15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети

Мир спорта привлекает нас своим соревновательным духом и восхищением перед человеческими возможностями. Однако не только сила и упорство заставляют нас приходить в восторг от спортсменов, но и их красота и изящество. Принимая этот факт во внимание, Ranker устроил опрос, в котором обычные пользователи сети голосовали за самых сексуальных действующих спортсменок. Сюда вошли не только начинающие атлетки, но и женщины около 40 лет — некоторые из них имеют не одного ребёнка и при этом остаются невероятно привлекательными.