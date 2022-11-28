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Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет

Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет

Автор:
28 ноября 2022 10:12
Сообщество : Игромир
Метки: Чит коды   геймер   игра   коды   ностальгия   память   старые игры   факты   фото   
2178
13

В 90-е выходило немало культовых игр, в которые геймеры того времени могли играть до посинения. Но иногда пройти тот или иной уровень в игре просто не получалось, как бы игроки не старались. Поэтому, к нам на помощь приходили чит-коды.

И несмотря на то, что уже прошло более 20 лет с того времени, многие из этих чит-кодов сохранились в нашей памяти.


Heroes of might and magic 2

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Во второй части культовых "Героев" было порядка десяти читов, которые нужно было вводить с помощью цифр. Но, наверное, самыми популярными из них были следующие чит-коды:

911 - победа и переход на следующий уровень;

32167 - данный код добавлял конкретному герою 5 черных драконов в свободную ячейку. Причем, данный код можно было вводить сколько угодно раз, увеличивая свою драконью армию.

101111 - Данный чит-код добавлял игроку дополнительного золота.

А вот коды для третьей части игры запомнились гораздо в меньшей степени, тем более что для "Возрождения Эрафии", "Клинка Армагеддна" и "Дыхания смерти" был свой уникальный набор читов. Но так как в основном я играл в "Дыхание смерти", то запомнил коды "nwcagents" (добавляет по 10 черных рыцарей в каждую свободную ячейку) и "nwctrinity" (добавляет по 5 архангелов в каждую свободную ячейку героя).


Doom

В самой первой части игры "Doom" можно был активировать несколько читов, которые значительно облегчают процесс прохождения игры. Я прекрасно помню все эти коды, но запоминал я их по русской раскладке.

IDKFA - Открывает все оружие, дает полный боезапас, а также добавляет все ключи от дверей.

IDDQD - Заветный код на бессмертие. После его активации глаза Думгая приобретают желтый оттенок, а зрачки при этом пропадают. В данном режиме игру можно пройти хоть с помощью одной бензопилы или пистолета.

IDCLIP - С помощью данного чит-кода можно был проходить сквозь стены. Для деактивации чита данную комбинацию нужно было ввести еще раз.

IDCLEV - Выбор любого уровня. Но лично я про этот код ничего в детстве не знал. Быть может вы о нем слышали?


Код Konami

Данный код примечателен тем, что он был актуален не для одной конкретной игры, а для различных игр, выпускаемых компанией "Konami" для приставки NES (Dendy) и не только. Введение данного чита заметно облегчал прохождение той или иной игры.

Так, например, данный код работал в таких играх как "Gladius", "Черепашки ниндзя", "Mortal Kombat 3" и др. Но наибольшую известность у игроков данный код получил благодаря игре "Contra", а конкретно для американской версии, в которую мы все и играли в детстве. После введения этого кода игроки начинали игру с 30 жизнями.

Кстати, данный код можно увидеть в мультфильме "Ральф". Именно его вводит король Карамель, чтобы попасть в секретную часть игры "Сладкий форсаж".


Sims

В первой части игры "Sims" было предусмотрено несколько десятков различных кодов, но, пожалуй, самым важным из них был код "rosebud", который добавлял в бюджет семьи 1000 симолеонов. А деньги, как известно, самое важное в этой игре.

Во второй же части игры появился код "motherlode", который добавлял в бюджет семьи сразу 50000, из-за чего пропадала необходимость многократно вводить один и тот же код десятки раз.


Age of empires

Чтобы облегчить прохождение знаменитой стратегии "Age of empires", можно было ввести код BIGDADDY. После его активации в вашу армию добавлялся уникальный юнит, которого невозможно нанять легальным способом. Речь конечно же идет о черном седане, который стреляет ракетами.


GTA

Естественно, данная статья была бы неполной, если бы я не упомянул про серию игр GTA, в каждой игре которой был свой набор чит-кодов.

Например, одним из самых запоминающихся кодов для игры "GTA 3" был "gunsgunsguns", который давал вам все виды оружия с полным боезапасом.

