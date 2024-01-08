FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1899 постов • 493 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй

Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй

Автор:
08 января 2024 16:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   искусство   композиция   кот   милота   памятник   скульптура   фигура   фото   
984
21

Нельзя считать, что животные чувствуют искусство менее тонко по сравнению с людьми.

А иначе как можно объяснить столь умелое позирование пушистых моделей на фоне скульптур и памятников? Не каждому человеку удастся принять такую элегантную и изящную позу. Впрочем, некоторые модели не позировали специально, а просто забыли о времени и уснули в тихом местечке. Но фото от этого не перестали быть менее трогательными, милыми и душевными.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   искусство   композиция   кот   милота   памятник   скульптура   фигура   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за...
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
Дети
Дети
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#авто аварии#сарказм#интересное
#Россия#автомобили#автомир#СССР
#история#ДТП#машина#Москва
Игра в прятки редкая, новогодняя Игра в прятки редкая, новогодняя Изящество юмора, героинь и их форм Сары-Джейн Сзикоры Изящество юмора, героинь и их форм Сары-Джейн Сзикоры Радиатор для кота всего желанней в холода Радиатор для кота всего желанней в холода Подготовка с ними – это уже наполовину праздник Подготовка с ними – это уже наполовину праздник Котики у камина Котики у камина

На что жалуетесь?

Вернуться