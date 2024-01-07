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"Уважаемый папа, давайте бахнем?" Вооруженные силы КНДР "сняли предохранитель"

"Уважаемый папа, давайте бахнем?" Вооруженные силы КНДР "сняли предохранитель"

Автор:
07 января 2024 21:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Южная Корея   ким чен ын   кндр   конфликт   сестра   ядерная держава   
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Пока все увлеченно наблюдают за вооруженными конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, отношения между Северной и Южной Кореей медленно, но верно близятся к точке закипания. Как сообщает южнокорейское ТВ, в обеих странах «подготовка к войне вышла на финишную прямую».

КНДР второй день подряд стреляет в сторону острова на границе с Южной Кореей, сегодня выпущено более 60 снарядов, сообщают СМИ.

Вооружённые силы КНДР уже «сняли предохранитель», любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул,

– заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и второй человек в государстве Ким Ё Чжон.

Полная цитата ещё более зловещая:

Если неожиданный инцидент произойдет из-за ошибочных суждений, спекуляций, притворства и заблуждений этих невежественных военных головорезов, подумайте, какой опасности подвергнется Сеул. Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут крещение огнем.

Кстати, все полномочия отдать приказ о ядерном ударе, у сестры Ким Чен Ына есть. Они предусмотрены на случай невозможности самим вождём отдать приказ, например, в случае смерти, болезни, покушения и т.д.

Молодая женщина не только славится своей любовью к отвязному сексу, гаджетам и ядерному оружию - но и прошла инструктаж и получила допуск для использования "ядерного чемоданчика" КНДР, - пишет "Сannel No. 6"

Ким Ё Чжон начала получать образование в Швейцарии, после окончила военный университет и курс информационных технологий. Она миловидна, умна и решительна. Отвечает за пропаганду, культ личности брата и заменяла его во время болезни в 2014 году.

В сообщениях ЦТАК, Ким Ё Чжон была упомянута в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Перебежчики сообщают, что Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки и ракетно-ядерное оружие брата".
Южнокорейские издания писали, что она порекомендовала брату нанести превентивный атомный удар по флоту и территории США, а также пригрозила Южной Корее "атомным адом" в случае начала войны.

Ещё одна возможная переемница Кима в будущем, по данным Нацразведки (НРС) Южной Кореи, его ныне 10-летняя дочь Ким Чжу Э, у которой пока прав на применение ракетно-ядерных сил нет. При этом девочка "с высочайшим уважением титулуется жителями, чиновниками и официальными СМИ "великим и благородным ребенком", "почтенным отпрыском" и "любимой дочерью" — сообщает Yonhap.

По данным прессе, в семье Кима девочка носит прозвище "наш Пухленок" и "ракетная девочка".

Подросток любит космос (и даже заставила сохранить как игрушку для себя модель северокорейского "Бурана"), а также на учениях (по мнению сурдопереводчиков) недавно призвала своего отца "Уважаемый Папа, давай(те) бахнем!".

"Бахнуть" папа, конечно, может. Хотя, перспектива такая себе...

В семье Ким Чен Ына вообще искренне "угорают по ракетно-ядерному оружию". В феврале прошлого года вождь чучхе показывал своим любимым женщинам - жене, сестре и дочери новые ядерные ракеты КНДР. Включая долетающую (может быть) до США "Хвасон-17".

Дочка на видео "подпрыгивала, аплодируя большой ракете", сестра сдеранно кивала и улыбалась. А у жены Ким Чен Ына, на шее был замечен кулон в форме МБР "Хвасон-17".

За последние несколько дней Пхеньян и Сеул произвели более сотни артиллерийских ударов по морской буферной зоне, а затем обменялись обвинениями, возложив вину друг на друга. В КНДР считают, что южнокорейские учения приближают «ад ядерной войны».

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Метки: Южная Корея   ким чен ын   кндр   конфликт   сестра   ядерная держава   
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9  комментариев
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20k
Bill Час назад
А что там конкретно про её "отвязный секс"? Товарищ интересуется.
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3k
grigorenko vladislav 2 минуты назад
"А у жены Ким Чен Ына, на шее был замечен кулон в форме МБР "Хвасон-17". Всё в лучших традициях. У Путина на письменном столе тоже стоит макет "Посейдона" в натуральную величину, а Медведев, по информации, полученной от секретных источников по каналам CNN, кричал во сне "дайте мне ещё торпеду, от одной северный поток плохо поломался!".
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180
pitt silver Полчаса назад
Да никто там бахать ничего не будет. Какими злобными бы их не выставляли, но тупыми они никогда не были. Семья Кима осознает что при любом раскладе в случае ядерной войны им придет конец. Поэтому никогда первыми не начнут.
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27k
ПаганецЪ 42 минуты назад
Этим-то чего спокойно не живётся?
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359
Пчёл 52 минуты назад
Автор, "...в обеих странах..."
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88k
Taras Kozalupko Час назад
Следующим Кимом будет сеструха, вот она то бахнет!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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