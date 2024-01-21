Погибшему коту Твиксу предлагают установить памятник

С такой инициативой выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В своем тг-канале она написала пост в знак поддержки и предложила установить в Кирове памятник погибшему коту.
После трагической гибели кота по вине проводника, в РЖД заявили, что внесут в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.
Проводники больше не смогут выкидывать животных из вагонов. Если же живность будет обнаружена и выяснено, что она бесхозная, то на ближайшей станции её будут должны передать в руки представителей зоозащитных организаций.
Но история на этом не заканчивается, неравнодушные граждане создали аж 3 петиции на сайте Change.org. с требованием уволить проводницу, выкинувшую кота из вагона.
Буквально за 2 дня самую большую подписали более 260 тысяч человек.
Женщину не просто предлагают уволить, а намереваются привлечь к уголовной ответственности. Сотрудница РЖД утверждает, что действовала по инструкции, хотя в уставе и правилах компании нет указания о необходимости выбрасывать животное, найденное в вагоне. Также имеется информация о покупке билета на поезд для Твикса, который был проверен при посадке.
Начало этой истории можно прочесть здесь.
Источник:
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Тополя в пыли..."
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Кстати, а Бастрыкин, надеюсь, взял на свой контроль этот вопиющий случай с трагической гибелью кота? Прокуратура уже провела проверку по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности?
p.s. Волосы дыбом встают, когда видишь, что СМИ "живосмердящие" делают! Из дохлого кота - Героя России, из дисциплинированной проводницы - сатанистку с садисткими наклонностями. Памяти Ленину меньше внимания, чем памяти коту.
В Донецке 13 человек погибло в результате обстрела укрофашистов, в Питере терминал горит (вроде без жертв, слава богу), в Афганистане самолёт разбился. Но все озабочены таким важным событием, как подохший кошак.
теперь ждем е*боната "хозяина" на передаче у малахова, попускаем слезки тем у кого интернета нет
Не надо полумер. Надо разрешить котам вышвыривать проводниц из вагонов. Можно прямо в движении.
Так и вижу, деревня Васюки, 3 часа ночи, стоянка одна минута. Проводник передает животного представителю правозащитной организации. [мат] лживые.
МИЗУЛИНА, займись делом!