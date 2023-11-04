Красота — страшная сила: как выглядят победительницы конкурса профессиональных бодибилдерш «Мисс Олимпия»

Айрис Кайл стала абсолютной чемпионкой в последовательном получении титула «Мисс Олимпия», взяв первое место 9 раз подряд. Это самый высокий результат среди мужчин и женщин в профессиональной лиге бодибилдеров. После завоевания титула в 2014 году, Айрис объявила о завершении карьеры.

В том же 2014 году, без объяснения причины, Международная федерация бодибилдинга и фитнеса объявила об отмене конкурса «Мисс Олимпия».