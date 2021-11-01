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История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния»

История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» (6 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2021 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лори Родкин   видео   интересно   история   музыка   песня   фото   хит   
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Именно её украшения были на Мишель Обаме во время инаугурации в 2009 году, и именно она была музой The Eagles...

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Метки: Лори Родкин   видео   интересно   история   музыка   песня   фото   хит   
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Парагвайский шпион 13 минут назад
Мишель Обама, пипец какая страшная обезьяна.
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Anarasius

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