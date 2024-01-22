22 января неожиданно для коммунальных служб пошёл снег

Живём по заветам Задорнова... Каждый год неожиданно в середине января приходит зима. Что же делать со снегом? Можно, конечно, его убрать, но это же так глупо и неэффективно! К июлю сам растает! Чего тогда дёргаться?

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