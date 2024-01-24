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Минутка ностальгии: сообщения о прошлом и детстве

Минутка ностальгии: сообщения о прошлом и детстве

Автор:
24 января 2024 15:07
Метки: детство   ностальгия   память   
1075
14

Пользователи социальных сетей решили немного поностальгировать и вспомнили о различных вещах из своего прошлого.

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Метки: детство   ностальгия   память   
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41  комментарий
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37k
АнтонПолднев 4 часа назад
Оооо... Когда мы были детьми, мы выходили не в интернет, а на улицу.
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11k
Олегbl4 Час назад
Помню, если в подъезде было несколько таких замков одним цветом, то открыть их скрепкой и поменять местами.
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7k
перевозчик Час назад
Комментарий к фото
так это ж двухсотая... она дорогая. 65-ю покупай...
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7k
перевозчик Час назад
Комментарий к фото
на магнитофоне песня любимая играет, и пока эта играет вторую кассету перематываешь...
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
==
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53k
Андрей 2 часа назад
Начало 80-х. Приехал к нам дед погостить и мы с ним пошли в магаз. Спрашивает продавщицу: "У вас есть постное масло?" "Нет", - отвечает та. Говорю деду - спроси не постное, а подсолнечное. А вот подсолнечное было в наличие.
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10k
sedoisever 3 часа назад
Какие-то старички в посте молодые... )
Компакт диск? Бобинник на лампах, где скорость только 9,5, а 19 ещё и в помине не было. На чёрно-белом телевизоре 2 программы..., а они про звук модема.
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5k
Maldini 3 часа назад
Не показывайте им
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18k
Голос Вселенной 3 часа назад
Я только лет 10 назад узнал, что моя мама в школу ходила с пером и чернилами. В ее школьном возрасте ручки вроде бы были, но такая большая редкость!
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6k
livaneth 3 часа назад
Картинку из энциклопедии переводить на кальку, сопляк!
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5k
Egoro 3 часа назад

Я такой дочке покупал, когда она училась в 8 классе.
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10k
MPEG-8 4 часа назад
Первый магнитофон.
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3k
Диагноз 4 часа назад
Комментарий к фото
А чего помнить то... Возьмите Ладу Гранту, та в большинстве комплектаций электроподъемники только спереди, садитесь сзади и ностальгируйте...
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2k
Дмитрий 4 часа назад
Что за дети такие не могли настроить нулевую громкость модема командой l в строке коннекта? И кому могло нравиться слушать раздражающий звук?
Впрочем, я это всё освоил ещё в ФИДО, когда ребёнком уже не был, а документацию было найти сильно сложнее.
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337
volvulus 4 часа назад
Про кассету - я не помню кого-либо, кто покупал кассету с записями. Все переписывали кассеты друг у друга принеся друг к другу свой магнитофон.
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3k
Максим Макашев 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Алексей 4 часа назад
Сценка в ресторане, в прошедшие новогодние каникулы, когда на улице был дубак.
- Вам всё понравилось?
- Да, всё просто отлично!
- Спасибо! Ждем вас снова.
- Ну, будете у нас на Колыме - милости просим!
- У вас на Колыме, наверное, ещё холоднее, чем у нас?
Занавес... Всё, больше в молодежью цитатами из художественных произведений я не разговариваю.
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24k
Анатолий Соколов 4 часа назад
Комментарий к фото
у меня был магнитофон, у которого не было режима "перемотки" - поэтому приходилось перематывать карандашом.
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Харон
Лодочник. Перевозка в одну сторону...
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