В КНДР двух подростков приговорили к каторжным работам за просмотр южнокорейских клипов

В КНДР двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов. Об этом сообщает Институт развития Юга и Севера (SAND), работающий с северокорейскими перебежчиками. Именно они и предоставили заснятые с экрана телевизора кадры с публичного судебного процесса, который транслировался на всю страну, чтобы, как они утверждают, запугать население.

Предполагается, что судебный процесс проходил в амфитеатре Пхеньяна в 2022 году. Все присутствующие в кадре носят медицинские маски. Это позволяет предположить, что кадры были сделаны во время пандемии COVID. Отмечается, что перед оглашением сурового приговора подсудимых отчитали перед их студентами-ровесниками, которые присутствовали на процессе.

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