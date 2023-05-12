"Порочная скульптура": инсталляцию с котом убрали из центра Барнаула спустя 5 часов после установки

Как рассказал автор скульптуры, жители оскорбились его творением.
Вчера в центре Барнаула на проспекте Ленина установили необычный памятник под названием "Сибирский кот". Но скульптура продержалась на улице всего 5 часов, после чего городские власти решили её убрать с глаз долой.
Всё дело в оскорблённых горожанах, которым не понравилось бесстыжее изображение чугунного кота, который вылизывается в интимных местах, сидя на высокой табуретке. По словам автора арт-объекта Николы Питерского, он прекрасно понимал неоднозначность своего произведения и планировал установить его в одном из ночных клубов города, но в Министерстве культуры ему сообщили, что арт-объект им нравится и его лучше установить на улице.
Но не последние люди в Министерстве культуры дали устное подтверждение, что кот классный, нам нравится, устанавливай. После того как установили, прошло пять часов. Были люди, которые считают, что скульптура порочная. Все люди, которые изначально поддерживали в этом начинании, сказали: «Это не мы». Некоторые из них даже сказали, что не давали никакого согласия
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Очевидно, чиновники испугались множества негативных комментариев и решили его демонтировать. Дошло до того, что глава Октябрьского района Барнаула Юрий Асеев сообщил, что установка монумента не была согласована с администрацией. Что, впрочем, не так далеко от истины, бумажек ему никто не подписывал.
Были люди, которые считают, что скульптура как-то прошла мимо них, что она порочная. Они начали нажимать на разные рычаги: «А как вы посмели? Вы бы еще ему член приделали». Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевернутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику
Самое смешное, что после того, как скульптуру убрали, горожане начали просить вернуть кота обратно и даже предлагали деньги, чтобы его выкупить.
Впрочем, место "Сибирскому коту" уже нашли. Его установят на летнюю террасу бара, где согласование чиновников не требуется.
Терраса бара более спокойный вариант, без негативных отзывов. Но его будет видеть в разы меньше людей, в том числе детей, которым кот нравится. Завтра будет встреча. Вопрос — как поднять его на крышу? Вес котика — 530 килограммов
Вчера, к слову, тоже в Алтайском крае установили ещё одну необычную скульптуру — памятник Кощею Бессмертному. Появилась скульптура на "родине" сказочного персонажа — в селе Озерки Тальменского района, где Александр Роу в 1944 году снимал фильм "Кощей Бессмертный". На этот памятник, к счастью, никто пока не жаловался.
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Но вот что олицетворял данный кот и какую нёс идею?
Судя по негативу местных жителей - ничего приличного.
А положительные отзывы явно пишут не жители Барнаула. Ну, если данный котейка вам так понравился, возьмите его в свой город и установите в самое людное место, а потом посмотрите реакцию остальных жителей. Наверняка получится, что только вам он и понравился.
Всё дело в психологии человека. Каждый смотрит на бесстыдство под своим углом. Кто-то его оправдывает абсурдными аргументами, пытаясь выдать за искусство, а кто-то просто понимает, что бесстыдство - оно и в Африке бесстыдство, как ни крути.
Сколько людей, столько и мнений. И каждое мнение имеет право быть услышанным. А далее - дело этики и менталитета.