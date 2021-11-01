История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния»

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Именно её украшения были на Мишель Обаме во время инаугурации в 2009 году, и именно она была музой The Eagles...
В культовой песне «Hotel California» группы The Eagles есть такие строчки:
«Она была помешана на Тиффани,
У неё есть Mercedes-Benz!
И много очень милых, милых парней,
Которых она называет друзьями…»
Эта песня прекрасно знакома абсолютно всем, но лишь единицы знают, что упомянутые выше строки адресованы Лори Родкин — дизайнеру ювелирных изделий из Лос-Анджелеса. Именно её украшения были на Мишель Обаме во время инаугурации в 2009 году, и именно она была музой The Eagles! Помимо этого, Родкин открыла этому миру многих звёзд, в число которых входит даже сам Брэд Питт!
«Она была помешана на Тиффани,
У неё есть Mercedes-Benz!
И много очень милых, милых парней,
Которых она называет друзьями…»
Эта песня прекрасно знакома абсолютно всем, но лишь единицы знают, что упомянутые выше строки адресованы Лори Родкин — дизайнеру ювелирных изделий из Лос-Анджелеса. Именно её украшения были на Мишель Обаме во время инаугурации в 2009 году, и именно она была музой The Eagles! Помимо этого, Родкин открыла этому миру многих звёзд, в число которых входит даже сам Брэд Питт!
Лори Родкин выросла в Чикаго и будучи совсем юной переехала в Лос-Анджелес, где стала менеджером по талантам: именно Родкин руководила карьерой таких выдающихся сегодня звёзд, как Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, Александр Годунов и многих-многих других! Так Родкин повстречала на своём пути Дона Хенли из The Eagles: некоторое время у них был бурный роман, но в итоге пара распалась, и Лори стала музой для двух песен из альбома Hotel California (но об этом чуть позже).
Вскоре её лучшей подругой станет Шер, а в списке избранников появятся новые имена — от Рода Стюарта до Элиса Купера! Свой роман с поэтом-песенником Элтона Джона, Берни Топином, Лори назовёт «побегом от Хенли». Ближе к концу 70-х Родкин начнёт встречаться с Александром Годуновым… При этом самая большая глава её карьеры была связана с ювелирными изделиями.
Родкин познакомилась с Хенли в 1974 году. Некоторое время между молодыми людьми царила страсть и любовь, но… в конце концов они разошлись, и их разрыв лёг в основу песни «Wasted Time», а также в отрывок хитовой «Hotel California»…
К слову: одноимённый пятый студийный альбом стал для группы самым большим прорывом! Hotel California стал одним из самых продаваемых альбомов за всю историю с мировым тиражом 42 млн копий! Платиновый в США 26 раз, он был признан одним из величайших музыкальных творений в истории… Пластинка, что неудивительно, входит в широко известный рейтинг журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». На вопрос журналиста «не планирует ли она в ответ посвятить Дону Хенли какое-нибудь украшение» Лори ответила лаконично и ясно:
«Безусловно, он вдохновил меня на некоторые работы, но я не собираюсь ему их посвящать. Мне лестно получать такие подарки, как, например, песни. Но в ответ посвящать украшения было бы нелепо — Дон никак не связан с luxury-миром и мои посвящения были бы просто не к месту».
К слову: одноимённый пятый студийный альбом стал для группы самым большим прорывом! Hotel California стал одним из самых продаваемых альбомов за всю историю с мировым тиражом 42 млн копий! Платиновый в США 26 раз, он был признан одним из величайших музыкальных творений в истории… Пластинка, что неудивительно, входит в широко известный рейтинг журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». На вопрос журналиста «не планирует ли она в ответ посвятить Дону Хенли какое-нибудь украшение» Лори ответила лаконично и ясно:
«Безусловно, он вдохновил меня на некоторые работы, но я не собираюсь ему их посвящать. Мне лестно получать такие подарки, как, например, песни. Но в ответ посвящать украшения было бы нелепо — Дон никак не связан с luxury-миром и мои посвящения были бы просто не к месту».
