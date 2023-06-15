На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта

На сайте Киевской горадминистрации каких только нет петиций. Из последних - предложение об установке памятника акуле, съевшей россиянина на курорте в Хургаде. В описании сообщается, эта композицию из фонтана-памятника станет символизировать борца с россиянами, а изображение будет нести культурную, историческую и идеологическую ценность как для для города, так и страны в целом.



