Тротуарные изыски для самых отъявленных извращенцев

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Подборка, которую следовало бы публиковать под маркировкой 18+. Жаль, что большая часть асфальтобетонных потуг настолько плотно вошла в нашу жизнь, что некоторые люди даже перестали удивляться. А стоило бы...
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5. Хорошо, что в любом деле находятся настоящие мастера, результатом работы которых не стыдно поделиться. Ну ведь умеют, когда хотят...
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При чем тут автовладельцы?! Это для велосипедистов и самокатчиков: слева арка и выезд из двора.