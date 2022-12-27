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Назад в детство: в Steam вышел симулятор прыгания по гаражам

Назад в детство: в Steam вышел симулятор прыгания по гаражам

Автор:
27 декабря 2022 12:02
Сообщество : Игромир
Метки: Kavkaz Sila Games   steam   видео   геймеры   детство   игра   компьютерная игра   ностальгия   прыгать по гаражам   
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Тот самый случай, когда у взрослых получится хотя бы ненадолго окунуться в атмосферу беззаботного детства.

Разработчик Sovietpunk 1991 и издательство Kavkaz Sila Games выпустили игру, в которой каждый сможет побывать в роли ребенка, прыгающего по гаражам. Сами создатели уверены, что это цифтовая мечта, «аналог брейнданса из Cyberpunk».


"Проект отдаёт дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами", – сообщается в описании «Симулятора прыгания по гаражам» в Steam.


"Нынешние технологии позволяют нам лишь ассоциироваться с играми, но покупателю, в том числе чтобы не разочароваться, важно понимать, что «игры» здесь нет. Это кусочек мечты, и пусть он упакован в машинный код — игрой он не является", - пишут создатели проекта.


Разработчики попытались (и им удалось) воссоздать типичный двор, который знаком каждому жителю постсоветского пространства: ряды одинаковых гаражей, кирпичные многоэтажки и припаркованные "Жигули".



На странице игры указано, что она выполнена на движке Unreal Engine 5. Также есть поддержка трассировки лучей и технологии Nanite. Цена за возможность заглянуть в детство крайне скромная - 30 рублей.


В ролике геймеры бегают по гаражам возле панельных домов как в детстве под шум двора. Ощутили ностальнию, друзья?

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Метки: Kavkaz Sila Games   steam   видео   геймеры   детство   игра   компьютерная игра   ностальгия   прыгать по гаражам   
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5  комментариев
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379
Михаил 47 минут назад
Нет, не мои гаражи, там где я бегал, гаражи были "разношёрстные". Каждый лепил из чего мог, разные размеры, материалы, расцветки.
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3k
Cali0str0 4 минуты назад
Что дальше симулятор пряток??? Симулятор поедания мороженого?
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29k
Владимир 13 минут назад
Скрины чёт сильно Сталкер напомнили.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Даже не знаю что и сказать на это творение. Видимо человечество катится к тому, что скоро полностью обрастет различными симуляторами заменяющими реальность и постепенно выродится как вид.
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