Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй

А иначе как можно объяснить столь умелое позирование пушистых моделей на фоне скульптур и памятников? Не каждому человеку удастся принять такую элегантную и изящную позу. Впрочем, некоторые модели не позировали специально, а просто забыли о времени и уснули в тихом местечке. Но фото от этого не перестали быть менее трогательными, милыми и душевными.