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Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на период СССР

Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на период СССР

Автор:
06 августа 2023 10:40
Сообщество : СССР
Метки: Пионер   СССР   дети   детство   история   ностальгия   
1404
18

Очередной пост ностальгии, который оценят все те, кому посчастливилось провести свое детство в СССР. Без интернета и телефона, но с настоящими друзьями!

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Метки: Пионер   СССР   дети   детство   история   ностальгия   
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11  комментариев
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7k
klop 2 часа назад
Тоже не понимаю зачем детей укладывали днём, в самый разгар активного времяпровождения для детей.
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69
Luarvic 11 минут назад
Автору спасибо.
заставил коньяку выпить
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5k
Elena Ki 55 минут назад
Я очень хотела будёновку, но мне не покупали. Я тогда - Ну хоть какую-нибудь военную шапку подарите. Мне дали пилотку моряка-подводника, черную. У меня ее украли в первый же день, как вышла в ней во двор. Больше не просила.
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69
Luarvic Elena Ki 9 минут назад
была будёновка, немножко другая правда.
А на фото носилась до последнего, даже если уже не влезал в неё
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9k
Trenzel2003 59 минут назад
21 день в пионерском лагере. И все это за 13 рублей. Причем пансион был полный. Завтрак, обед, полдники ужин. Кружки и секции по желанию и бесплатные. По выходным в не редко и будние дни, КИНО. Нет, не группа кино, а показ фильмов. Иногда самодеятельность.
А в не летних каникул, какое было наслаждение гулять, гулять, гулять. Что летом, весной-осенью и зимой. И опять таки кружки и секции, БЕСПЛАТНЫЕ по интересам.
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177
iskra Час назад
СССР был большой. В Союзе были Таджикистан,Узбекистан,Украина,Молдавия. Да и в Краснодарском крае детей не возили на санках,замотанных в одеяла.
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37k
Александр Час назад
Насчет мороженного - да вкус до сих пор помню, особенно тех мороженок, которые в упор к коробке лежали, всегда отдавали привкусом картона )
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69
Luarvic Александр 4 минуты назад
вкус, конечно же не помню.
помню пломбир не найти было. в основном молочное, дрянь безвкусная.

сейчас не сравнить-лучше
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