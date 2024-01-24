Шестилапый брошенный щенок получил шанс на полноценную жизнь

Найденную в сентябре прошлого года на парковке собаку, которая отличалась от собратьев наличием двух дополнительных лап, успешно прооперировали. Теперь у Ариэль есть шанс на нормальную жизнь и любящую семью.
Ветеринары бристольской ветклиники Lanford Vets удалили две лишние конечности Ариэль. Хотя изначально поднимался вопрос об ампутации ещё одной задней лапки. Но медики обошлись без этого, поскольку состояние спорной лапы значительно улучшилось.
Хирург Аарон Латчман очень рад, что смог подарить маленькой пациентке шанс на лучшую жизнь:
У неё всё действительно хорошо, она пришла в норму, она счастливая маленькая собачка, и мы надеемся, что она и дальше будет вести сказочную маленькую жизнь. У неё есть характер, и хотя начало жизни оказалось трудным, она действительно молодец, что прошла через это... Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь.
Пожертвования на проведение операции в общей сумме 15 тыс. фунтов для Ариэль собирали буквально всем миром. Ситуация осложнялась тем, что у кокер-спаниеля с одной стороны было два тазобедренных сустава, что не позволило тазу правильно сформироваться. Томография также показала наличие только одной почки.
Из-за слабого мышечного тонуса нормальной правой задней лапы был риск и её ампутации. Но за последние месяцы она достаточно укрепилась. И этого удалось избежать.
Ариэль прошла две операции, которые завершились нормально. На следующий день собака чувствовала себя уже настолько хорошо, что поднялась, поела и сходила на прогулку.
Глава ветеринарной больницы Лэнгфорда Вики Блэк подчеркнула, что Ариэль была сложной собачкой, уход за которой требовал тесного сотрудничества ряда разных бригад специалистов, включая ортопедию, хирургию мягких тканей, анестезию и радиологию.
Все сотрудники, принимавшие участие в судьбе Ариэль, очень рады, что чудесное животное быстро пришло в себя после операции.
Бывшая шестиногая, а теперь совершенно обычная собачка попадёт в свой временный дом в западном Уэльсе уже на выходных, если не будет осложнений.
После нескольких недель физиотерапии и окончательного выздоровления сотрудники приюта займутся поиском постоянных хозяев. История Ариэль получила широкую огласку. И животное точно не останется бесприютным, поскольку количество желающих её забрать, в том числе из других стран и даже континентов, уже идёт на сотни.
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