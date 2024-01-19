Умница Коби спас от взрыва целый район

Обоняние у собак как минимум в 40 раз чувствительнее по сравнению с человеком.
Хотя точный показатель установить невозможно. И некоторые исследователи настаивают, что оно выше в 100 и более раз. И именно нюх вкупе с упорством и настойчивостью позволили этому симпатяге предотвратить трагедию и, возможно, спасти множество человеческих жизней.
Хаски известны своим упрямством, которое демонстрируют даже хозяевам. Но владелица представителя этой породы Шанель Белл из Филадельфии, штат Пенсильвания, удивилась, когда её питомец занялся сосредоточенным выкапыванием ям во дворе. Прямо в бетонном покрытии, хотя это и очень тяжело. Поскольку до этого пёс всегда был послушным и «помогал» хозяйке только если она сама возилась с землёй.
Четырёхлетний Коби должен был утомиться и оставить это неблагодарное занятие. Но пёс не сдавался. Женщина сняла видео, предоставленное изданию The Guardian, которое выложила в социальных сетях, и решила дальше понаблюдать за поведение собаки.
Коби продолжил рытьё. И женщина достала датчик утечки газа. Прибор всегда был у Белл под рукой, поскольку в ноябре прошлого года в её доме произошла утечка. Когда женщина заметила питомца за рытьём в очередной раз, то включила устройство. И обнаружила утечку именно в том месте, где Коби упорно проводил земляные работы.
Бригада рабочих, которую вызвала женщина, потратила три дня на устранение проблемы. Ремонтники подтвердили, что элементарное включение света могло спровоцировать воспламенение паров газа. Взорвался бы весь дом, а, возможно, и не только он. Соответственно, такое поведение собаки полностью понятно и объяснимо: пёс реагировал на острый запах и пытался показать это место хозяйке.
Представители газовой компании уточнили, что в природный газ вводится специальная добавка – меркаптан. Эти производные углеводородов имеют неприятный специфический запах, ощутимый даже при ничтожно малых концентрациях в воздухе. Гадкий аромат тухлых яиц позволяет быстрее обнаружить утечку.
Растроганная внимательностью Коби Шанель назвала питомца «псом, который спас квартал перед Рождеством».
Женщина прислушалась к одному из комментариев под видео в социальной сети (пользователь предлагал написать о подвиге хаски книгу). И несколько дней назад такая книга под названием «Собака, которая спасла квартал перед Рождеством» действительно вышла.
История предназначена для детей, но взрослые тоже оценили книгу об отважном псе, который неожиданно стал героем.
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