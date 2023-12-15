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Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников

Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников

Автор:
15 декабря 2023 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   замоскворецкий суд   избиение   мера пресечения   подростки   химки   хулиганство   школота   
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Т.к. большинству из уличных бойцов нет 16 лет, их отправили под домашний арест. Отличный подарок к новому году!

Российский суд - самый гуманный суд в мире!


Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения в отношении химкинских подростков, которые ради хайпа избивали сверстников на улице и в ТЦ "Авиапарк", и в школе №29 г Химки. Свои "подвиги" джигиты снимали на видео - собственно, благодаря этим роликам на них и обратили внимание.


Несовершеннолетних бойцов задержали и завели на них уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Один из задержанных - уроженец Таджикистана, другой - этнический азербайджанец родом из Екатеринбурга.


Директор школы, в которой учились и резвились подростки, отругала тех, кто не стал молчать и рассказал СМИ о настоящих проделках своих соучеников. Выяснилось, что эти "детишечки" уже давно кошмарили слабых, а администрация школы закрывала на эти безобразия глаза.


И когда состоянием дел в учебном заведении заинтересовалась полиция, директор восприняла это как предательство со стороны своих подопечных и, собрав учеников в актором зале, отругала их за "вынос сора из избы".


Между тем, с агрессорами беседовали их классные руководители, но те совершенно не собирались менять своё поведение. Т.к. хулиганам меньше 15 лет, они не особенно опасались за свою судьбу- и, видимо, правильно делали? 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных, а вчера в Телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции" появилась информация об изменении меры пресечения для подростков с заключения под стражу на домашний арест.


Новый год зумеры отметят дома. Под домашним арестом хулиганы пробудут до 18 января 2024 года.




Неплохой подарочек для детишек, не так ли?

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   замоскворецкий суд   избиение   мера пресечения   подростки   химки   хулиганство   школота   
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19  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
Может тогда надо родителей привлечь к ответственности, раз у их отпрысков ещё молоко не обсохло?
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3k
Игорь 12 минут назад
это типа - можете продолжать в том же духе?
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10k
soar 15 минут назад
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444
Йожик 17 минут назад
Ничего, они отсидят дома и директрисе ноги сломают а судью изнасилуют. Последние, чтобы не выносить сор из избы обнимутся и будут плакать
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12k
Б.Касторский 19 минут назад
Давно назрел вопрос о снижении возраста уголовной ответственности. Конечно за тяжкое их бы прищучили. А тут? Мы можем ругать суд и правоохранительные органы, но они же не могут пойти против закона.
Вот в итоге и выросло поколение, которому все должны. А выросло на уверенности родителей, которые считают, что воспитание проблемы школы. Дескать, родители работой заняты.
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508
Андрей Граф 19 минут назад
Бошку этим тварям оторвать, выселить за РФ всех их и всю родню
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7k
Бу Полчаса назад
пипец
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15k
Ivan Полчаса назад
Чемодан, вокзал...


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30k
Aqueronte Полчаса назад
По итогу, тварь директор покрывает преступников пытаясь сохранить теплое место. Вместо того чтобы этих черножопых прищучить делает русских виноватыми.
Обоссать ее и на мороз
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6k
pinbalist 43 минуты назад
Лично я не против чтобы они сидели дома. Но только если со сломанными конечностями.
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4k
Руслан 43 минуты назад
Бумеранг вернется, мне кажется. И директору школы, умалчивающей о проблеме, и слишком гуманному судье. Их детей или внуков такие же #онижедети отпи@здят до полусмерти или их самих приложат трубой по голове. Вот тогда они по другому "запоют", но будет поздно.
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14k
..: Атеист :.. 47 минут назад
Отобрать все имущество и отправить на родину. всю семью. Вот это будет верное решение. Нех таким отморозкам тут делать. Это еще сопля, а вырастит во что? в полного отморозка.
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22k
сеньор Леонсио 47 минут назад
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1k
Лимонадный Джо 52 минуты назад
Что-то не так. Похоже мы на перекрёстке нравственного воспитания повернули не туда. Теперь мы сами себе готовим головную боль. Вседозволенность и поблажки приведут к серьёзным проблемам. А оно нам надо? Неужели отцовский ремень вышел из моды?
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2k
Илья 59 минут назад
Диаспора постаралась и невиновников отпустили. Диаспора это этническая ОПГ сросшаяся с местными органами власти.
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55k
Мойша Час назад
Таки вопрос: граждане - на шконку, неграждане - на шконку, а потом пенделин.
Новообразованных граждан - первое предупреждение - второго не будет.
Наши либерухи не понимают, что Кавказ и Средняя азия понимают только силу. Вот и сюсюкаются.
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