведь их долг по конституции это делать все для улучшения жизни народа.
Чемодан - вокзал - аул!
Тут никто не держит!