В игре "GTA: Vice City" особой популярностью пользовались читы "THUGTOOLS", "PROFESSIONALTOOLS" и "NUTTERTOOLS", каждый из которых отвечал за свой набор оружия. Также, нельзя было забывать и про читы "LEAVEMEALONE" (убрать все звезды полиции) и "ASPIRINE" (Полное восстановление здоровья). Ну и конечно же многие вспомнят код "PANZER", благодаря которому перед вами появлялся танк.

Ну а в игре "GTA: San Andreas" особой любовью у игроков пользовались следующие коды:

  • AEZAKMI - полиция перестает обращать на вас внимание, даже если вы будете взрывать автомобили прямо у нее на глазах.
  • BAGUVIX - Бесконечное здоровье, но не бессмертие. Чит-код спасает т пуль и ударов, но не от падения, захлебывания или взрыва автомобиля.
  • HESOYAM - Восстанавливает все здоровье, дает полную броню и 250000 долларов.
  • JUMPET - в ваше владение попадает истребитель "Hydra".

Конечно, кодов для этих игр было намного больше. Чего там только не было: активация только других авто, или наоборот - только сельских авто, Джет-пак, парашют, полнота, отсутствие чувства голода, бесконечное дыхание под водой, оружие и многое другое. Но судя по общению, данные комбинации были самыми популярными, и именно их я помню и по сей день.


Игры от Bethesda

Самыми популярными сериями игр от компании "Bethesda" являются "Fallout" (начиная с третьей части) и "The Elder scrolls". Именно для игр данной серии актуален код "tgm", который дает бессмертие. Собственно, данный код был сокращением от "toggle god mode", что переводится как "Включить режим бога".

Также, популярностью пользовался код "tcl", который активировал проход сквозь стены. Более того, иногда код действительно выручал, когда герой застревал в текстурах или попадал в безвыходную ситуацию.


Warcraft 2 и 3

Серия игр "Warcraft" также имела в своем арсенале чит-коды для упрощения прохождения игры. Во второй части игры было не мало чит-кодов, но лично я помню лишь "it is a good day to die", который активировал бессмертие юнитов. Правда, бессмертие было не полным. Юниты были уязвимыми для боевой магии.

А вот самыми популярными и запоминающимися читами для третьей части игры с уверенностью можно назвать следующие коды:

  • WHOSYOURDADDY (Кто твой папочка) - полное бессмертие юнитов, а также бессилие врагов. То есть любой враг, независимо от уровня его брони и здоровья, ложился с одного удара.
  • GREEDISGOOD X (Жадность - это хорошо) - данный чит дает вам любое количество золота (вместо X нужно было прописать необходимую сумму).
  • THEREISNOSPOON ("Здесь нет ложки" - цитата из фильма "Матрица") - данный чит-код дает бесконечную ману.

Aladdin (Sega Mega Drive)

Конечно, чит-коды для данной игры не являются общеизвестными. Это (так сказать) бонус лично от меня. В детстве я любил играть в "Аладдина", и честно ее прошел без использования читов. Но тем не менее, я не редко возвращался к этой игре, чтобы, например, поиграть в определенные уровни.

Для того, чтобы активировать чит-код, нужно был в режиме паузы нажать последовательно на следующие кнопки:

  • A, B, B, A, A, B, B, A - переход на следующий уровень;
  • A, C, A, C, A, C, A, C, B, B, B, B - секретное меню, где можно было активировать бессмертие и выбрать любой уровень.

А какие чит-коды из старых игр вы помните и по сей день?


