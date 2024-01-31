Что здесь происходит?! Необъяснимая унитазная подборка

1996
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Казалось бы... Ну... унитаз... Что с ним вообще может произойти странного? Оказалось, что с ним может случиться что угодно...
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7. Типичный пример дизайна головного мозга. Упавшая зубная щётка прямиком будет отправляться в унитаз
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Кнопка снимается и всё меняется через это отверстие. Как и при штатной установке