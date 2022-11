Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет

Серия игр "Warcraft" также имела в своем арсенале чит-коды для упрощения прохождения игры. Во второй части игры было не мало чит-кодов, но лично я помню лишь "it is a good day to die", который активировал бессмертие юнитов. Правда, бессмертие было не полным. Юниты были уязвимыми для боевой магии.