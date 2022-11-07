В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей"

Позже оказалось, что кота они закопали около дома. Издевательства над животным парочка "людей" снимала на видео. Ужасные кадры до сих пор обсуждают, в том числе уже в Госдуме. Животное связывали, избивали, прижигали нос и выдирали усы. В итоге кот умер.

Самое страшное, что у Анны трое детей. Два сына живут со своим отцом, а девочка, как раз дочь того сожителя, с которым Анна издевалась над котом.