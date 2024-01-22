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22 января неожиданно для коммунальных служб пошёл снег

22 января неожиданно для коммунальных служб пошёл снег

Автор:
22 января 2024 19:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   зима   интересное   подборка   снег   холод   
1870
18
Живём по заветам Задорнова... Каждый год неожиданно в середине января приходит зима. Что же делать со снегом? Можно, конечно, его убрать, но это же так глупо и неэффективно! К июлю сам растает! Чего тогда дёргаться?
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Метки: Прикол   Юмор   зима   интересное   подборка   снег   холод   
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5  комментариев
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68k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Всё относительно, где какой климат. Это как три волосинки - много это или мало? Если на голове - мало, если в тарелке супа - много.
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5k
Григорий 15 минут назад
в Кирове ситуация сложная!)
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−9
Александр 18 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде...

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо...
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4k
Руслан Полчаса назад
Снега реально выпало до хрена, за несколько дней выпало больше месячной нормы (в Казани), замело федеральные трассы. Понятно, что основные силы туда брошены, ибо останется город без снабжения. В городе убираются вяло, думаю из-за этого. Метшин (мэр) жалуется на то, что многие автолюбители бросают свои машины где попало и это мешает нормальной уборке улиц (что есть, то есть). В общем, ситуация сложная, но не ужас-ужас.
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10k
sedoisever 39 минут назад
Кому не лень, загляните в мой профиль... Вот это можно назвать "неожиданно". )
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