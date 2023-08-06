Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на период СССР

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Очередной пост ностальгии, который оценят все те, кому посчастливилось провести свое детство в СССР. Без интернета и телефона, но с настоящими друзьями!
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заставил коньяку выпить
А на фото носилась до последнего, даже если уже не влезал в неё
А в не летних каникул, какое было наслаждение гулять, гулять, гулять. Что летом, весной-осенью и зимой. И опять таки кружки и секции, БЕСПЛАТНЫЕ по интересам.
помню пломбир не найти было. в основном молочное, дрянь безвкусная.
сейчас не сравнить-лучше