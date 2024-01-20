В КНДР двух подростков приговорили к каторжным работам за просмотр южнокорейских клипов

Любителей дорам и K-pop отправили в трудовой лагерь на 12 лет.
В КНДР двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов. Об этом сообщает Институт развития Юга и Севера (SAND), работающий с северокорейскими перебежчиками. Именно они и предоставили заснятые с экрана телевизора кадры с публичного судебного процесса, который транслировался на всю страну, чтобы, как они утверждают, запугать население.
Предполагается, что судебный процесс проходил в амфитеатре Пхеньяна в 2022 году. Все присутствующие в кадре носят медицинские маски. Это позволяет предположить, что кадры были сделаны во время пандемии COVID. Отмечается, что перед оглашением сурового приговора подсудимых отчитали перед их студентами-ровесниками, которые присутствовали на процессе.
"Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили своё будущее", — говорит закадровый голос, имея в виду Южную Корею.
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Западные СМИ пишут, что ранее нарушивших запрет на просмотрит и прослушивание южнокорейского контента подростков отправляли в молодёжные трудовые лагера на срок не превышающий 5 лет. Однако в 2020 году власти КНДР приняли закон, согласно которому наказание за такие действия может грозить расстрел.
Один из северокорейских перебежчиков рассказал правозащитникам, что за просмотр американских фильмов наказывают не так сильно — можно даже откупиться взяткой. Другое дело просмотр южнокорейских дорам (телесериалов), демонстрирующий уровень жизни в "соседней" стране.
"Восхищение южнокорейским обществом может вскоре привести к ослаблению системы... Это противоречит монолитной идеологии, которая заставляет северокорейцев уважать семью Кимов", — пояснил доктор политологии Токийского университета, генеральный директор SAND Чой Кён Хи, бежавший из Северной Кореи в 2001 году.
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В слове "брешут" минимум три ошибки.
Для тех, кто не в курсе - вранье про КНДР - традиционная тема южнокорейских СМИ, а "расстрелять из зенитка" - старый мем примерно 7-8 летней давности.
Мол да вот посмотрите поймали 2 передастов за просмотром гейсериала ,дали по 12 лет на урановых рудниках -граждане не будьте такими.
Но там тишина по данному поводу. Так что очередная страшился для ливерных гендерно нейтральных хомячков не более.
Тем более кто это правительство выбирал? Сами. Причём в честных выборах.
Сегодня они дорамы посмотрят, завтра строем откажутся ходить и плакать при виде любимого Вождя. А потом что? Шатать режим и желать жить свободно?
Проходили уже. Такие свободолюбивые целый СССР развалили своими музыками, джинсами и пиндоскими фильмами. Доторговались пластинками с рокенролами вражескими.
Так что в лагеря и пусть леса на карандаши пилят во благо Родины, партии и Вождя!