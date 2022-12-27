Назад в детство: в Steam вышел симулятор прыгания по гаражам

Тот самый случай, когда у взрослых получится хотя бы ненадолго окунуться в атмосферу беззаботного детства.
Разработчик Sovietpunk 1991 и издательство Kavkaz Sila Games выпустили игру, в которой каждый сможет побывать в роли ребенка, прыгающего по гаражам. Сами создатели уверены, что это цифтовая мечта, «аналог брейнданса из Cyberpunk».
"Проект отдаёт дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами", – сообщается в описании «Симулятора прыгания по гаражам» в Steam.
"Нынешние технологии позволяют нам лишь ассоциироваться с играми, но покупателю, в том числе чтобы не разочароваться, важно понимать, что «игры» здесь нет. Это кусочек мечты, и пусть он упакован в машинный код — игрой он не является", - пишут создатели проекта.
Разработчики попытались (и им удалось) воссоздать типичный двор, который знаком каждому жителю постсоветского пространства: ряды одинаковых гаражей, кирпичные многоэтажки и припаркованные "Жигули".
На странице игры указано, что она выполнена на движке Unreal Engine 5. Также есть поддержка трассировки лучей и технологии Nanite. Цена за возможность заглянуть в детство крайне скромная - 30 рублей.
В ролике геймеры бегают по гаражам возле панельных домов как в детстве под шум двора. Ощутили ностальнию, друзья?
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