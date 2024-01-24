Минутка ностальгии: сообщения о прошлом и детстве

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Пользователи социальных сетей решили немного поностальгировать и вспомнили о различных вещах из своего прошлого.
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Метки: детство ностальгия память
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Компакт диск? Бобинник на лампах, где скорость только 9,5, а 19 ещё и в помине не было. На чёрно-белом телевизоре 2 программы..., а они про звук модема.
Я такой дочке покупал, когда она училась в 8 классе.
Впрочем, я это всё освоил ещё в ФИДО, когда ребёнком уже не был, а документацию было найти сильно сложнее.
- Вам всё понравилось?
- Да, всё просто отлично!
- Спасибо! Ждем вас снова.
- Ну, будете у нас на Колыме - милости просим!
- У вас на Колыме, наверное, ещё холоднее, чем у нас?
Занавес... Всё, больше в молодежью цитатами из художественных произведений я не разговариваю.
домой приеду, с компьютера покопаюсь что за модель была.