На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами

Приют для животных Greenacres Rescue at the Ebbs Acres Farm в графстве Пемброкшир опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост о шефстве над шестилапым щенком. Местные жители нашли его на парковке рядом с магазином 27 сентября и передали в ветеринарную клинику.

Обследование показало, что собака здорова, и все ее внутренние органы выглядят нормально для ее возраста. Ветеринар приюта Майки Лоулор рассказал журналистам, что никогда не видел ничего подобного и не знает, что именно могло стать причиной дефекта.