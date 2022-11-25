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Пожалуй, самые трогательные фото в истории

Пожалуй, самые трогательные фото в истории

Автор:
25 ноября 2022 13:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   история   мило   ностальгия   память   ребёнок   трогательно   фото   
1976
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Фото – это сохранённые моменты жизни. Моменты радости, нежности, заботы, любви, к которым можно вернуться в любое время, чтобы опять прочувствовать очарование ностальгических мгновений.

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Мальчуган в 40-х радовался новым ботинкам больше, чем  современные дети крутому гаджету.

Глухой малыш впервые услышал звуки и голоса после установки слухового аппарата. 1974 год.

И на войне человек остается человеком. Солдат выхаживает котенка, оставшегося без мамы. Период войны в Корее, 50-е годы.

То надо помочь ему напиться и снова вернуться к игре.

Девочка развлекает свою собаку и развлекается вместе с ней.

Парное молоко самое вкусное. А два котейки ждут своей очереди, не лезут вперед и не возмущаются.

Этой малышки скоро не станет. Чтобы порадовать дочь, мама по ее просьбе принесла в палату маленьких утят.

Так соединились в вечности любящие супруги, могилы которых расположены на католической и протестантской частях кладбища.

Немцы показывают малышей бабушкам и дедушкам, оставшимся на восточной стороне.

Для этой малышки кошка – весь мир. Фото 1959 года.

Источник:

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Метки: Животное   история   мило   ностальгия   память   ребёнок   трогательно   фото   
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Наталья Час назад
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4k
Сергей Полчаса назад
"Последняя улыбка"
вообще-то животные (в данном случае утята) иногда использовались в медицинской терапии как отвлекающий и успокаивающий фактор. здесь утята помогают девочке спокойно лежать во время принятия медицинских процедур.
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8k
au3 Полчаса назад
Вот нифига не трогает .... Сами заварили.
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17k
Наталья Час назад
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