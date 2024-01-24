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Пост про пятницу... в среду

Пост про пятницу... в среду

Автор:
24 января 2024 20:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   алкоголизм   интересное   подборка   пятница   
2678
18
24 января 1935 года в Ричмонде (США) поступила в продажу первая партия баночного пива под названием "Сливочный эль Крюгера". Есть в этой новости что-то пятничное... Подборка пятничных мемов в среду.
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Метки: Прикол   Юмор   алкоголизм   интересное   подборка   пятница   
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9  комментариев
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91k
Доктор Джонс Час назад
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11k
JeanLuk 4 минуты назад
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11k
JeanLuk 7 минут назад
Комментарий к фото
Бывает периодически
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−6
5k
Fishki_surfer Полчаса назад
К фото #10.
Черная Пятница здорового человека:
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25k
Tata 42 минуты назад
С моим графиком "сутки - трое дома" мне что Новый Год, что пятница...
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6k
hhwost Час назад
автор, скотина, падла, тварь! какой четверг, какая пятница?!!
СЕГОДНЯ СРЕДА!!!
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34k
Юр21 2 часа назад
Такое впечатление от поста что автор только и ждёт пятницы, что бы впасть в синюю яму до понедельника.
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