"Порочная скульптура": инсталляцию с котом убрали из центра Барнаула спустя 5 часов после установки

Вчера в центре Барнаула на проспекте Ленина установили необычный памятник под названием "Сибирский кот". Но скульптура продержалась на улице всего 5 часов, после чего городские власти решили её убрать с глаз долой.





Всё дело в оскорблённых горожанах, которым не понравилось бесстыжее изображение чугунного кота, который вылизывается в интимных местах, сидя на высокой табуретке. По словам автора арт-объекта Николы Питерского, он прекрасно понимал неоднозначность своего произведения и планировал установить его в одном из ночных клубов города, но в Министерстве культуры ему сообщили, что арт-объект им нравится и его лучше установить на улице.

