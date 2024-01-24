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Тротуарные изыски для самых отъявленных извращенцев

Тротуарные изыски для самых отъявленных извращенцев

Автор:
24 января 2024 18:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   асфальт   интересное   подборка   тротуар   
1537
18
Подборка, которую следовало бы публиковать под маркировкой 18+. Жаль, что большая часть асфальтобетонных потуг настолько плотно вошла в нашу жизнь, что некоторые люди даже перестали удивляться. А стоило бы...
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Метки: Прикол   Юмор   асфальт   интересное   подборка   тротуар   
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6  комментариев
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Сергей Семенов 2 часа назад
>>> 10. Видимо, наболело. Уважаемые автовладельцы, гоняйте по тротуарам аккуратнее

При чем тут автовладельцы?! Это для велосипедистов и самокатчиков: слева арка и выезд из двора.
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