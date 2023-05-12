Венгерские короткометражные мультсериалы на советском ТВ

И если польские и чешские мультфильмы были, как правило, любимы безоговорочно, то продукция венгерских аниматоров зачастую вызывала противоречивые чувства. Так, например, в передачи "Спокойной ночи, малыши!" время от времени показывали мультфильмы с участием кукольного персонажа - бродячего кота Мир-Мура.

Этот сериал увидел свет в начале 70-х, было снято целых четыре сезона, состоящие из 52 серий. Каждая серия начиналась (и заканчивалась тоже) короткой беседой двух человек - мамы и сына, после чего начинался, собственно, мультик. Вот этот разговор вызывал больше всего досады - и так на мультфильм отведено мало времени, а тут еще оно так бездарно растрачивается... Ну и то, что мультфильм - кукольный, тоже немного разочаровывало: от заграничной анимации всегда ожидалось чего-то большего...