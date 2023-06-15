На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта

Петиция с этим предложением появилась на сайте столичной администрации. Ну да, это не Пушкин - понимать надо. Акула достойна памятника.
На сайте Киевской горадминистрации каких только нет петиций. Из последних - предложение об установке памятника акуле, съевшей россиянина на курорте в Хургаде. В описании сообщается, эта композицию из фонтана-памятника станет символизировать борца с россиянами, а изображение будет нести культурную, историческую и идеологическую ценность как для для города, так и страны в целом.
Автор петиции - некий Мирослав Латык. Если предложение наберёт достаточно голосов (сеййчас петицию подписали 2873 человека), его рассмотрят в городской администрации.
Напомним, что трагедия произошла в Хургаде 8 июня. Тогда акула-людоед напала на российского туриста. Спасти 23-летнего мужчину не удалось. Хищница уволокла его под воду. Позже акулу изловили и умертвили. Сейчас из неё делают чучело, которое после поместят в музей Института морских наук и заповедников Красного моря.
Осторожно! Видео не рекомендовано для просмотра впечатлительным и беременным!
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Что касается петиции о памятнике, то она говорит сама за себя. Тут комментировать - только портить.
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Оператор снимал на катушечный магнитофон?! Телефона, снимающего с таким качеством, уверен, просто не бывает.
давно пора возобновить дедовскую традицию - вешать бендеровцев
наш МИД мог бы и выразить там чего-нибудь...а лучше посла вызвать на ковер в Москве.
Отец его там жил.
А чего мелочиться? Ставьте сразу Адольфу Алоизовичу.