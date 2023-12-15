Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников

Между тем, с агрессорами беседовали их классные руководители, но те совершенно не собирались менять своё поведение. Т.к. хулиганам меньше 15 лет, они не особенно опасались за свою судьбу- и, видимо, правильно делали? 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных, а вчера в Телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции" появилась информация об изменении меры пресечения для подростков с заключения под стражу на домашний арест.

Новый год зумеры отметят дома. Под домашним арестом хулиганы пробудут до 18 января 2024 года.