Погибшему коту Твиксу предлагают установить памятник

После трагической гибели кота по вине проводника, в РЖД заявили, что внесут в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

Проводники больше не смогут выкидывать животных из вагонов. Если же живность будет обнаружена и выяснено, что она бесхозная, то на ближайшей станции её будут должны передать в руки представителей зоозащитных организаций.