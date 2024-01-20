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15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети

15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети

Автор:
20 января 2024 09:24
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   спортивные девушки   фото   
2502
16

Кто же из спортсменок, представляющих самые разные виды спорта (бег, прыжки, горнолыжный спорт, гольф), является самой сексуальной?

Мир спорта привлекает нас своим соревновательным духом и восхищением перед человеческими возможностями. Однако не только сила и упорство заставляют нас приходить в восторг от спортсменов, но и их красота и изящество. Принимая этот факт во внимание, Ranker устроил опрос, в котором обычные пользователи сети голосовали за самых сексуальных действующих спортсменок. Сюда вошли не только начинающие атлетки, но и женщины около 40 лет — некоторые из них имеют не одного ребёнка и при этом остаются невероятно привлекательными.

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Возраст: 31 год

Латвийская легкоатлетка, обладательница бронзовой медали чемпионата мира в Пекине 2015 года.

Возраст: 30 лет

Украинская спортсменка, специализирующаяся на беге с барьерами.

Возраст: 37 лет

Российская гольфистка, рекордсменка Олимпиады-2016.

Возраст: 37 лет

Немецкая прыгунья с шестом, которая завоевала серебряные медали на трёх чемпионатах Европы.

Возраст: 40 лет

Бразильская волейболистка, чемпионка двух Олимпийских игр.

Возраст: 26 лет

Чешская атлетка.

Возраст: 37 лет

Норвежская прыгунья с шестом.

Возраст: 34 года

Австрийская атлетка.

Возраст: 28 лет

Американская горнолыжница, дважды чемпионка Олимпийских игр.

Возраст: 31 год

Немецкая легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы.

Возраст: 28 лет

Чешская бегунья.

Возраст: 29 лет

Швейцарская прыгунья.

Возраст: 30 лет

Норвежская сноубордистка, участница зимних Олимпийских игр.

Возраст: 25 лет

Нидерландская конькобежка и призёр зимних Олимпийских игр 2022 года.

Возраст: 25 лет

Немецкая легкоатлетка, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года.


Проголосовать и посмотреть полный рейтинг можно на сайте Ranker.

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Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   спортивные девушки   фото   
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15  комментариев
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13k
Владимир 2 часа назад
Вкусы у сети конечно.......
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14k
..: Атеист :.. 20 минут назад
Для европы норм, но среди наших да почти любая будет симпотичней))
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Такое ощущение, что они в случайном порядке идут. Либо голосование шло по отдельным категориям, где голосовал население одной страны тк люди из других стран были не в курсе, что там голосовать где-то надо, а потом кто-то это в один топ втянул.
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1k
slackerr 39 минут назад
чем ближе к 1 месту тем печальнее становится ну кроме 2
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1k
DimBr 45 минут назад
Это, видимо, был ну очень политкорректный и толерантный опрос. Ладно, россиянок там нет, но остальные??? Половина непонятно как там оказалась. Теннисисток вообще ни одной нет, хотя та же Камила Джорджи достойна первого места в такой компании.
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850
Шурман 54 минуты назад
Латышку я бы вдул , я даже уверен что с Русскими намешана . Обычные Латышки красотой особой не обладают .
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13
Сезон Дождей 56 минут назад
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564
Александр Богомолов 56 минут назад
Половина чета как то фууу. Как вообще попали в рейтинг. Непонятно.
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13
Сезон Дождей 58 минут назад
Анастасия Брызгалова........... кёрлинг.
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7k
Умница-красавица Час назад
Швейцарку и норвежку ЛарСосен, наверное для биоразнообразия включили. Хотя у Ларсосен, наверняка, есть весомые достоинства)) Интересно, что такое «лар» по-норвежски?
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6k
Lexx Час назад
На 15-м месте позачётней будет многих остальных.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Магдалина Нойнер отсутствует, незачет.
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