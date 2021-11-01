История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния»

Родкин познакомилась с Хенли в 1974 году. Некоторое время между молодыми людьми царила страсть и любовь, но… в конце концов они разошлись, и их разрыв лёг в основу песни «Wasted Time», а также в отрывок хитовой «Hotel California»… К слову: одноимённый пятый студийный альбом стал для группы самым большим прорывом! Hotel California стал одним из самых продаваемых альбомов за всю историю с мировым тиражом 42 млн копий! Платиновый в США 26 раз, он был признан одним из величайших музыкальных творений в истории… Пластинка, что неудивительно, входит в широко известный рейтинг журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». На вопрос журналиста «не планирует ли она в ответ посвятить Дону Хенли какое-нибудь украшение» Лори ответила лаконично и ясно: «Безусловно, он вдохновил меня на некоторые работы, но я не собираюсь ему их посвящать. Мне лестно получать такие подарки, как, например, песни. Но в ответ посвящать украшения было бы нелепо — Дон никак не связан с luxury-миром и мои посвящения были бы просто не к месту».

2021-11-01T09:05:15+03:00