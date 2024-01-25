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Нелогичная подборка про логику

Нелогичная подборка про логику

Автор:
25 января 2024 21:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   женская логика   интересное   логика   подборка   
3766
17
Забавные наблюдения, которые касаются весьма странных поступков. Сделать адекватное умозаключение? Для чего? Можно же действовать так, как поступают герои этой подборки.
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Метки: Прикол   Юмор   женская логика   интересное   логика   подборка   
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12  комментариев
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11k
Гомерчик Час назад
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3k
Carex 39 минут назад
Комментарий к фото
И ядерная зима началась.
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1k
дмитрий викторович 59 минут назад
Supergirl- возможно это чирей, а не серëжка.
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2k
Victor Час назад
Ну у неё ещё есть способность отключать пуленепробиваемыми. Иначе ей сексом не получится заняться


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314
Alex Roland Victor 43 минуты назад
Ну тут существуют некоторые варианты .....
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Никифоридис

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