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Живём по заветам Задорнова... Каждый год неожиданно в середине января приходит зима. Что же делать со снегом? Можно, конечно, его убрать, но это же так глупо и неэффективно! К июлю сам растает! Чего тогда дёргаться?
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Умоляю Вас о помощи:
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо...