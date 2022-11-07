В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей"

В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет. Миллионы людей стали свидетелями жестокого отношения и живодёры получили реальные сроки. Анну, инициаторшу издевательств, также лишили родительских прав.
Милый кот Кузя принадлежал Елене, матери бойфренда. С Еленой Анна Громович находилась в плохих отношениях, и решила отыграться на бедном питомце. Елена публично заявляла, что у Громович, с которой жил ее сын, «с головой не всё в порядке». Сначала кота мучили дома у Елены, когда её не было. В один из дней женщина вернулась и не обнаружила любимца. Спросила об этом сына и его даму, они сказали что не знают, где кот: может, выпрыгнул в окно?
Позже оказалось, что кота они закопали около дома. Издевательства над животным парочка "людей" снимала на видео. Ужасные кадры до сих пор обсуждают, в том числе уже в Госдуме. Животное связывали, избивали, прижигали нос и выдирали усы. В итоге кот умер.
Самое страшное, что у Анны трое детей. Два сына живут со своим отцом, а девочка, как раз дочь того сожителя, с которым Анна издевалась над котом.
История получила широкий резонанс, и парочка живодёров получила реальные сроки. Анна-Виктория Громович получила три года и два месяца заключения в колонии-поселении, а Артём Лаврентьев — три с половиной года колонии. Также Анну в итоге лишили родительских прав.
В Красногвардейском районе города на кладбище домашних животных появилась скульптура Кузи 6 ноября 2022 года. Красногвардейском районе города. Автор памятника — скульптор из Челябинска Анна Шумакова. Памятник посвящён не только Кузе, но и другим питомцам, пострадавшим от рук людей.
— Пускай бронзовый Кузьма станет символом для всех людей и напоминает им о том, что к животным надо относиться по-человечески, — сказал на открытии заместитель директора кладбища Дмитрий Долгунов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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