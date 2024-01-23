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Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно

Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно

Автор:
23 января 2024 19:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   трудовик   урок труда   
1871
15
Первый человек, который расскажет любому ученику подробно, чем же отличается дырка от отверстия. Пост всецело посвящён школьным учителям труда.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   трудовик   урок труда   
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15  комментариев
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56k
turyst 49 минут назад
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Алекс Крайчек Минуту назад
Комментарий к фото
Практический урок: Как делать карьеры....
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2k
Victor 16 минут назад
Я 2 года в своей школе трудовика не видел
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6k
livaneth 24 минуты назад
Я в Израиле живу.
Так вот, это ни разу не смешно!
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329
volvulus Полчаса назад
Пацанов сейчас готовить учат на трудах?
Во время моей учебы в школе(давно) на трудах учили готовить и шить девочек.
Нас учили работать с металлом и деревом при помощи инструментов и станков.
А в мастерскую к девчонкам мы приходили попробовать их кулинарные произведения (не всегда удачно).
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37k
Андрей Иванов Полчаса назад
Эллипс рассеивания будет чудовищным. Если по Тель-Авиву - сойдёт, цель поменьше - безнадёга
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37k
Андрей Иванов 38 минут назад
Судя по хоботу - это слон
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95
r3mba4 Андрей Иванов 20 минут назад
Единорог.)
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37k
Андрей Иванов 39 минут назад
А ты уверен, что сможешь это пережить, я уж не говорю - забыть?
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37k
Андрей Иванов 42 минуты назад
В названии предмета просто лишняя "а"
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56k
turyst 49 минут назад
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