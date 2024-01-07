"Уважаемый папа, давайте бахнем?" Вооруженные силы КНДР "сняли предохранитель"

КНДР второй день подряд стреляет в сторону острова на границе с Южной Кореей, сегодня выпущено более 60 снарядов, сообщают СМИ.

Вооружённые силы КНДР уже «сняли предохранитель», любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул,

– заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и второй человек в государстве Ким Ё Чжон.