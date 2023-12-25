В Китае спасли золотистого ретривера, который 30 часов провёл под завалами

По сообщениям, около 1000 человек получили ранения и более 14000 домов были разрушены в результате землетрясения.

В пятницу вечером в Мейпо, деревне в Ганьсу, первые 500 временных домов открыли свои двери для пострадавших. В тот же день состоялись похороны, некоторые из которых проходили по мусульманским традициям, характерным для большей части населения пострадавшего района.

Чаще всего подземные толчки происходят в западной части Китая, включая провинции Ганьсу, Цинхай, Сычуань и Юньнань, а также в районе Синьцзян и Тибете. Последнее землетрясение стало самым смертоносным в стране за последние девять лет.