"Уважаемый папа, давайте бахнем?" Вооруженные силы КНДР "сняли предохранитель"

Пока все увлеченно наблюдают за вооруженными конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, отношения между Северной и Южной Кореей медленно, но верно близятся к точке закипания. Как сообщает южнокорейское ТВ, в обеих странах «подготовка к войне вышла на финишную прямую».
КНДР второй день подряд стреляет в сторону острова на границе с Южной Кореей, сегодня выпущено более 60 снарядов, сообщают СМИ.
Вооружённые силы КНДР уже «сняли предохранитель», любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул,
– заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и второй человек в государстве Ким Ё Чжон.
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Полная цитата ещё более зловещая:
Если неожиданный инцидент произойдет из-за ошибочных суждений, спекуляций, притворства и заблуждений этих невежественных военных головорезов, подумайте, какой опасности подвергнется Сеул. Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут крещение огнем.
Кстати, все полномочия отдать приказ о ядерном ударе, у сестры Ким Чен Ына есть. Они предусмотрены на случай невозможности самим вождём отдать приказ, например, в случае смерти, болезни, покушения и т.д.
Молодая женщина не только славится своей любовью к отвязному сексу, гаджетам и ядерному оружию - но и прошла инструктаж и получила допуск для использования "ядерного чемоданчика" КНДР, - пишет "Сannel No. 6"
Ким Ё Чжон начала получать образование в Швейцарии, после окончила военный университет и курс информационных технологий. Она миловидна, умна и решительна. Отвечает за пропаганду, культ личности брата и заменяла его во время болезни в 2014 году.
В сообщениях ЦТАК, Ким Ё Чжон была упомянута в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Перебежчики сообщают, что Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки и ракетно-ядерное оружие брата".
Южнокорейские издания писали, что она порекомендовала брату нанести превентивный атомный удар по флоту и территории США, а также пригрозила Южной Корее "атомным адом" в случае начала войны.
Ещё одна возможная переемница Кима в будущем, по данным Нацразведки (НРС) Южной Кореи, его ныне 10-летняя дочь Ким Чжу Э, у которой пока прав на применение ракетно-ядерных сил нет. При этом девочка "с высочайшим уважением титулуется жителями, чиновниками и официальными СМИ "великим и благородным ребенком", "почтенным отпрыском" и "любимой дочерью" — сообщает Yonhap.
По данным прессе, в семье Кима девочка носит прозвище "наш Пухленок" и "ракетная девочка".
Подросток любит космос (и даже заставила сохранить как игрушку для себя модель северокорейского "Бурана"), а также на учениях (по мнению сурдопереводчиков) недавно призвала своего отца "Уважаемый Папа, давай(те) бахнем!".
"Бахнуть" папа, конечно, может. Хотя, перспектива такая себе...
В семье Ким Чен Ына вообще искренне "угорают по ракетно-ядерному оружию". В феврале прошлого года вождь чучхе показывал своим любимым женщинам - жене, сестре и дочери новые ядерные ракеты КНДР. Включая долетающую (может быть) до США "Хвасон-17".
Дочка на видео "подпрыгивала, аплодируя большой ракете", сестра сдеранно кивала и улыбалась. А у жены Ким Чен Ына, на шее был замечен кулон в форме МБР "Хвасон-17".
За последние несколько дней Пхеньян и Сеул произвели более сотни артиллерийских ударов по морской буферной зоне, а затем обменялись обвинениями, возложив вину друг на друга. В КНДР считают, что южнокорейские учения приближают «ад ядерной войны».
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