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Погибшему коту Твиксу предлагают установить памятник

Погибшему коту Твиксу предлагают установить памятник

Автор:
21 января 2024 12:08
Сообщество : Животные
Метки: кот   кот Твикс   памятник   петиция   правила перевозки животных   ржд   
927
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С такой инициативой выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В своем тг-канале она написала пост в знак поддержки и предложила установить в Кирове памятник погибшему коту.

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После трагической гибели кота по вине проводника, в РЖД заявили, что внесут в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

Проводники больше не смогут выкидывать животных из вагонов. Если же живность будет обнаружена и выяснено, что она бесхозная, то на ближайшей станции её будут должны передать в руки представителей зоозащитных организаций.

Но история на этом не заканчивается, неравнодушные граждане создали аж 3 петиции на сайте Change.org. с требованием уволить проводницу, выкинувшую кота из вагона.

Буквально за 2 дня самую большую подписали более 260 тысяч человек.

Женщину не просто предлагают уволить, а намереваются привлечь к уголовной ответственности. Сотрудница РЖД утверждает, что действовала по инструкции, хотя в уставе и правилах компании нет указания о необходимости выбрасывать животное, найденное в вагоне. Также имеется информация о покупке билета на поезд для Твикса, который был проверен при посадке.


Начало этой истории можно прочесть здесь.

Источник:

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Метки: кот   кот Твикс   памятник   петиция   правила перевозки животных   ржд   
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10  комментариев
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13k
Андрей А 43 минуты назад
Походу у Мизулиной занятий больше нет
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11k
Борис Карабанов 4 минуты назад
"Из бронзы Котик,
Тополя в пыли..."
.................................................................................................
Кстати, а Бастрыкин, надеюсь, взял на свой контроль этот вопиющий случай с трагической гибелью кота? Прокуратура уже провела проверку по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности?
p.s. Волосы дыбом встают, когда видишь, что СМИ "живосмердящие" делают! Из дохлого кота - Героя России, из дисциплинированной проводницы - сатанистку с садисткими наклонностями. Памяти Ленину меньше внимания, чем памяти коту.
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17k
Kucher 4 минуты назад
Да, какая трагическая новость.
В Донецке 13 человек погибло в результате обстрела укрофашистов, в Питере терминал горит (вроде без жертв, слава богу), в Афганистане самолёт разбился. Но все озабочены таким важным событием, как подохший кошак.
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4k
poбт 18 минут назад
одни е*бонаты петиции на иностранных сайтах не имеющих юридической силы пишут, другие е*бонаты о памятнике блажат

теперь ждем е*боната "хозяина" на передаче у малахова, попускаем слезки тем у кого интернета нет
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16k
Дядюшка Ау 18 минут назад
"Проводники больше не смогут выкидывать животных из вагонов." (с)

Не надо полумер. Надо разрешить котам вышвыривать проводниц из вагонов. Можно прямо в движении.
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8k
Mauritanien 22 минуты назад
"Проводники больше не смогут выкидывать животных из вагонов. Если же живность будет обнаружена и выяснено, что она бесхозная, то на ближайшей станции её будут должны передать в руки представителей зоозащитных организаций."
Так и вижу, деревня Васюки, 3 часа ночи, стоянка одна минута. Проводник передает животного представителю правозащитной организации. [мат] лживые.
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14k
кот базилий 24 минуты назад
Памятник должен быть таким - ПРОВОДНИЦА С РЕЛЬСОЙ В ЖОПЕ и рядом сидит этот бедняга - кот.
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50k
Сергей Полчаса назад
Бедная Мизулина , уже и не знает за что схватиться.
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90k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Котика, конечно, жалко... Но то что Мизулина предлагает - полный бред...
МИЗУЛИНА, займись делом!
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10k
sedoisever 50 минут назад
Когда люди поймут, что петиции на Change.org не имеют никакого значения?
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