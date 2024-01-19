Умница Коби спас от взрыва целый район

Четырёхлетний Коби должен был утомиться и оставить это неблагодарное занятие. Но пёс не сдавался. Женщина сняла видео, предоставленное изданию The Guardian, которое выложила в социальных сетях, и решила дальше понаблюдать за поведение собаки.

Коби продолжил рытьё. И женщина достала датчик утечки газа. Прибор всегда был у Белл под рукой, поскольку в ноябре прошлого года в её доме произошла утечка. Когда женщина заметила питомца за рытьём в очередной раз, то включила устройство. И обнаружила утечку именно в том месте, где Коби упорно проводил земляные работы.