Шестилапый брошенный щенок получил шанс на полноценную жизнь

Из-за слабого мышечного тонуса нормальной правой задней лапы был риск и её ампутации. Но за последние месяцы она достаточно укрепилась. И этого удалось избежать.

Ариэль прошла две операции, которые завершились нормально. На следующий день собака чувствовала себя уже настолько хорошо, что поднялась, поела и сходила на прогулку.