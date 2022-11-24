Как отмечали детские дни рождения в 90-е

В нынешнее время детские дни рождения все чаще отмечают в ресторанах, кафе, парках развлечений и т.д. В 90-е, в основной своей массе, таких возможностей не было, как и обилия подобных развлекательных детских заведений, поэтому чаще всего детские дни рождения справляли дома с газировкой, тортиком и друзьями, которые приходят с подарками. И сегодняшняя статья посвящена именно детским дням рождения 90-х.
Естественно, ни одно праздничное застолье не обходится без стола. И одним из самых популярных видов столов был этот интересный "агрегат", который имел весьма компактную форму в обычные дни. Но перед праздником он трансформировался в полноценный стол.
День рождения радовал детей не только атмосферой праздника, но и тем, что на столе можно было обнаружить редкие блюда и напитки, которые покупались и готовились только по праздникам. Сегодня же колой и крабовым салатом на столе уже никого не удивить.
Естественно, ни один день рождения не обходится без торта. В нынешнее время родители все чаще обращаются к услугам домашних кондитеров, которые делают красивые торты на заказ. Раньше, конечно, такого тоже не было, поэтому в основном торты приходилось печь самим.
Не менее популярными были и покупные торты, которые мало кто покупал в обычные дни из-за его цены. А вот на день рождения ребенка можно было и немного раскошелиться.
Естественно, из напитков на столе преобладали компоты, соки и различная газировка. А вот родители и другие взрослые пили что покрепче за юного именинника. Впрочем, в некоторых случаях взрослые наливали капельку шампанского представителям юного поколения.
Кому-то удавалось справлять дни рождения не только в квартире, но и на природе, например на даче или в деревне. Отмечание дня рождения на свежем воздухе уже ощущалось по-другому.
Цифровых фотоаппаратов в то время у нас тоже не было, но это вовсе не означало, что именинник останется без фотографий с родными и друзьями. На помощь приходили обычные пленочные фотоаппараты и конечно же модный Palaroid.
Задувание свечек на торте всегда было неким ритуалом. И если у именинника не получалось задуть свечи с первого раза, то верные друзья всегда могли прийти на помощь. Но, Слава Богу, сегодня эта традиция тоже имеет место быть.
Естественно, после сытного застолья дети искали, чем себя развлечь. Кто-то шел на улицу, чтобы немного побегать и растрястись, а кто-то продолжал праздновать в квартире за игрой в приставку (Dendy, Sega Mega Drive 2) или компьютер, если у кого-то такой имелся.
И хоть в 90-е годы много всего не хватало, детвора того времени с ностальгией вспоминает то время, когда они был детьми и радовались простым вещам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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