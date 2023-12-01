Удравший от хозяйки пёс сломал лапу, но смог выжить в горах

И сообщили в службу маршалов, поскольку крупное животное пострадало – сломало правую переднюю лапу. И оказать помощь своими силами у них не было возможности. К спасательной операции подключился и представитель службы контроля за животными.

Нова Райли – пёс-компаньон, должен помогать хозяйке в безопасном передвижении. Но на парковке собака испугалась, смогла выскользнуть из шлейки и убежать.

Робинн Саймонс-Сили – инвалид. К поискам собаки присоединились стремящиеся ей помочь друзья и знакомые. Собаку несколько раз видели и пытались подманить, но она была слишком напугана, чтобы подойти к людям.