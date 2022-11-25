Пожалуй, самые трогательные фото в истории

Фото – это сохранённые моменты жизни. Моменты радости, нежности, заботы, любви, к которым можно вернуться в любое время, чтобы опять прочувствовать очарование ностальгических мгновений.
Мальчуган в 40-х радовался новым ботинкам больше, чем современные дети крутому гаджету.
Глухой малыш впервые услышал звуки и голоса после установки слухового аппарата. 1974 год.
И на войне человек остается человеком. Солдат выхаживает котенка, оставшегося без мамы. Период войны в Корее, 50-е годы.
То надо помочь ему напиться и снова вернуться к игре.
Девочка развлекает свою собаку и развлекается вместе с ней.
Парное молоко самое вкусное. А два котейки ждут своей очереди, не лезут вперед и не возмущаются.
Этой малышки скоро не станет. Чтобы порадовать дочь, мама по ее просьбе принесла в палату маленьких утят.
Так соединились в вечности любящие супруги, могилы которых расположены на католической и протестантской частях кладбища.
Немцы показывают малышей бабушкам и дедушкам, оставшимся на восточной стороне.
Для этой малышки кошка – весь мир. Фото 1959 года.
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вообще-то животные (в данном случае утята) иногда использовались в медицинской терапии как отвлекающий и успокаивающий фактор. здесь утята помогают девочке спокойно лежать во время принятия медицинских процедур.