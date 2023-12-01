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Удравший от хозяйки пёс сломал лапу, но смог выжить в горах

Удравший от хозяйки пёс сломал лапу, но смог выжить в горах

Автор:
01 декабря 2023 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Нова Райли   Питомец   Пёс   Спасение   Травма   горы   поводырь   потеря   собака   хозяйка   
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Стойкость и жизнелюбие некоторых созданий оказываются столь сильными, что невольно хочется взять их на вооружение.

Бернский зенненхунд по кличке Нова Райли пропал почти на два месяца. И на этой неделе произошло чудо, на которое огорчённая хозяйка Робинн уже не надеялась. У тропы парка «Мейер Ранч» на западе округа Джефферсон беглянку обнаружили туристы.

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И сообщили в службу маршалов, поскольку крупное животное пострадало – сломало правую переднюю лапу. И оказать помощь своими силами у них не было возможности. К спасательной операции  подключился и  представитель службы контроля за животными.

Нова Райли – пёс-компаньон, должен помогать хозяйке в безопасном передвижении. Но на парковке собака испугалась, смогла  выскользнуть из шлейки и убежать.

Робинн Саймонс-Сили – инвалид. К поискам собаки присоединились стремящиеся ей помочь друзья и знакомые. Собаку несколько раз видели и пытались подманить, но она была слишком напугана, чтобы подойти к людям.

«Она пережила две снежные бури и морозы», – сказала Саймонс-Сили. «Я плакала каждый раз, когда шёл снег».

Пешие туристы, нашедшие Нову Райли, пытались подружиться с ней, но она не пошла на контакт и укусила одного, потому что была ранена и напугана.

Представитель службы контроля за животными и маршалы поднялись в горы  на высоту около 5 километров, чтобы помочь собаке. Вдобавок к сломанной лапе животное было очень истощено. Когда потеряшку увидели, то стало понятно, что это именно та собака, объявлениями о пропаже которой обклеили весь район.

При помощи лакомства специалисту удалось расположить к себе Райли. Собаку уложили на брезент и спустили к подножию горы, где её уже ждала хозяйка.

Сначала она отнеслась к женщине настороженно, а потом узнала. И чуть не сошла с ума от радости. «Это было так мило и трогательно», – сказала Саймонс-Сили.

К сожалению, недели блужданий не прошли бесследно. После осмотра в клинике ветеринары заявили, что повреждённую лапу придётся ампутировать. Плюс к этому, предстоит долгий период реабилитации, поскольку собака потеряла около 9 килограммов – почти четверть своего веса.

В качестве поводыря Нова Райли работать больше не сможет. Но Робинн заявила, что не расстанется с ней: собака останется в доме Саймонс-Сили как обычное домашнее животное.

Робинн поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к её беде и помог в поисках, сказала огромное спасибо соседям, знакомым, туристам, специалистам всех структур. История чудесного спасения доказывает, что доброта всё же жива в этом мире.

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Метки: Нова Райли   Питомец   Пёс   Спасение   Травма   горы   поводырь   потеря   собака   хозяйка   
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