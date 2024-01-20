15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети

Кто же из спортсменок, представляющих самые разные виды спорта (бег, прыжки, горнолыжный спорт, гольф), является самой сексуальной?
Мир спорта привлекает нас своим соревновательным духом и восхищением перед человеческими возможностями. Однако не только сила и упорство заставляют нас приходить в восторг от спортсменов, но и их красота и изящество. Принимая этот факт во внимание, Ranker устроил опрос, в котором обычные пользователи сети голосовали за самых сексуальных действующих спортсменок. Сюда вошли не только начинающие атлетки, но и женщины около 40 лет — некоторые из них имеют не одного ребёнка и при этом остаются невероятно привлекательными.
Возраст: 31 год
Латвийская легкоатлетка, обладательница бронзовой медали чемпионата мира в Пекине 2015 года.
Возраст: 30 лет
Украинская спортсменка, специализирующаяся на беге с барьерами.
Возраст: 37 лет
Российская гольфистка, рекордсменка Олимпиады-2016.
Возраст: 37 лет
Немецкая прыгунья с шестом, которая завоевала серебряные медали на трёх чемпионатах Европы.
Возраст: 40 лет
Бразильская волейболистка, чемпионка двух Олимпийских игр.
Возраст: 26 лет
Чешская атлетка.
Возраст: 37 лет
Норвежская прыгунья с шестом.
Возраст: 34 года
Австрийская атлетка.
Возраст: 28 лет
Американская горнолыжница, дважды чемпионка Олимпийских игр.
Возраст: 31 год
Немецкая легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы.
Возраст: 28 лет
Чешская бегунья.
Возраст: 29 лет
Швейцарская прыгунья.
Возраст: 30 лет
Норвежская сноубордистка, участница зимних Олимпийских игр.
Возраст: 25 лет
Нидерландская конькобежка и призёр зимних Олимпийских игр 2022 года.
Возраст: 25 лет
Немецкая легкоатлетка, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года.
Проголосовать и посмотреть полный рейтинг можно на сайте Ranker.
Источник:
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