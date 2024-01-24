Пост про пятницу... в среду

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24 января 1935 года в Ричмонде (США) поступила в продажу первая партия баночного пива под названием "Сливочный эль Крюгера". Есть в этой новости что-то пятничное... Подборка пятничных мемов в среду.
2. Не мог не добавить этот жуткий баян
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Метки: Прикол Юмор алкоголизм интересное подборка пятница
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