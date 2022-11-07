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В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей"

В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей"

Автор:
07 ноября 2022 14:23
Сообщество : Животные
Метки: Кузя   Северодвинск   живодёры   животные   интересное   кот   памятник   фото   
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В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет. Миллионы людей стали свидетелями жестокого отношения и живодёры получили реальные сроки. Анну, инициаторшу издевательств, также лишили родительских прав.

Милый кот Кузя принадлежал Елене, матери бойфренда. С Еленой Анна Громович находилась в плохих отношениях, и решила отыграться на бедном питомце. Елена публично заявляла, что у Громович, с которой жил ее сын, «с головой не всё в порядке». Сначала кота мучили дома у Елены, когда её не было. В один из дней женщина вернулась и не обнаружила любимца. Спросила об этом сына и его даму, они сказали что не знают, где кот: может, выпрыгнул в окно?

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Позже оказалось, что кота они закопали около дома. Издевательства над животным парочка "людей" снимала на видео. Ужасные кадры до сих пор обсуждают, в том числе уже в Госдуме. Животное связывали, избивали, прижигали нос и выдирали усы. В итоге кот умер.

Самое страшное, что у Анны трое детей. Два сына живут со своим отцом, а девочка, как раз дочь того сожителя, с которым Анна издевалась над котом.

История получила широкий резонанс, и парочка живодёров получила реальные сроки. Анна-Виктория Громович получила три года и два месяца заключения в колонии-поселении, а Артём Лаврентьев — три с половиной года колонии. Также Анну в итоге лишили родительских прав.

В Красногвардейском районе города на кладбище домашних животных появилась скульптура Кузи 6 ноября 2022 года. Красногвардейском районе города. Автор памятника — скульптор из Челябинска Анна Шумакова. Памятник посвящён не только Кузе, но и другим питомцам, пострадавшим от рук людей.

— Пускай бронзовый Кузьма станет символом для всех людей и напоминает им о том, что к животным надо относиться по-человечески, — сказал на открытии заместитель директора кладбища Дмитрий Долгунов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кузя   Северодвинск   живодёры   животные   интересное   кот   памятник   фото   
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17  комментариев
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23k
Андрей 2 часа назад
Надо было их тоже прикопать по тихому, на какой нибудь помойке!
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11k
a_komolow 13 минут назад
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0
Denis Полчаса назад
Вот из не давних издевательств в Санкт-Петербурге.
СПб, Девяткино, улица Арсенальная, дом 6. Из подземного мусорного бака (мусоропровод, как мы поняли), достали избитую собачку- рыжего цвергпинчера.
У собаки очень тяжелая черепно-мозговая травма. Она находится на лечении, динамика положительная. За судьбой Фроси можно следить в группе VK Пинчер Команда.
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227
Александр Поляков Полчаса назад
Я, Шура, вот что скажу: людям, сейчас особенно, доверяться нельзя. Люди, Шура такие козлы!
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5k
Сергей Борисов Полчаса назад
Детей жалко....
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62
ginodaurini 41 минуту назад
Ну вот, опять глаза на мокром месте... Ну почему у людей есть такое желание, как мучить людей/животных, рушить чужой труд. НЕ понимаю я этого
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5k
Владимир 58 минут назад
и что интересно,эти двое придурков будут винить Мать в этом,типа вот какая родного сына посадила,и мать родной внучки.к сожалению до них так и не дойдёт,что именно они причина всех своих бед.
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513
Aurelian Час назад
Я вам скажу, чтоб знали Вы и помнили всегда! Ведь у котов есть тоже рай - Кузьма ушел туда.
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513
Aurelian Час назад
Это радует, такие нелюди не должны оставаться безнаказанными.
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18k
anpetrof Час назад
Маловато будет. Лет 10 надо бы...
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26k
Ego sum qui sum Час назад
живодеры это вообще какие-то нелюди
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28k
Владимир Час назад
Вот кем надо быть, что бы издеваться над животными?
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61k
google.ru 2 часа назад
В Америке тоже такомy придурку дали 4 года..
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WhiteRat

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