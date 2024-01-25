Нелогичная подборка про логику

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Забавные наблюдения, которые касаются весьма странных поступков. Сделать адекватное умозаключение? Для чего? Можно же действовать так, как поступают герои этой подборки.
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Метки: Прикол Юмор женская логика интересное логика подборка
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ЗЫ. Интересно, а как там с вопросом дефлораци?
ЗЗЫ. М.б. динамит?