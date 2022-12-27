Назад в детство: в Steam вышел симулятор прыгания по гаражам

"Проект отдаёт дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами", – сообщается в описании «Симулятора прыгания по гаражам» в Steam.

"Нынешние технологии позволяют нам лишь ассоциироваться с играми, но покупателю, в том числе чтобы не разочароваться, важно понимать, что «игры» здесь нет. Это кусочек мечты, и пусть он упакован в машинный код — игрой он не является", - пишут создатели проекта.