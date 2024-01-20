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В КНДР двух подростков приговорили к каторжным работам за просмотр южнокорейских клипов

В КНДР двух подростков приговорили к каторжным работам за просмотр южнокорейских клипов

Автор:
20 января 2024 13:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Южная Корея   каторга   кндр   контент   подростки   приговор   
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Любителей дорам и K-pop отправили в трудовой лагерь на 12 лет.

В КНДР двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов. Об этом сообщает Институт развития Юга и Севера (SAND), работающий с северокорейскими перебежчиками. Именно они и предоставили заснятые с экрана телевизора кадры с публичного судебного процесса, который транслировался на всю страну, чтобы, как они утверждают, запугать население.


Предполагается, что судебный процесс проходил в амфитеатре Пхеньяна в 2022 году. Все присутствующие в кадре носят медицинские маски. Это позволяет предположить, что кадры были сделаны во время пандемии COVID. Отмечается, что перед оглашением сурового приговора подсудимых отчитали перед их студентами-ровесниками, которые присутствовали на процессе.

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"Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили своё будущее", — говорит закадровый голос, имея в виду Южную Корею.

Западные СМИ пишут, что ранее нарушивших запрет на просмотрит и прослушивание южнокорейского контента подростков отправляли в молодёжные трудовые лагера на срок не превышающий 5 лет. Однако в 2020 году власти КНДР приняли закон, согласно которому наказание за такие действия может грозить расстрел.


Один из северокорейских перебежчиков рассказал правозащитникам, что за просмотр американских фильмов наказывают не так сильно — можно даже откупиться взяткой. Другое дело просмотр южнокорейских дорам (телесериалов), демонстрирующий уровень жизни в "соседней" стране.


"Восхищение южнокорейским обществом может вскоре привести к ослаблению системы... Это противоречит монолитной идеологии, которая заставляет северокорейцев уважать семью Кимов", — пояснил доктор политологии Токийского университета, генеральный директор SAND Чой Кён Хи, бежавший из Северной Кореи в 2001 году.



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Метки: Видео   Южная Корея   каторга   кндр   контент   подростки   приговор   
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11  комментариев
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585
Vilks 20 минут назад
Перед Новым годом на моего соседа завели уголовное дело за просмотр российского телевидения. Уже успели затаскать его по следователям... Человеку 85 лет! Это в "демократическом" Евросоюзе! Так что пост сей вообще ни о чём. Антисеверокорейская пропаганда тупа и архиобрыдла.
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15k
Antique computer 6 минут назад
"Западные СМИ пишут, что ранее нарушивших запрет на просмотрит и прослушивание южнокорейского контента подростков отправляли в молодёжные трудовые лагера на срок не превышающий 5 лет. Однако в 2020 году власти КНДР приняли закон, согласно которому наказание за такие действия может грозить расстрел."

В слове "брешут" минимум три ошибки.
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1k
Вир Норин 7 минут назад
Зачем им лица замылили, они же в масках?
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15k
Antique computer 7 минут назад
А из зениток расстреляли? Без этой детали совсем уж неправдоподобно.

Для тех, кто не в курсе - вранье про КНДР - традиционная тема южнокорейских СМИ, а "расстрелять из зенитка" - старый мем примерно 7-8 летней давности.
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398
Александр Б. 10 минут назад
В ЕС за публичную поддержку России или просмотр российского телевидения возбуждают уголовное дело. И что? Почему бы автору не сделать пост об этом? Неинтересно? Это другое?
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7k
Андрей Крылов 15 минут назад
Автор, выпей яду! Зачем тут распространять брехню пенддосско-южнокорейских пропагандонов?
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75
Виталий Кассандров 21 минуту назад
Я бы может и поверил бы такую хрень если бы это как то отражалось в СМИ скажем КНР .
Мол да вот посмотрите поймали 2 передастов за просмотром гейсериала ,дали по 12 лет на урановых рудниках -граждане не будьте такими.
Но там тишина по данному поводу. Так что очередная страшился для ливерных гендерно нейтральных хомячков не более.
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Посмотрела видео- нихера не понятно, но очень страшно
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6k
TirAn Полчаса назад
зря конечно. 5 лет достаточно
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21k
Александр 49 минут назад
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3k
r.a.t. Час назад
Правильно сделали. Если правительство что-то запрещает, то это ведь не просто так.
Тем более кто это правительство выбирал? Сами. Причём в честных выборах.
Сегодня они дорамы посмотрят, завтра строем откажутся ходить и плакать при виде любимого Вождя. А потом что? Шатать режим и желать жить свободно?
Проходили уже. Такие свободолюбивые целый СССР развалили своими музыками, джинсами и пиндоскими фильмами. Доторговались пластинками с рокенролами вражескими.
Так что в лагеря и пусть леса на карандаши пилят во благо Родины, партии и Вождя!
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