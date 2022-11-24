Как отмечали детские дни рождения в 90-е

Не менее популярными были и покупные торты, которые мало кто покупал в обычные дни из-за его цены. А вот на день рождения ребенка можно было и немного раскошелиться.

Естественно, из напитков на столе преобладали компоты, соки и различная газировка. А вот родители и другие взрослые пили что покрепче за юного именинника. Впрочем, в некоторых случаях взрослые наливали капельку шампанского представителям юного поколения.