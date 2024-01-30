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"Молчанию ягнят" в этом году исполняется 33 года

"Молчанию ягнят" в этом году исполняется 33 года

Автор:
30 января 2024 19:21
Сообщество : Юмор
Метки: Молчание ягнят   Прикол   Юмор   интересное   каннибализм   подборка   
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Фильм уже стал классикой и разошёлся на мемы. Но никто так сильно не эксплуатирует образ Ганнибала Лектора, как ушлые маркетологи. И, стоит признаться, эффект есть...
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Метки: Молчание ягнят   Прикол   Юмор   интересное   каннибализм   подборка   
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