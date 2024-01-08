Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй

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Нельзя считать, что животные чувствуют искусство менее тонко по сравнению с людьми.
А иначе как можно объяснить столь умелое позирование пушистых моделей на фоне скульптур и памятников? Не каждому человеку удастся принять такую элегантную и изящную позу. Впрочем, некоторые модели не позировали специально, а просто забыли о времени и уснули в тихом местечке. Но фото от этого не перестали быть менее трогательными, милыми и душевными.
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