А теперь обратимся к главной страсти в жизни Лори Родкин — к ювелирным изделиям! Самым известным её творением является BONDAGE RING — кольцо, стоимостью почти в несколько десятков тысяч долларов! Оно напоминает средневековые доспехи, покрывая весь палец… Выглядит очень интересно и поистине уникально.
Её первые продажи были Томми Персу, тогдашнему владельцу бутика Maxfield в Западном Голливуде. Элизабет Тейлор и Барбра Стрейзанд были одними из её первых клиентов… Однако её уникальный дизайн получил дальнейшую популяризацию благодаря первой леди Мишель Обаме, которая на инаугурационном балу 2009 года носила бриллиантовые серьги Rodkin с бриллиантами в 61 карат, коктейльное кольцо с бриллиантами весом 13 карат и бриллиантовые браслеты… Сегодня эти украшения находятся в постоянной коллекции на Национальном музее американской истории в Смитсоновском институте!
Её первые продажи были Томми Персу, тогдашнему владельцу бутика Maxfield в Западном Голливуде. Элизабет Тейлор и Барбра Стрейзанд были одними из её первых клиентов… Однако её уникальный дизайн получил дальнейшую популяризацию благодаря первой леди Мишель Обаме, которая на инаугурационном балу 2009 года носила бриллиантовые серьги Rodkin с бриллиантами в 61 карат, коктейльное кольцо с бриллиантами весом 13 карат и бриллиантовые браслеты… Сегодня эти украшения находятся в постоянной коллекции на Национальном музее американской истории в Смитсоновском институте!
Флагманский магазин Rodkin находится в Токио, Япония, однако её украшения продаются в специализированных розничных магазинах по всему миру! Среди её клиентов — Элтон Джон, Мэри-Кейт Олсен, Мадонна, Дафна Гиннесс, Мэри Джей Блайдж, Шер, Рианна, Стивен Тайлер и многие другие!
Любопытно, но своим ремеслом Лори всерьёз увлеклась, когда у Роберта Дауни-младшего начались серьёзные проблемы с веществами… Она делала украшения, чтобы не спать ночами, ожидая товарища на вечеринках с целью спасти его:
«Я сделала себе кольцо с бриллиантовым черепом в 1988 году в разгар безумия Роберта, и магазин Maxfield в Лос-Анджелесе увидел это и положил начало моей карьере», — вспоминает Лори.
Любопытно, но своим ремеслом Лори всерьёз увлеклась, когда у Роберта Дауни-младшего начались серьёзные проблемы с веществами… Она делала украшения, чтобы не спать ночами, ожидая товарища на вечеринках с целью спасти его:
«Я сделала себе кольцо с бриллиантовым черепом в 1988 году в разгар безумия Роберта, и магазин Maxfield в Лос-Анджелесе увидел это и положил начало моей карьере», — вспоминает Лори.
За всю свою жизнь она выпила всего 4 рюмки крепкого алкоголя и никогда не употребляла никаких веществ, несмотря на свою карьеру, связанную с рок-миром и Голливудом:
«Я считаю себя эстетиком. Всё было связано с дизайном. Менеджмент был всего лишь ответвлением на то, чтобы иметь мнение, эстетическое мнение о том, как должна выглядеть их карьера. Это были 80-е, не было ничего очень серьёзного. Нам платили за то, чтобы играть и появляться на открытии ресторанов. Это было весёлое, безумное, не очень зрелое время. Но я была непреклонна: ни алкоголя, ни веществ. Мне не нравится вкус. Я, наверное, выпила 4 рюмки за всю свою жизнь!» — делится женщина.
«Я считаю себя эстетиком. Всё было связано с дизайном. Менеджмент был всего лишь ответвлением на то, чтобы иметь мнение, эстетическое мнение о том, как должна выглядеть их карьера. Это были 80-е, не было ничего очень серьёзного. Нам платили за то, чтобы играть и появляться на открытии ресторанов. Это было весёлое, безумное, не очень зрелое время. Но я была непреклонна: ни алкоголя, ни веществ. Мне не нравится вкус. Я, наверное, выпила 4 рюмки за всю свою жизнь!» — делится женщина.
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