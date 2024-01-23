Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно

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Первый человек, который расскажет любому ученику подробно, чем же отличается дырка от отверстия. Пост всецело посвящён школьным учителям труда.
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Метки: Прикол Юмор интересное подборка трудовик урок труда
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Так вот, это ни разу не смешно!
Во время моей учебы в школе(давно) на трудах учили готовить и шить девочек.
Нас учили работать с металлом и деревом при помощи инструментов и станков.
А в мастерскую к девчонкам мы приходили попробовать их кулинарные произведения (не всегда удачно).