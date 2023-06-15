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На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта

На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта

Автор:
15 июня 2023 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хургада   акула-людоед   видео   киев   памятник   петиция   смерть   
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Петиция с этим предложением появилась на сайте столичной администрации. Ну да, это не Пушкин - понимать надо. Акула достойна памятника.

На сайте Киевской горадминистрации каких только нет петиций. Из последних - предложение об установке памятника акуле, съевшей россиянина на курорте в Хургаде. В описании сообщается, эта композицию из фонтана-памятника станет символизировать борца с россиянами, а изображение будет нести культурную, историческую и идеологическую ценность как для для города, так и страны в целом.



Автор петиции - некий Мирослав Латык. Если предложение наберёт достаточно голосов (сеййчас петицию подписали 2873 человека), его рассмотрят в городской администрации.


Напомним, что трагедия произошла в Хургаде 8 июня. Тогда акула-людоед напала на российского туриста. Спасти 23-летнего мужчину не удалось. Хищница уволокла его под воду. Позже акулу изловили и умертвили. Сейчас из неё делают чучело, которое после поместят в музей Института морских наук и заповедников Красного моря.


Что касается петиции о памятнике, то она говорит сама за себя. Тут комментировать - только портить.

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Метки: Хургада   акула-людоед   видео   киев   памятник   петиция   смерть   
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21  комментарий
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13k
Shtoppi 14 минут назад
вот о чем с этими дебилами вообще говорить можно? они конченные в край. таких имбицилов только в утиль.
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5k
alex 3 минуты назад
Какие же конченные дебилы живут в этой проститустской Украине. Пора стирать с карты Мира это недоразумение, я думаю даже Европа не против оттяпать кусманчик
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3k
веселый просто 4 минуты назад
Надо СБУ записать адреса 2873 подписавших петицию и отправить воевать. Всё равно они эбанутые
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1k
Хачик 4 минуты назад
Тушите пуканы, скакуасы!
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14k
Kucher 4 минуты назад
А что вы хотите от людей, а точнее нелюдей, которые радовались сожжённым 02.05.2014 в Одессе людям?
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1k
Misanthrop 5 минут назад
Я даже не знаю, как реагировать на этот идиотизм...
Оператор снимал на катушечный магнитофон?! Телефона, снимающего с таким качеством, уверен, просто не бывает.
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1k
SmartCat101 6 минут назад
всех этих укроблядей к стенке поставить а еще лучше по улицам развешать на фонарных столбах !!!
давно пора возобновить дедовскую традицию - вешать бендеровцев
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10k
Том Сойер 7 минут назад
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74k
Viktor 19 минут назад
Акула дура, похавала - сваливать обратно в окиян надобно! Нет на месте преступления трётся!
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Египтяни тоже ипанутые что ли..в этом музее возле экспоната будет паломничество укрофашистов с селфи-палками...угодили.
наш МИД мог бы и выразить там чего-нибудь...а лучше посла вызвать на ковер в Москве.
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11k
Владимир Полчаса назад
Чувак же был из "хороших русских" Почти кореш недобитков. Что ж вы так своих то не любите?
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15k
Smiley 42 минуты назад
Ипанутым нет покоя?
А чего мелочиться? Ставьте сразу Адольфу Алоизовичу.
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34k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Дебилы, они и есть - дебилы.
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839
Олеся К 47 минут назад
дибилизм крепчает
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25k
Сибиряк 56 минут назад
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3k
SNZV Час назад
Это какая, по счету, публикация за последнюю неделю?
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