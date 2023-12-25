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В Китае спасли золотистого ретривера, который 30 часов провёл под завалами

В Китае спасли золотистого ретривера, который 30 часов провёл под завалами

Автор:
25 декабря 2023 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Спасение   землетрясение   золотистый ретривер   кадр   собака   
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18 декабря на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Бедствие унесло жизни по меньшей мере 148 человек. Спустя 30 часов после мощных подземных толчков спасатели нашли под грудой бетона живую собаку.

Житель Миньхэ-Хуэй-Туского автономного уезда услышал лай из-под обломков своего разрушенного дома и немедленно связался со спасателями. Прибывшая служба проникла под бетонную плиту и вытащила обезвоженное животное.

Спасатели использовали лопаты и железные прутья, чтобы выкопать узкий проход. После нескольких часов упорных усилий им удалось вызволить золотистого ретривера. Собаку сразу повезли к ветеринару.

Снимки, опубликованные в китайской соцсети Douyin, взволновали пользователей.

"Воины-спасатели, вы проделали тяжёлую работу. Вы лучшие люди и настоящие герои. Я благодарю вас! Просто удивительно, что собака такая сильная. Обеспечьте ей хороший уход", - написал один.

Другой добавил: "Это самая большая доброта, которую люди могут проявить к животным!"

По сообщениям, около 1000 человек получили ранения и более 14000 домов были разрушены в результате землетрясения.

В пятницу вечером в Мейпо, деревне в Ганьсу, первые 500 временных домов открыли свои двери для пострадавших. В тот же день состоялись похороны, некоторые из которых проходили по мусульманским традициям, характерным для большей части населения пострадавшего района.

Чаще всего подземные толчки происходят в западной части Китая, включая провинции Ганьсу, Цинхай, Сычуань и Юньнань, а также в районе Синьцзян и Тибете. Последнее землетрясение стало самым смертоносным в стране за последние девять лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Спасение   землетрясение   золотистый ретривер   кадр   собака   
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1  комментарий
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3zo672nyb9t0 40 минут назад
полторы сотни жертв при 6 баллах? походу дома из говна и палок
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