На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами

В Великобритании родился кокер-спаниель с шестью лапами. Щенку дали кличку Ариэль в честь «Русалочки», так как несколько его лап напоминают хвост.
Приют для животных Greenacres Rescue at the Ebbs Acres Farm в графстве Пемброкшир опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост о шефстве над шестилапым щенком. Местные жители нашли его на парковке рядом с магазином 27 сентября и передали в ветеринарную клинику.
Обследование показало, что собака здорова, и все ее внутренние органы выглядят нормально для ее возраста. Ветеринар приюта Майки Лоулор рассказал журналистам, что никогда не видел ничего подобного и не знает, что именно могло стать причиной дефекта.
Поскольку лишние лапы напоминают хвост русалки, щенка назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка». Позже кроме лишних ног ветеринары обнаружили у Ариэль зачатки дополнительной вульвы. Ее таз не до конца сформировался из-за лишнего бедренного сустава.
Через месяц, когда Ариэль подрастет, она пройдет дополнительное обследование. Врачи со временем планируют провести операцию по удалению лишних лап. Они также следят за одной из задних лап щенка, поскольку из-за аномалии она может в будущем плохо работать и причинять ему сильный дискомфорт. Из-за неправильного строения таза эту лапу также могут ампутировать.
В настоящий момент Ариэль ничего не беспокоит, она свободно двигается и радуется жизни. Ветеринары уверены, что, несмотря на несколько потенциальных операций, собака сможет жить полной жизнью. Ариэль уже нашли временный дом.
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