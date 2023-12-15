Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников

Т.к. большинству из уличных бойцов нет 16 лет, их отправили под домашний арест. Отличный подарок к новому году!
Российский суд - самый гуманный суд в мире!
Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения в отношении химкинских подростков, которые ради хайпа избивали сверстников на улице и в ТЦ "Авиапарк", и в школе №29 г Химки. Свои "подвиги" джигиты снимали на видео - собственно, благодаря этим роликам на них и обратили внимание.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Несовершеннолетних бойцов задержали и завели на них уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Один из задержанных - уроженец Таджикистана, другой - этнический азербайджанец родом из Екатеринбурга.
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Директор школы, в которой учились и резвились подростки, отругала тех, кто не стал молчать и рассказал СМИ о настоящих проделках своих соучеников. Выяснилось, что эти "детишечки" уже давно кошмарили слабых, а администрация школы закрывала на эти безобразия глаза.
И когда состоянием дел в учебном заведении заинтересовалась полиция, директор восприняла это как предательство со стороны своих подопечных и, собрав учеников в актором зале, отругала их за "вынос сора из избы".
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Между тем, с агрессорами беседовали их классные руководители, но те совершенно не собирались менять своё поведение. Т.к. хулиганам меньше 15 лет, они не особенно опасались за свою судьбу- и, видимо, правильно делали? 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных, а вчера в Телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции" появилась информация об изменении меры пресечения для подростков с заключения под стражу на домашний арест.
Новый год зумеры отметят дома. Под домашним арестом хулиганы пробудут до 18 января 2024 года.
Неплохой подарочек для детишек, не так ли?
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Вот в итоге и выросло поколение, которому все должны. А выросло на уверенности родителей, которые считают, что воспитание проблемы школы. Дескать, родители работой заняты.
Обоссать ее и на мороз
Новообразованных граждан - первое предупреждение - второго не будет.
Наши либерухи не понимают, что Кавказ и Средняя азия понимают только силу. Вот и сюсюкаются.
И на самом деле люди понимают не только силу, а скорее неотвратимость наказания. Сюсюкали с ними как раз власть, помните как Медведев утверждал, что мигранты нам необходимы. Собянин не отставал.
Вот только оставлять на работу надо с выбором.
Только вот, как и прежде получается, что власть зовет и сама не контролирует.
Миграционная политика у нас не раздражает только самих мигрантов.