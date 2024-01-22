Сотрудники перерабатывающего завода в Петербурге вытащили из прессованного мусора живого йоркширского терьера

Добрая история из Северной столицы. Йоркширского терьера, которого сотрудники предприятия «Первый Спецтранс» чудом спасли, вытащив из прессованного мусора, дали имя Счастливчик. Пока хороший мальчик живет на заводе, вместе с кошкой, которая попала к этим добрым людям, при похожих обстоятельствах.
20 января на заводе в Обухово среди отходов, привезенных со всего города, обнаружили собачку породы йоркширский терьер. О находке сообщили в телеграм-канале группы компаний «Первый Спецтранс».
Держим вас в курсе истории малыша-йорка, который чудом был обнаружен на мусорообрабатывающем заводе в Обухово.🐾🐾 Пёс, похоже, приехал в спрессованном мусоре - его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза с задней загрузкой.
Песик остался жив благодаря водителю грейфера, который заметил что-то живое во время загрузки отходов в измельчитель на мусорообрабатывающем заводе в Обухово, сообщает группа компаний «Первый Спецтранс». Чудо, что собака ничего не сломала себе во время страшной транспортировки: по словам представителя компании, мусоровоз прессует отходы в 6 раз, - рассказала "Фонтанка.ру".
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Как выяснили в ветклинике, у йорка сломано ребро, и нет чипа, а значит, найти его владельца будет нелегко, если вообще, возможно. За сегодня в «Первый Спецтранс» обратились уже несколько человек, которые потеряли питомца, но Счастливчик не подошел по приметам.
Работяги принесли из дома одежду для терьерчика. Живущая в заводском офисе кошка поделилась своим домиком. Она, как ни кто другой, может понять собаку — на завод попала ровно таким же путем.
Сейчас пес под защитой своего спасителя. Его зовут Артём Герасимов.
Корм куплен, вода есть, тепло и забота тоже. Мальчик очень умный и послушный. Гулял сегодня ночью раза три с ним. Счастливчик пока будет жить у нас.
, — сказал «Фонтанке» Герасимов.
Он, кстати, твердо уверен, что пёсель оказался в шаге от смерти не случайно:
Выкинули его по-любому. Таких хозяев бы я сам выкинул…
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История йоркширского терьера, который только чудом избежал жуткой смерти, нашла отклик в душах петербуржцев. Во «ВКонтакте» только в одной из групп поиска потерявшихся животных насчитывается под двести комментариев.
Ест те, кто просто дает советы, те, кто предлагает йорку свой дом (среди таковых даже журналисты местных телеканалов), но есть и те, кто сосредоточен на расследовании обстоятельств, при которых песик попал в мусорных бак. Виновные, по их мнению - владельцы собаки.
Случайно в контейнер не попадают.
- пишут пользователи сети.
"Я бы не стала искать «хозяев»"
Они сами и выкинули скорее всего!
"Может не стоит искать прежних хозяев? Лучше найти новых, которые ответственно будут относиться к питомцу".
Не понимаю, как можно выкинуть йорка ... милейшие, умнейшие собачки.
"Ужас, зачем искать этих нелюдей!
Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики - ответственные и умеющие ценить жизнь люди. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть!
, - пишет тг-канал компании.
Опекун Счастливчика Артём Герасимов подчеркивает, что, несмотря на предстоящее дорогостоящее лечение, никаких денежных сборов на лечение Счастливчика проводить на планируют. Работники завода готовы принять помощь кормом, переноской или лежанкой. Для этого можно обратиться в тг-канал «Первый Спецтранс».
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Какая теплая новость, спасибо, Фишки.
Для меня как дети.
Хороший корм, прогулки, поглажки пузика, игрушки (которые не живут больше недели), лечение при необходимости, прививки обязательно.
И если кто-то предложит их выкинуть, то однозначно выкину предложившего такое.