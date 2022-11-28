Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет

Во второй части культовых "Героев" было порядка десяти читов, которые нужно было вводить с помощью цифр. Но, наверное, самыми популярными из них были следующие чит-коды:

911 - победа и переход на следующий уровень;

32167 - данный код добавлял конкретному герою 5 черных драконов в свободную ячейку. Причем, данный код можно было вводить сколько угодно раз, увеличивая свою драконью армию.

101111 - Данный чит-код добавлял игроку дополнительного золота.

А вот коды для третьей части игры запомнились гораздо в меньшей степени, тем более что для "Возрождения Эрафии", "Клинка Армагеддна" и "Дыхания смерти" был свой уникальный набор читов. Но так как в основном я играл в "Дыхание смерти", то запомнил коды "nwcagents" (добавляет по 10 черных рыцарей в каждую свободную ячейку) и "nwctrinity" (добавляет по 5 архангелов в каждую свободную ячейку героя).

Doom