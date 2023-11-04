Красота — страшная сила: как выглядят победительницы конкурса профессиональных бодибилдерш «Мисс Олимпия»

Конкурс проводится аж с 1980 года, и сегодня мы хотим показать вам всех чемпионок, начиная с 80-х и заканчивая 2022 годом.
Если говорить о конкурсах, где женщины дефилируют в купальниках, то в голове сразу же всплывает образ какого-нибудь шоу, вроде «Мисс Вселенная». Но в противовес изящным красоткам в бикини, есть конкурс с мощными красотками, которые тоже выступают в бикини — «Мисс Олимпия». Это самое престижное в мире соревнование для профессиональных бодибилдерш — женщины готовятся к нему годами!
Рэйчел МакЛиш стала первой «Мисс Олимпия». Она приняла участие в конкурсе всего четыре раза, дважды став первой.
Коринна Эверсон задала высокую планку для своих конкуренток — она первая 6 раз подряд занимала первое место, получая почётный титул «Мисс Олимпия»!
Огромные перспективы, престижный титул и приличный денежный приз — вот что мотивирует женщин упорно тренироваться и из года в год стремиться удержать первенство!
Айрис Кайл стала абсолютной чемпионкой в последовательном получении титула «Мисс Олимпия», взяв первое место 9 раз подряд. Это самый высокий результат среди мужчин и женщин в профессиональной лиге бодибилдеров. После завоевания титула в 2014 году, Айрис объявила о завершении карьеры.
В том же 2014 году, без объяснения причины, Международная федерация бодибилдинга и фитнеса объявила об отмене конкурса «Мисс Олимпия».
После шестилетнего перерыва, в 2020 году «Мисс Олимпия» вновь вернулся. Первой победительницей после возрождения конкурса стала Андреа Шоу, которая удерживает титул вот уже три года подряд.
Источник:
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нет, не от досужей НОРМЫ, а от здравого смысла
нет, не от классических канонов красоты, а от физиологии
нет, не от достижений спорта, а от реального здоровья
это просто гадость какая-то