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Венгерские короткометражные мультсериалы на советском ТВ

Венгерские короткометражные мультсериалы на советском ТВ

Автор:
12 мая 2023 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Венгерские мультики   СССР   дети   детство   мультфильм   ностальгия   факты   фото   
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Мультфильмы в жизни советского ребенка были той самой радостью, ради которой стоило приостановить все дворовые игры и разбежаться по домам. Конечно же, далеко не вся советская мультипликация воспринималась благосклонно: как правило, рисованные мультики любили больше, чем кукольные, хотя и в кукольной анимации, безусловно, имелись свои шедевры.

Но особенную радость приносили зарубежные мультфильмы, которые для советского проката закупались, за некоторым исключением, в странах соцлагеря. Вряд ли находились дети, которым не нравились коротенькие забавные истории с участием пса Рекса, Болека и Лелика, девочки Доротки (Польша); Максипса Фика, Кржемелика и Вахмурки, Стремянки и Макаронины, Крота, феи Амальки (Чехословакия) и др.

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И если польские и чешские мультфильмы были, как правило, любимы безоговорочно, то продукция венгерских аниматоров зачастую вызывала противоречивые чувства. Так, например, в передачи "Спокойной ночи, малыши!" время от времени показывали мультфильмы с участием кукольного персонажа - бродячего кота Мир-Мура.

Этот сериал увидел свет в начале 70-х, было снято целых четыре сезона, состоящие из 52 серий. Каждая серия начиналась (и заканчивалась тоже) короткой беседой двух человек - мамы и сына, после чего начинался, собственно, мультик. Вот этот разговор вызывал больше всего досады - и так на мультфильм отведено мало времени, а тут еще оно так бездарно растрачивается... Ну и то, что мультфильм - кукольный, тоже немного разочаровывало: от заграничной анимации всегда ожидалось чего-то большего...

Еще один кукольный венгерский мультсериал, который отличался более яркими красками и занимательным сюжетом - это Козлик Элек Мекк. Незадачливый персонаж, обладавший большим самомнением и вечно попадающий в нелепые истории, нравился многим детям, несмотря на свое кукольное "исполнение". Особыми масштабами, в отличие от Мир-Мура, мультфильм не отличался: всего было снято 13 серий.

Помните песенку из этого мультика?

Я - мастер на все руки
Я - козлик Элек-Мекк,
И дела недоступного
Для нас, представьте, нет!

Но, пожалуй, самую большую известность получил венгерский рисованный сериал, повествующий о приключениях неугомонного мальчика Пети, его сестренки Кати и симпатичной таксы по кличке Феликс. Вообще, в венгерском языке ударение обычно падает на первый слог, поэтому в оригинале мальчика зовут Пети, но в русскоязычном переводе его называли Пети, на французский манер - чтобы дети не путали это имя с привычным для нашего слуха Петей.

Сюжеты сериала, снятого во второй половине 60-х, построены на приключенческой и научно-фантастической тематике. Профессор Леонардо, изобретатель, конструирует различную сложную технику, а неугомонная троица, неумело используя эти изобретения, вечно попадает в различные передряги.

Несмотря на крайне простую графику, мультфильм пользовался большой популярностью. Хотя, надо сказать, что с переводной книгой, изданной в Будапеште в 1966 году, сериалу не сравниться. Лысый анимированный мальчик далеко не так симпатичен, как тот, что украшает собой страницы книги "Петя и путешествие в космос".


Припоминаете эти венгерские мультсериалы? Как они вам в детстве, нравились?

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Метки: Венгерские мультики   СССР   дети   детство   мультфильм   ностальгия   факты   фото   
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1  комментарий
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Ваня 56 минут назад
помню, помню... а еще у нас в кинотеатре "орленок" были по воскресеньям мультмарафоны по два часа длиной, и многие мультики крутили там...
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