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Метки: Чит коды   геймер   игра   коды   ностальгия   память   старые игры   факты   фото   
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22  комментария
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"glittering prizes" в варкрафте давал 10к голды и по 5к нефти и дерева
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1k
Andrey 46 секунд назад
hexen: coocadoodledoo, shazam
descent: gabbagabbahey
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7k
Сергей 9 минут назад
Самый сильные читы были во всех играх: Save / Load
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2k
Digektor 10 минут назад
Мне 40 и у меня до сих пор чит-код на ХР: rfhm2-tpx47 и так далее. Писать не буду, а то скажут, что хакерские фишки и забанють... :)
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3k
glazz_19 12 минут назад
Не знаю, можно ли читом назвать, но... В Sacred 2 есть такая штука, как сундук для хранения вещей, причем он общий для всех созданных персонажей, тогда как каждый персонаж сохраняется в отдельном файле. Ищем в инете сохранение какого-нить жирного, раскачанного персонажа, кидаем в папку к своим сохраненным, заходим этим персонажем и складываем его шмот в общий сундук, затем продаем своим персонажем (ну или можно себе что-то оставить, если приглянулось :))). Далее заменяем файл жирного перса оригинальным скачанным, заходим и снова скидываем шмот, продаем своим персонажем - повторять до полного утоления жажды золота (или пока не надоест).
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1k
Ярик 13 минут назад
VPJTQWV
ГТА Сан андреас, код на гоночную машину, на всю жизнь в голове остался
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7k
evenSeven 17 минут назад
Сколько несметных часов было играно в HMM2 и HMM3, а вот о читкодах в них я даже и не подозревал.
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91
twincam 21 минуту назад
IDDQD это классика )))
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57
Je Bonch 36 минут назад
А где Command&Conquer? Где UFO? :)
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1k
xannar 44 минуты назад
Есть читы на читы ))) во многих играх можно сохранить игру в отдельную ячейку и по коду открыть всю карту, чтобы посмотреть расположение врагов и ценных ресурсов и запомнить в общих чертах. Потом загрузить из другого сейва, чтобы чит не засчитывался.
А ещё помню что в HMM3 были огромные карты с кучей противников аж по 8 штук, которые очень сложно пройти в одиночку, но можно выбрать режим нескольких игроков с одного компа по-очереди (hot seat) и играть за 2 или 3 замка. А ещё там можно было редактировать карты, нарисовал некоторым особо дерзким противникам реку вокруг замка, и вот уже врагов поменьше )))
В Diablo первый же квест был уничтожить демона мясника, а он не умел открывать двери - можно было убежать от него за решётку, закрыть за собой дверь и методично расстрелять из лука.
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30
SeledkinStar 50 минут назад
не было в ELITE на спектруме кодов. Приходилось самому долбить пиратов
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309
Liberman 50 минут назад
Да ну, я и с читами играл только в гта2, когда хотел мяса и повалить копов))) чисто нихрена не делать а мясо мясо мясо))) ну а в остальном бессмысленно использовать читы, игра не приобретает новый смысл, а старый теряется.
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1k
Vi Час назад
LAPMYLOVEPUMP
После этого цифры 0-9 как независимо, так и с различными сочетаниями управляющих клавиш.
Можно было сделать все что угодно - добавить денег, починить машину, прокачать характеристики машины и поучить различные бонусы.
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29k
Владимир Час назад
IDDQD, IDKFA и в АДЪ!!

На NIGHTMARE.
(На этом уровне сложности читы не работают)
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2k
MPEG-8 Час назад
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1k
ChePaev Час назад
IDDQD (God mode) до сих пор помню))) В середине 90-х, когда Doom2 был необычайно популярен, а компьютеры были еще не у всех а поиграть жутко хотелось, собирались мы студентами по вечерам (по заранее тайным договоренностям, которые распространялись тайком) в ИВЦ (информационно-вычислительном центре) института, короче в классе где проходили пары по информатике, там сисадмином работал старший брат одного из наших коллег студентов. Он тайно собирал группы для турнира по сетевому рубилову в Doom 2, мы приходили, нас человек 15 набиралось, в ИВЦ института вечером после последней пары (пивасик с собой цепляли, а как без него?) и рубились между собой по сети, пока уже охрана нас не выгоняла часов в 10 вечера)). Прикольно было.
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Warcraft 2 помню наизусть до сих пор:)

glittering prizes (glizzering prizes) бесконечное золото и остальные ресурсы

Make it so быстрая стройка

Hatchet рубка дерева
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375
Дмитрий 2 часа назад
Vigilante 8 (PS1) WMNNWLHTSCUCLH открывал все машины и тпассы
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12k
Kostick 2 часа назад
в варкрафте голду и компу насыпало, тоже юнитов пачками начинал штамповать. куда как проще было артмоней юзать.
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